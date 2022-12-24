Дюков рассказал о позиции Карпина по поводу перехода РФС в АФК

Президент РФС Александр Дюков рассказал о мнении главного тренера сборной России Валерия Карпина по поводу возможного перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
Валерий Георгиевич высказался по этому поводу несколько раз. Те комментарии, которые он дал, показывают, что он скорее поддерживают эту идею (переход в Азию). Мы с ним обсуждали эту тему и пришли к тому, что лучше играть, чем не играть — такое мнение Карпина.
РФС 23 декабря проводил заседание исполкома, в рамках которого обсуждалась тема перехода в АФК, но окончательное решение пока не принято. Отмечается, что большинство членов исполкома, а также все клубы РПЛ поддерживают эту идею.
Извините, но выскажу свое мнение (может быть и не правильное), лучше оставаться в УЕФА. Здесь хоть трансферные возможности для клубов адекватнее и жестких лимитов на легионеров нет как в АФК. Пройдет время, закончится "СВО", закончится вся эта фигня и бан снимут. Год, два, пять лет - не так важно. Плюсов от игр со всякими днищами, ради которых придется преодолевать огромные расстояния, непонятно ради чего, я не вижу. И нет никой гарантии, что и АФК никаких банов не наложит, если вообще примет. Может ведь и не принять. Буду смеяться до слез, если россиянские чинуши выйдут из УЕФА, а АФК промямлит, что рассмотрим ваше заявление на вступление до конца 2036 года....
Пи.Си. Какой Карпин, блин? Сегодня он есть, завтра нет....
Извините, но выскажу свое мнение (может быть и не правильное), лучше оставаться в УЕФА. Здесь хоть трансферные возможности для клубов адекватнее и жестких лимитов на легионеров нет как в АФК. Пройдет время, закончится "СВО", закончится вся эта фигня и бан снимут. Год, два, пять лет - не так важно. Плюсов от игр со всякими днищами, ради которых придется преодолевать огромные расстояния, непонятно ради чего, я не вижу. И нет никой гарантии, что и АФК никаких банов не наложит, если вообще примет. Может ведь и не принять. Буду смеяться до слез, если россиянские чинуши выйдут из УЕФА, а АФК промямлит, что рассмотрим ваше заявление на вступление до конца 2036 года....
Пи.Си. Какой Карпин, блин? Сегодня он есть, завтра нет....
А происходит следующее. На текущий момент УЕФА держат наших РФСэсовцев как положено - меж. обеденных столов, дабы они полностью свою причастность к общей "трапезе" всё же не утратили..., но вместе с тем, продолжали со всем отеч. футболом стагнировать. Приём известный и известно, откуда ноги растут.
Выход есть; он банальный, примитивный, безусловно БОЛЕЗНЕННЫЙ, но, к сожалению, пока единственный, - это Ждать. Почему ждать ? Потому что:
- никто из здравомыслящих ни в РФ , ни в АФК не будет причастным к проведениям матчей, подготовка к которым в организационном и физиологическом плане займёт минимум неделю (перелёт - акклиматизация/ адаптация по часовым поясам - тренировка - сам матч);
- никто ни в РФ , ни в АФК не согласится вываливать дополнительные баснословные средства на эти миграционные вещи;
- никто из числа участников - самих футболистов не будет ставить под угрозу своё физическое состояние и дальнейшую карьеру..., не говоря о сопутствующих перекосах, которые возникнут и в личной жизни, исходя из нового формата соревнований;
- и последнее... Никто не будет развивать в городе Иркутске футбольную инфраструктуру. С ихними зарплатами, стипендиями, пенсиями и на ныне действующий - 15 тысячный стадион никто не ходит.
А происходит следующее. На текущий момент УЕФА держат наших РФСэсовцев как положено - меж. обеденных столов, дабы они полностью свою причастность к общей "трапезе" всё же не утратили..., но вместе с тем, продолжали со всем отеч. футболом стагнировать. Приём известный и известно, откуда ноги растут.
Выход есть; он банальный, примитивный, безусловно БОЛЕЗНЕННЫЙ, но, к сожалению, пока единственный, - это Ждать. Почему ждать ? Потому что:
- никто из здравомыслящих ни в РФ , ни в АФК не будет причастным к проведениям матчей, подготовка к которым в организационном и физиологическом плане займёт минимум неделю (перелёт - акклиматизация/ адаптация по часовым поясам - тренировка - сам матч);
- никто ни в РФ , ни в АФК не согласится вываливать дополнительные баснословные средства на эти миграционные вещи;
- никто из числа участников - самих футболистов не будет ставить под угрозу своё физическое состояние и дальнейшую карьеру..., не говоря о сопутствующих перекосах, которые возникнут и в личной жизни, исходя из нового формата соревнований;
- и последнее... Никто не будет развивать в городе Иркутске футбольную инфраструктуру. С ихними зарплатами, стипендиями, пенсиями и на ныне действующий - 15 тысячный стадион никто не ходит.