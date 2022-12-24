Игроки и тренеры «Баварии» в полном составе исполнили рождественскую песню

«Бавария» представила предрождественское видео, на котором тренерский штаб, а также все игроки команды исполняют хором известную праздничную песню Jingle Bells. Каждый из участников хора был одет в экипировку клуба и рождественский колпак.
«Бавария» представила предрождественское видео, на котором тренерский штаб, а также все игроки команды исполняют хором известную праздничную песню Jingle Bells. Каждый из участников хора был одет в экипировку клуба и рождественский колпак.
А где Снегурочка?
А где Снегурочка?