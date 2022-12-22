РФС 23 декабря может начать процесс вступления в Азиатскую конфедерацию

Уже завтра может быть принято решение о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
Исполком РФС состоится 23 декабря, по его итогам с высокой долей вероятности могут запустить данный механизм. В таком случае завершение процесса завершится в марте.
Уровень не так как в Европе.
Лучший ждать чем оказаться в одном группе Монголии, Шри Ланка,Камбоджи или Непала.
Думаю не стоит переходить АФК.
Уровень не так как в Европе.
Лучший ждать чем оказаться в одном группе Монголии, Шри Ланка,Камбоджи или Непала.
Думаю не стоит переходить АФК.
Разве что на чемпионате Азии можно будет играть
Разве что на чемпионате Азии можно будет играть