Орлов: «„Зениту“ будет сложно выиграть азиатскую Лигу чемпионов»

Известный комментатор ответил на вопрос, сможет ли «Зенит» выиграть азиатскую Лигу чемпионов, если РФС перейдёт под юрисдикцию Азиатской конфедерации футбола.

Хотел бы очень надеяться на это. Но будет очень сложно. В Азии много легионеров. Халк и Витсель играли в Китае, правда, сегодня дорогостоящих иностранцев там стало меньше. В Азии есть сильные японские клубы, корейские. Борьба там серьезная.