Талалаев высказался о лучшем футболисте России.

Главный тренер «Торпедо» рассказал, почему считает полузащитника «Зенита» лучшим футболистом России.

У нас в стране мало футболистов, которые сбалансированы и могут выполнять и оборонительные, и атакующие действия. На мой взгляд, этот игрок «Зенита» как раз превосходит в России всех своих оппонентов на позиции опорного полузащитника. При этом может сыграть на любой позиции. Мы видели его на позиции и защитника центрального, и на фланг он смещается.

Это комплексный футболист, который выделяется своим умением отбирать, выполнять большой объем работы оказываться в нужной точке, читать игру. И при этом, обладая высочайшим техническим мастерством, может начинать атаки. Как мы видели, в последних матчах Семак универсиализирует свою схему, и Барриос уже участвует в завершении атак.