«Динамо» поздравило Овечкина со знаковым достижением в хоккее

«Динамо» опубликовало сообщение с поздравлением хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Минувшей ночью россиянин отметился 802-й шайбой в НХЛ и вышел на 2-е место в списке лучших бомбардиров этого турнира. Овечкин является воспитанником хоккейной школы «Динамо». Минувшим летом он играл за футбольное «Динамо» и отметился голом в составе «бело-голубых» в товарищеском матче.
Тот случай, когда даже соперники преклоняются перед твоим величием. Максимальное уважение....
Тот случай, когда даже соперники преклоняются перед твоим величием. Максимальное уважение....