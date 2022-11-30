1 декабря состоится заседание КДК РФС по драке в матче «Зенит» — «Спартак»

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вчера, 18:21

1 декабря состоится заседание КДК РФС по драке в матче Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0 в основное время и 4:2 по пенальти).

Дисквалифицированных футболистов пригласили на заседание. Возможно, некоторые из них будут контактировать при помощи видеосвязи. Известно, что «Спартак» на заседании будет представлен нападающим Александром Соболевым и тренером Владимиром Слишковичем, которые в той игре были удалены.

Напомним, что в том матче у «Зенита» были удалены Малком, Вильмар Барриос и Родригао. У «Спартака» красную карточку получили Шамар Николсон, Александр Селихов и Александр Соболев.