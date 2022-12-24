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Дюков рассказал о позиции Карпина по поводу перехода РФС в АФК

сегодня, 11:54

Президент РФС Александр Дюков рассказал о мнении главного тренера сборной России Валерия Карпина по поводу возможного перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Валерий Георгиевич высказался по этому поводу несколько раз. Те комментарии, которые он дал, показывают, что он скорее поддерживают эту идею (переход в Азию). Мы с ним обсуждали эту тему и пришли к тому, что лучше играть, чем не играть — такое мнение Карпина.

РФС 23 декабря проводил заседание исполкома, в рамках которого обсуждалась тема перехода в АФК, но окончательное решение пока не принято. Отмечается, что большинство членов исполкома, а также все клубы РПЛ поддерживают эту идею.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 14:34
Надо переходить ,и баста ! Прежних отношений с Западом ,которому мы так ненавистны уже никогда не будет . И в случае победы России в СВО , оно ещё более ухудшится .
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 14:26, ред.
Конечно нужно начать что-то делать. Но ты погляди в "честные" глаза Дюкова и сам для себя ответь: "А с такими как он вообще реально что-то путное построить?"
Вот в этом то и проблема.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Болот Сарбанов (раскрыть)
сегодня в 14:16, ред.
Здесь икру никто не мечет. На Соккере чётко обозначены 2 позиции: одна - за переход; вторая - против.
Просто те, которые "за" не имеют даже отдалённого представления о том, как это всё осуществить в реале..., и нужны ли эти новые треволнения нынешним участникам АФК, которые, в отличии от наших, И БУДУТ РЕШАТЬ !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:56
Дюков рассказал что Карпину две должности выгодней чем одна....
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 13:53
Здесь все "икру мечут", переходить - не переходить, но ведь время идёт и решение нужно принимать. Все понимают, что это связано с СО на Украине и никто не знает когда всё это закончится. Крым и другие территории могут решаться ещё очень долго и может пройдёт ещё и 5 и 10 лет, и что теперь ждать у моря погоды? Поэтому нужно быстрее решаться на переход иначе с футболом в России можно завязывать. Другое дело пройдём в АзФК, потом в ФИФА, а не сможем попасть на ЧМ из-за слабой сборной. Вот тогда и будем плакать, что напрасно были потрачены усилия, ведь главное играть в футбол со всем миром, а не только в Азии.
Boricku
Boricku
сегодня в 13:31
Карпов красава, забивака
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 13:08, ред.
Ну начнём с того, что Карпин и Дюков - не те персоны, мнение которых будет решабельным в вопросах участия/неучастия наших команд на международной арене. Это не их уровень. Им отведено лишь место, для того чтоб вякать в небо, строить из себя лиц последней инстанции и давать почву для обсуждения тем, кто абсолютно не понимает, что вокруг происходит.
А происходит следующее. На текущий момент УЕФА держат наших РФСэсовцев как положено - меж. обеденных столов, дабы они полностью свою причастность к общей "трапезе" всё же не утратили..., но вместе с тем, продолжали со всем отеч. футболом стагнировать. Приём известный и известно, откуда ноги растут.
Выход есть; он банальный, примитивный, безусловно БОЛЕЗНЕННЫЙ, но, к сожалению, пока единственный, - это Ждать. Почему ждать ? Потому что:
- никто из здравомыслящих ни в РФ , ни в АФК не будет причастным к проведениям матчей, подготовка к которым в организационном и физиологическом плане займёт минимум неделю (перелёт - акклиматизация/ адаптация по часовым поясам - тренировка - сам матч);
- никто ни в РФ , ни в АФК не согласится вываливать дополнительные баснословные средства на эти миграционные вещи;
- никто из числа участников - самих футболистов не будет ставить под угрозу своё физическое состояние и дальнейшую карьеру..., не говоря о сопутствующих перекосах, которые возникнут и в личной жизни, исходя из нового формата соревнований;
- и последнее... Никто не будет развивать в городе Иркутске футбольную инфраструктуру. С ихними зарплатами, стипендиями, пенсиями и на ныне действующий - 15 тысячный стадион никто не ходит.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:42
Может всё таки что-то начать делать или остаться у разбитого корыта !?!(
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:28
Ну если даже Карпин под руководством которого наша сборная не сумела выйти напрямую без переигровки из группы на ЧМ 22 и которая отыграла «шикарно» три последних товарняка, и который , якобы» является гражданином Эстонии и Испании то, да, нужно обязательно переходить в Азию.

Извините, но выскажу свое мнение (может быть и не правильное), лучше оставаться в УЕФА. Здесь хоть трансферные возможности для клубов адекватнее и жестких лимитов на легионеров нет как в АФК. Пройдет время, закончится "СВО", закончится вся эта фигня и бан снимут. Год, два, пять лет - не так важно. Плюсов от игр со всякими днищами, ради которых придется преодолевать огромные расстояния, непонятно ради чего, я не вижу. И нет никой гарантии, что и АФК никаких банов не наложит, если вообще примет. Может ведь и не принять. Буду смеяться до слез, если россиянские чинуши выйдут из УЕФА, а АФК промямлит, что рассмотрим ваше заявление на вступление до конца 2036 года....

Пи.Си. Какой Карпин, блин? Сегодня он есть, завтра нет....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:23
Лучше в Океанию проситесь.
Перелётов больше, но и плюсы есть.
Мир посмотрите и на ЧМ больше шансов попасть.
Как вариант решения проблемы...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:12
И зачем нам это надо,может спешить не надо.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:11
Карпин уже свою позицию давно озвучил!
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