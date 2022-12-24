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Бояринцев: «Переход в Азию будет болезненным для нашего футбола»

сегодня, 09:43

Экс-игрок сборной России и главный тренер «Новосибирска» Денис Бояринцев высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

Допустят ли нас к участию на чемпионате мира в 2026 году? За четыре года может много чего произойти. Сложно здесь дать однозначный ответ. Никто не знает, что будет через четыре года. Может быть, всё поменяется и через два года мы на чемпионат Европы поедем. Трудно здесь что‑то предсказать.

Следует ли нам переходить в Азиатскую конфедерацию футбола? Если в ближайшее время у нас нет возможности участвовать в европейских турнирах, то, наверное, есть смысл. Потому что надо понимать, что спортсмены работают и хотят выступать на международной арене. Конечно, пока это звучит необычно, потому что все привыкли к Лиге чемпионов и Лиге Европы. Сложно сказать, привлечёт ли это внимание, если мы перейдём в Азиатскую конфедерацию футбола и будет ли здесь болельщицкий ажиотаж. Думаю, что поклонники футбола всё равно будут отдавать предпочтение европейским турнирам. Хотя в Азии тоже есть команды довольно приличного уровня, но в целом, мне кажется, это будет болезненный переход для нашего футбола.

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:02
Надо действовать, а то мы только языком мелем.
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