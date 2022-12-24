Дюков рассказал о позиции Карпина по поводу перехода РФС в АФК

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сегодня, 11:54

Президент РФС рассказал о мнении главного тренера сборной России по поводу возможного перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Валерий Георгиевич высказался по этому поводу несколько раз. Те комментарии, которые он дал, показывают, что он скорее поддерживают эту идею (переход в Азию). Мы с ним обсуждали эту тему и пришли к тому, что лучше играть, чем не играть — такое мнение Карпина.