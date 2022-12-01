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Соболев приехал на заседание КДК по драке в матче «Зенита» и «Спартака»

сегодня, 15:53
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Нападающий «Спартака» Александр Соболев присутствует на заседании КДК РФС по драке в матче Кубка России между «Зенитом» и «красно-белыми».

Футболист не стал отвечать на вопрос, почему он прибыл один.

у «Зенита» были удалены Малком, Вильмар Барриос и Родригао. У «Спартака» красную карточку получили Шамар Николсон, Александр Селихов и Александр Соболев.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 22:11
Не задержали. Я сам к вам шел.
Чистoсердечнo вo всем признаться. С вoстoргoм предаюсь в руки родной милиции." (С
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:22
Один в КДК не воин.Где вся кодла,с обеих сторон???
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 16:46
А радужные бразилы где ? Шурика Соболева испугались или уже чемоданы собрали и дали дёру ? )))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:21
Негру голландскому снова повезло а этих болванов дисквалифицировали на 6 матчей.
за
за
сегодня в 16:21
Сколько здесь последователей Петросяна понабежало...
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
сегодня в 16:12
Почему он прибыл один? А должен что с мамой? Гыгыгы
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 16:01
Приехал один...и подраться не с кем...
Гость
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