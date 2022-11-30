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1 декабря состоится заседание КДК РФС по драке в матче «Зенит» — «Спартак»

вчера, 18:21
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

1 декабря состоится заседание КДК РФС по драке в матче Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0 в основное время и 4:2 по пенальти).

Дисквалифицированных футболистов пригласили на заседание. Возможно, некоторые из них будут контактировать при помощи видеосвязи. Известно, что «Спартак» на заседании будет представлен нападающим Александром Соболевым и тренером Владимиром Слишковичем, которые в той игре были удалены.

Напомним, что в том матче у «Зенита» были удалены Малком, Вильмар Барриос и Родригао. У «Спартака» красную карточку получили Шамар Николсон, Александр Селихов и Александр Соболев.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:59, ред.
Надеюсь члены КДК позаботились о своей безопасности и доставят Соболева...как нужно...в таких ситуациях....

PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 18:50
Судья виновен в первую очередь.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:37, ред.
И обязательно туда третейским судьей Ленорыча.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:32
Дисквалифицировать обе команды и оштрафовать-и все дела.А любое,кажущееся самым объективным,решение всё равно будет принято одной стороной в штыки.Ведь действительно:Почему нидера-рецидивиста не удалили-непонятно.У поросят тоже будут свои аргументы,и вполне справедливые.Так что моё предложение устроит всех...незаинтересованных болельщиков.
Гость
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