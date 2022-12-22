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РФС 23 декабря может начать процесс вступления в Азиатскую конфедерацию

сегодня, 21:36

Уже завтра может быть принято решение о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Исполком РФС состоится 23 декабря, по его итогам с высокой долей вероятности могут запустить данный механизм. В таком случае завершение процесса завершится в марте.

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Все комментарии
drug01
drug01 ответ minai (раскрыть)
сегодня в 22:40
Можно согласится но это только разговоры
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 22:34
Если честно это шаг назад.
Уровень не так как в Европе.
Лучший ждать чем оказаться в одном группе Монголии, Шри Ланка,Камбоджи или Непала.
Думаю не стоит переходить АФК.
Futurista
Futurista ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 22:26
Смотри как Месси играет)...
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 22:19
А как же уефа и спорт вне политики?))
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 22:05
Хоть в отборах поиграем и всяко лучше с азиатами нежели с 2гами!
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 22:01
Какой смысл переходить в Азиатскую конфедерацию? Даже если сборная России выйдет из группы в Азиатской конфедерации, то ФИФА всё-равно не допустит нашу сборную на чемпионат мира
Разве что на чемпионате Азии можно будет играть
морозз
морозз
сегодня в 21:58
Всё правильно, хватит нам европейской дипломатии…даёшь Цусиму и Баку!
Elliada
Elliada
сегодня в 21:57
Полный бред. Если Россия будет в Азии, смотреть матчи сборной не буду. Да и не смогу из-за разницы времени
minai
minai
сегодня в 21:54
И это лучше, чем сидеть на попе и ждать милости от уефа, пропади она пропадом.
ДСА
ДСА
сегодня в 21:44
Ну и правильно, и газ в Европу прекратить поставлять.
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