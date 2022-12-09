23 декабря на исполкоме РФС обсудят переход в Азию

На исполкоме РФС обсудят переход в Азиатскую конфедерацию. Мероприятие состоится 23 декабря.
Ранее президент РФС Александр Дюков говорил о готовности обсудить данный вопрос в рамках исполкома.
На исполкоме РФС обсудят переход в Азиатскую конфедерацию. Мероприятие состоится 23 декабря.
Ранее президент РФС Александр Дюков говорил о готовности обсудить данный вопрос в рамках исполкома.
Представил себе отборочную группу - Япония, Саудовская Аравия, Россия, Пакистан, Таджикистан, Бангладеш.... Я вас умоляю! Азиатская конфедерация тоже под эгидой ФИФА, если что. Так что вход на ЧМ закрыт. Да и у Японии с Филиппинами надо разрешения спросить....
Ну а так то, будет ржачно, если примут решение переходить в Азию, а Азия не захочет.... :).......Есть такой старый анекдот: После полета американцев на Луну, Брежнев вызывает к себе советских космонавтов и приказывает им слетать на Солнце. На приказ Генсека космонавты говорят:-сгорим Леонид Ильич невозможно. А Брежнев категорично: - Вы что думаете, что в Политбюро дураки сидят, ночью полетите...
Представил себе отборочную группу - Япония, Саудовская Аравия, Россия, Пакистан, Таджикистан, Бангладеш.... Я вас умоляю! Азиатская конфедерация тоже под эгидой ФИФА, если что. Так что вход на ЧМ закрыт. Да и у Японии с Филиппинами надо разрешения спросить....
Ну а так то, будет ржачно, если примут решение переходить в Азию, а Азия не захочет.... :).......Есть такой старый анекдот: После полета американцев на Луну, Брежнев вызывает к себе советских космонавтов и приказывает им слетать на Солнце. На приказ Генсека космонавты говорят:-сгорим Леонид Ильич невозможно. А Брежнев категорично: - Вы что думаете, что в Политбюро дураки сидят, ночью полетите...
Без повода, похоже, даже заикаться об этом не стали бы. Значит вариант есть.
"Азиатская конфедерация тоже под эгидой ФИФА, если что."
Именно из-за этого, возможно, ФИФА и будет опасаться вступать в контры с АФК в случае принятия ей положительного решения по России.
"Да и у Японии с Филиппинами надо разрешения спросить...."
Сербия Косово также допустила к вступлению в УЕФА?
"Так что вход на ЧМ закрыт."
Играть нужно, чтобы играть и налаживать спортивные да политические взаимосвязи с соседями. Пусть и без ЧМ, но с Кубком Азии.
Без повода, похоже, даже заикаться об этом не стали бы. Значит вариант есть.
"Азиатская конфедерация тоже под эгидой ФИФА, если что."
Именно из-за этого, возможно, ФИФА и будет опасаться вступать в контры с АФК в случае принятия ей положительного решения по России.
"Да и у Японии с Филиппинами надо разрешения спросить...."
Сербия Косово также допустила к вступлению в УЕФА?
"Так что вход на ЧМ закрыт."
Играть нужно, чтобы играть и налаживать спортивные да политические взаимосвязи с соседями. Пусть и без ЧМ, но с Кубком Азии.