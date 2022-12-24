Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПоздравления. Счастья, здоровьяГермания. Бундеслига 2022/2023

Игроки и тренеры «Баварии» в полном составе исполнили рождественскую песню

сегодня, 16:40

«Бавария» представила предрождественское видео, на котором тренерский штаб, а также все игроки команды исполняют хором известную праздничную песню Jingle Bells. Каждый из участников хора был одет в экипировку клуба и рождественский колпак.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Динамо» поздравило Овечкина со знаковым достижением в хоккее
Сегодня, 11:51
Владимир Путин поздравил президента Аргентины с победой на чемпионате мира
18 декабря
Сборная России поздравила Бородюка с 60-летием
30 ноября Фото
Кулибали: «Мы хотели сделать что-то особенное»
30 ноября
«Спартак» приготовил торт для Абаскаля в честь сотого матча тренера
12 ноября Фото
«Спартак» поздравил Айртона с победой в Кубке Либертадорес
30 октября Фото
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:17

А где Снегурочка?
9epxupuwngwm
9epxupuwngwm
сегодня в 17:09
Ну атмосфера праздника и все такое, куда же без этого перед НГ
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:58, ред.
Очень нужная информация , а как без неё нам прожить !?)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 