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«Динамо» поздравило Овечкина со знаковым достижением в хоккее

сегодня, 11:51

«Динамо» опубликовало сообщение с поздравлением хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Минувшей ночью россиянин отметился 802-й шайбой в НХЛ и вышел на 2-е место в списке лучших бомбардиров этого турнира. Овечкин является воспитанником хоккейной школы «Динамо». Минувшим летом он играл за футбольное «Динамо» и отметился голом в составе «бело-голубых» в товарищеском матче.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
сегодня в 13:48
Александр щёлкнет рекорд Гретцки как грецкий орех...
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
сегодня в 13:19
До рекорда Уэйна Гретцки  далековато Но чем чёрт не шутит. Гыгыгы
ОПС
ОПС
сегодня в 13:07
Поздравляем! Вот только добраться До рекорда Гретцки вряд ли получится. Возраст мешает , а забить надо почти сотню шайб.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:30
История дня. Игроки «Виннипега» выстроились в очередь за рукопожатием Овечкина после матча.... В их ворота Александр отправил исторические 801-ю и 802-ю шайбу 🏒🏒.....

Тот случай, когда даже соперники преклоняются перед твоим величием. Максимальное уважение....
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:10
Поздравляем,молодец!!! Продолжать в том же духе!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:57
Саша не успокаивайся - есть ещё и 1 место!
Гость
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