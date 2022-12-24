«Барселоне» интересен защитник сборной Франции

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сегодня, 15:31

Защитник «Баварии» может пополнить состав «Барселоны».

Каталонцы хотят укрепить позицию правого защитника, игрок мюнхенцев мог бы подойти для этой цели. Другим вариантом является из «Боруссии» Дортмунд. «Сине-гранатовые» ищут игрока, который уверенно сможет играть в течение двух лет как минимум, такой фактор, как цена, немаловажен в данном вопросе. В «Барсе» изучили рынок, после чего пришли к выводу, что очень часто крайние защитники имеют слишком высокий ценник.

Наставнику каталонцев Хави нравится Хуан Фойт из «Вильярреала», но «Барсу» отпугивает тот факт, что за него хотят получить 54,6 млн евро. Диогу Далот из «Манчестер Юнайтед» также был интересен «сине-гранатовым», но «дьяволы» продлили с футболистом соглашение, при работе в данном направлении придется вести переговоры с английским клубом.

В связи с этим вариант с Паваром является наиболее реалистичным, особенно в свете того, что француз хотел бы покинуть «Баварию».