Орлов: «„Зениту“ будет сложно выиграть азиатскую Лигу чемпионов»

Известный комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос, сможет ли «Зенит» выиграть азиатскую Лигу чемпионов, если РФС перейдёт под юрисдикцию Азиатской конфедерации футбола.
Хотел бы очень надеяться на это. Но будет очень сложно. В Азии много легионеров. Халк и Витсель играли в Китае, правда, сегодня дорогостоящих иностранцев там стало меньше. В Азии есть сильные японские клубы, корейские. Борьба там серьезная.
Это Дюков ведь только на словах такой умный и продвинутый..., а как до дела дойдёт в плане организации, планирования, координационной работы по налаживанию коммуникаций с представителями АФК, так тут же весь его сброд РФСэсовский покажет свою профессиональную несостоятельность даже в вопросах, которые и выеденного яйца не стоят.
Что же до реализации полной концепции перехода в другую ассоциацию, то и подавно наши тупари-чинуши из РФС всё проsрут.
P.S. В этой связи, как только в РФС поймут, что придётся кроме бла-бла-бла ещё и работать, да не просто работать, а работать мозгами, напрягаясь и неся ответственность, так тут же сами все разговоры о переходе на тормоза спустят. Скриньте.
Это Дюков ведь только на словах такой умный и продвинутый..., а как до дела дойдёт в плане организации, планирования, координационной работы по налаживанию коммуникаций с представителями АФК, так тут же весь его сброд РФСэсовский покажет свою профессиональную несостоятельность даже в вопросах, которые и выеденного яйца не стоят.
Что же до реализации полной концепции перехода в другую ассоциацию, то и подавно наши тупари-чинуши из РФС всё проsрут.
P.S. В этой связи, как только в РФС поймут, что придётся кроме бла-бла-бла ещё и работать, да не просто работать, а работать мозгами, напрягаясь и неся ответственность, так тут же сами все разговоры о переходе на тормоза спустят. Скриньте.