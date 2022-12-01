Соболев приехал на заседание КДК по драке в матче «Зенита» и «Спартака»

1669899239

сегодня, 15:53

Нападающий «Спартака» присутствует на заседании КДК РФС по драке в матче Кубка России между «Зенитом» и «красно-белыми».

Футболист не стал отвечать на вопрос, почему он прибыл один.

у «Зенита» были удалены Малком, Вильмар Барриос и Родригао. У «Спартака» красную карточку получили Шамар Николсон, и Александр Соболев.