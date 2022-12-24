Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Орлов: «„Зениту“ будет сложно выиграть азиатскую Лигу чемпионов»

сегодня, 20:11

Известный комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос, сможет ли «Зенит» выиграть азиатскую Лигу чемпионов, если РФС перейдёт под юрисдикцию Азиатской конфедерации футбола.

Хотел бы очень надеяться на это. Но будет очень сложно. В Азии много легионеров. Халк и Витсель играли в Китае, правда, сегодня дорогостоящих иностранцев там стало меньше. В Азии есть сильные японские клубы, корейские. Борьба там серьезная.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Малафеев сделал выбор между Месси и Роналду
Сегодня, 22:02
Арбитр Карасёв рассказал, что ему снится, как он опаздывает на матчи ЛЧ
Сегодня, 18:01
Черчесов высказался о лучшем футболисте чемпионата мира 2022
Сегодня, 12:46
Дюков рассказал о позиции Карпина по поводу перехода РФС в АФК
Сегодня, 11:54
Бояринцев: «Переход в Азию будет болезненным для нашего футбола»
Сегодня, 09:43
Талалаев высказался о лучшем футболисте России
Сегодня, 08:31
Сортировать
Все комментарии
Boricku
Boricku
сегодня в 22:33
Так молодые рфэсовцы из Кыргызстана не вернулись, осели там .
Tostao
Tostao
сегодня в 22:29
В РФС попадают не по профессиональным критериям, а по блату, отсюда и бардак в управлении. Дюковы, митрофановы и прочие трубопроводные.
ww8dtu4f28pd
ww8dtu4f28pd
сегодня в 22:13
Зенит по традиции не выйдет из группы.
Futurista
Futurista
сегодня в 21:45
Какая разница Зениту в какой ЛЧ из группы не выходить...
Gorasul
Gorasul
сегодня в 21:44
Да какие клубы из Японии и Юж. Кореи будут играть со страной-агрессором?!!! Орлуша в каком-то выдуманном мире живёт...
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 21:40
Конечно сложно, ведь нас туда ни кто не зовёт. Похоже на поговорку: плохо когда не помню, а ещё и не знаю. Так и тут. Те же яйца, только в профиль.....
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 21:38
Странные люди, включая Орлова. Обсуждают азиатскую лигу, конфедерацию, как будь-то их уже кто-то принял. И почему-то эти люди еще уверены, что их примут, обсуждают там не очень, шаг назад и так далее...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 21:29, ред.
Ладно...ладно.
Это Дюков ведь только на словах такой умный и продвинутый..., а как до дела дойдёт в плане организации, планирования, координационной работы по налаживанию коммуникаций с представителями АФК, так тут же весь его сброд РФСэсовский покажет свою профессиональную несостоятельность даже в вопросах, которые и выеденного яйца не стоят.
Что же до реализации полной концепции перехода в другую ассоциацию, то и подавно наши тупари-чинуши из РФС всё проsрут.

P.S. В этой связи, как только в РФС поймут, что придётся кроме бла-бла-бла ещё и работать, да не просто работать, а работать мозгами, напрягаясь и неся ответственность, так тут же сами все разговоры о переходе на тормоза спустят. Скриньте.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 21:13
Не реально, но в Европе точно не выиграть.
Futurista
Futurista
сегодня в 21:00
Там газовиков полно...конкуренция с шейхами бешенная)...
ermak6848
ermak6848
сегодня в 20:59
Геня что то лишнее троллит...
lotsman
lotsman
сегодня в 20:30
Не говори оп, пока не перепрыгнешь. Сначала надо попасть в эту ЛЧ.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:17
Сначала туда надо попасть!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 