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Талалаев высказался о лучшем футболисте России

сегодня, 08:31

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал, почему считает полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса лучшим футболистом России.

У нас в стране мало футболистов, которые сбалансированы и могут выполнять и оборонительные, и атакующие действия. На мой взгляд, этот игрок «Зенита» как раз превосходит в России всех своих оппонентов на позиции опорного полузащитника. При этом может сыграть на любой позиции. Мы видели его на позиции и защитника центрального, и на фланг он смещается.

Это комплексный футболист, который выделяется своим умением отбирать, выполнять большой объем работы оказываться в нужной точке, читать игру. И при этом, обладая высочайшим техническим мастерством, может начинать атаки. Как мы видели, в последних матчах Семак универсиализирует свою схему, и Барриос уже участвует в завершении атак.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 10:53, ред.
А что Барриос имеет российское гражданство и претендует называться "лучший футболист России"?
Барриос может быть лучшим футболистом РПЛ, лучшим футболистом в России, но он никогда не станет лучшим футболистом России.
Вроде бы скажите мелочь, но это не мелочь это вообще разные понятия.
"Лучший футболист России" выбирается только из российских игроков, а вот номинация "Футболист года в России" выбирается из всех игроков кто играет в нашем чемпионате.
cska1948
cska1948
сегодня в 10:45
Талалаев высказался о лучшем футболисте России.
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Лучшим футболистом России должен быть россиянин. А Барриос лучший футболист российской ПЛ, а это не одно и тоже.
Devjatiy
Devjatiy
сегодня в 10:07
Барриос лучший, сказано верно.
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
сегодня в 09:52
Барриос это Цербер в Зените. Такого не вскроешь и просто не пройдёшь.
Andrei Galash
Andrei Galash ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 09:46
Как правило, большинство привыкло считать лучшим кого то из атакующих футболистов, тех, кто много забивает или отдает голевых передач. Игровая позиция Барриоса не такая заметная, но очень важная, и он в опорной зоне практически не заменим. И мы часто видели, когда по различным причинам приходилось убирать Вильмара в защиту, то опорную зону приходилось перекрывать двум игрокам, там где Барриос справлялся один. Трудно припомнить проигранные единоборства, пусть часто и с нарушением правил, но атакующий игрок соперника почти всегда теряет мяч в борьбе с Барриосом. Может кто-то и не согласится с мнением Талалаев, но оно очень близко к истине.
lotsman
lotsman
сегодня в 09:30
У каждого эксперта своё мнение.
Борисыч1
Борисыч1
сегодня в 09:24
Там их море, этих оценщиков. И у каждого своё мнение. Например, гендир Динамо Пивоваров навал лучшим игроком России Арсена Захаряна.
А в пятёрку к нему добавил Фомина, Смолова и ещё кого-то со стороны. Не помню кого, но не Барриоса точно.
g6gcdx77xtzf
g6gcdx77xtzf
сегодня в 09:21
Почему он выбрал только одного игрока?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:54
Боевит...цепок...мастеровит...вынослив...
Иногда излишне эмоционален...не замечал бы "голландских провокаторов" - вообще бы цены не было...
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