Решение по переходу РФС в Азию может быть принято на следующей неделе

Член исполкома РФС Игорь Каменской после заседания исполкома ответил на вопрос о переходе организации в Азиатскую конфедерацию футбола:
По Азии взяли тайм-аут. До середины следующей недели. Там будет еще одно заседание. Думаю, что руководство поручит исполкому проработать решение.
Давайте разберёмся. В УЕФА с РФ сейчас не играют из-за того, что нельзя называть. И отказываются играть страны, которые РФ признала недружественными, коих в УЕФА большинство.
Теперь давайте обратим свой взор на восток. Красота - всего три страны, коих РФ признаёт недружественными: Япония, Южная Корея и Австралия. Остальные нейтральны, либо Иран и КНДР. Против игры с Россией будут лишь Япония, Южная Корея и Австралия - они ведь в явном меньшинстве. Ведь так?
Есть, правда один нюанс. Четыре сильнейших представителя Азии - это Япония, Южная Корея, Австралия и Иран. Представьте, на минутку, что три из четырёх ведущих сборных континента скажут, что играть с новичком они не будут, и лучше перейдут в Океанию (а если они уйдут втроём, то уровень Океании станет выше, чем у Азии). Вопрос пойдёт на такое азиатская федерация?
Давайте разберёмся. В УЕФА с РФ сейчас не играют из-за того, что нельзя называть. И отказываются играть страны, которые РФ признала недружественными, коих в УЕФА большинство.
Теперь давайте обратим свой взор на восток. Красота - всего три страны, коих РФ признаёт недружественными: Япония, Южная Корея и Австралия. Остальные нейтральны, либо Иран и КНДР. Против игры с Россией будут лишь Япония, Южная Корея и Австралия - они ведь в явном меньшинстве. Ведь так?
Есть, правда один нюанс. Четыре сильнейших представителя Азии - это Япония, Южная Корея, Австралия и Иран. Представьте, на минутку, что три из четырёх ведущих сборных континента скажут, что играть с новичком они не будут, и лучше перейдут в Океанию (а если они уйдут втроём, то уровень Океании станет выше, чем у Азии). Вопрос пойдёт на такое азиатская федерация?