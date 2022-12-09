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23 декабря на исполкоме РФС обсудят переход в Азию

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djaich
djaich ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:14
Похоже, что всё таки не совсем так. ФИФА, вполне может быть, церемониально управляет всем и ничем в реальности одновременно, а региональные организации имеют намного больше власти и нас подвинула не столько ФИФА сколько УЕФА. К примеру, в Азии есть же такие страны, как Северная Корея и Иран, кои вполне благополучно выступают как на местных соревнованиях, так и на ЧМ. Так что ФИФА отнюдь не кажется всесильной.
pomor45
pomor45
вчера в 22:33
Если собрались менять миропорядок, то и конфедерацию надо создавать свою. Пусть даже для почина из непризнанных и обложенных пиндосами участников. Постепенно нарастёт.
bacek15
bacek15
вчера в 22:19
Если сборные из АФК будут проводить игры со сборной России, то Фифе, наверно, до лампады, в какой конфедерации будет играть Россия.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 22:08
Это дешевый популизм. Лишний раз говорит о непрофессионализме наших футбольных чиновников. Азиатская Федерация это, как и УЕФА - подразделение ФИФА и ФИФА добро на это не даст никогда. Так что надо присоединяться к непризнанным федерациям (Абхазия, Осетия, Приднестровье, Крым, Курдистан и т.д.) и там играть пока времена не изменятся лет через..... надцать.
Андрей Шиян
Андрей Шиян
вчера в 22:02
А никто не задумался,в первую очередь РФС,ну войдём в Азию,а США даст команду своим прихвостням(Австралия,Ю.Корея ,Япония)бойкотировать матчи с Россией. И что дальше-приплыли!
Kosmos58
Kosmos58 ответ Твой Арсен (раскрыть)
вчера в 22:00
Как это, клубы другой страны в рпл?!.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 21:59
Ещё и в Азии решили обметиться ?!.
vinyardrip
vinyardrip ответ 311 (раскрыть)
вчера в 21:04
    Твой Арсен
    Твой Арсен
    вчера в 21:04, ред.
    А я ещё давно говорил, что надо думать о переходе в Азию. Лучше там играть, чем нигде. Вообще не трудно было предположить, что так всё обернется: что нас европейцы попытаются футболом наказать. Не нужно много ума, чтобы разбираться в их натуре. Надо было до 24 февраля в Азию переходить. Ещё и крымские клубы в РПЛ до кучи включить. Было бы рофельно хотя бы. АФК нас бы точно не забанила. Имели бы сейчас возможность хотя в розыгрыше Кубка Азии принимать участие. Но так, как тех, кто умеет думать и хотя бы планировать завтрашний день, в РФС не берут, то имеем то, что имеем.
    vinyardrip
    vinyardrip
    вчера в 21:03
    в африку. там таких любят
    311
    311
    вчера в 20:59
    Создать свою федерацию, с блэкджэком и шл**ми.
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    вчера в 20:53
    Если Азия не против,то я за.а потом когда закончится в*йна и все помирятся,а так и будет,то можно вернуться в Европу
    Sigurd Ring
    Sigurd Ring ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 20:48
    Осуждающе посмотрит, сурово так и с неодобрением.
    Бу
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 20:38
    По-моему, эта хрень редкостная...
    lotsman
    lotsman
    вчера в 20:11
    А как на это посмотрит ФИФА?
    kindpennywise
    kindpennywise
    вчера в 19:33, ред.
    Этот межконтинентальный кубок потом и будет считаться настоящим чемпионатом мира. Так что лучше остаться в уефа, если в перспективе хотят играть именно на чемпионате мира, а не в североамерикано-африкано-азиатской лиге
    kindpennywise
    kindpennywise
    вчера в 19:31
    Не стоит туда. Высока вероятность, что УЕФА с КОНМЕБОЛ через лет 6-7 пошлют ФИФА куда подальше, объединятся и станут проводить Межконтинентальный кубок каждые 2 года, где будут 16 команд (10 из Европы и 6 из южной Америки)
    Agamaga........
    Agamaga........
    вчера в 19:26
    Логики не вижу. Если Азия под эгидой ФИФА, то смысл переходить туда, если всё равно вход на крупные турниры будет закрыт?!
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 19:21
    Хоть тушкой,хоть чучелкой,но спортивный туризм управленцев нашего футбола должен быть возрождён! А нам везде будет трудно,как нефутбольной стране со стадом миллионеров эрзац-футболистов. Надо воспитывать других,но в условиях приобретённого финансового благополучия этой касты вряд ли возможно.
    Laziale_Brest_BY
    Laziale_Brest_BY
    вчера в 19:14
    таджикам и узбекам от Азиатской конфедерации дали попробовать на зуб сборную России в недавних играх, они и дали добро - дескать, принимайте, уровень Непала или Камбоджи, конкуренции не будет
    nubom
    nubom ответ foxsziver (раскрыть)
    вчера в 19:06
    Я как-то об этом не подумал...))
    foxsziver
    foxsziver ответ nubom (раскрыть)
    вчера в 19:03
    гавайская резня возможна не только в Океании, тут уж от людей зависит
    Литейный 4 returned
    Литейный 4 returned
    вчера в 19:03
    Пожалейте нас…
    Не иди туда, где тебя не ждут!
    Гыгыгы
    djaich
    djaich ответ shlomo (раскрыть)
    вчера в 19:00, ред.
    "Вам что ,предложение сделали о вступление в Азии ?"

    Без повода, похоже, даже заикаться об этом не стали бы. Значит вариант есть.

    "Азиатская конфедерация тоже под эгидой ФИФА, если что."

    Именно из-за этого, возможно, ФИФА и будет опасаться вступать в контры с АФК в случае принятия ей положительного решения по России.

    "Да и у Японии с Филиппинами надо разрешения спросить...."

    Сербия Косово также допустила к вступлению в УЕФА?

    "Так что вход на ЧМ закрыт."

    Играть нужно, чтобы играть и налаживать спортивные да политические взаимосвязи с соседями. Пусть и без ЧМ, но с Кубком Азии.
    nubom
    nubom ответ foxsziver (раскрыть)
    вчера в 19:00
    А не боимся повторить судьбу Кука?
    Литейный 4 returned
    Литейный 4 returned
    вчера в 18:58
    Однажды ученик спросил у Мастера:

    - Долго ли ждать перемен к лучшему?

    - Если ждать, то долго! - ответил Мастер.
    foxsziver
    foxsziver
    вчера в 18:56
    А что не в Океанию? Папуа Новая Гвинея, Фиджи и т.д. А если серьезно, то АФК входит в ФИФА, так, на будущее, руководителям РФС. Да и в АФК чтобы дали на это согласие не было новости.
    Andrei Galash
    Andrei Galash
    вчера в 18:56
    В декабре РФСу заниматься нечем, а так соберутся, поговорят лишь бы о чем впустую, за одно старый год проводят в веселой компании.
    Пирамида
    Пирамида
    вчера в 18:48
    Группа С

    Россия
    Бахрейн
    Филиппины
    Монголия
    Шри Ланка

    и это не шутка,
    вполне вероятно!
    drug01
    drug01 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    вчера в 18:47
    Может это временно?
    Гость
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