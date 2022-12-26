Сёмин сравнил Кварацхелию с Марадоной

Экс-тренер «Локомотива» поделился мнением о сравнениях футболиста «Наполи» с бывшим игроком сборной Аргентины Диего Марадоной.

Не улетит ли Хвича в космос после сравнений с Марадоной? Я думаю, нет. Он скромный парень. Голова у него не закружится. У него окружение хорошее. Он Марадоне ничем не уступает. Он не уступает по физическим данным. Бежит он не слабее. Может быть, на дистанции побыстрее даже. Хвича сейчас стал терпеливым к ударам. В России после каждого столкновения он падал, лежал, доктора ждал. Здесь он все это убрал.

Он счастлив. У него счастливое лицо. Он возмужал, мощный стал. Держит удар, от него отлетают, как от Овечкина, когда он в футбол играл с блогерами. Глаза счастливые у него, он красиво, хорошо выглядит, хорошо очень говорит. Он видит цель для себя.

Думаю, у него цель простая – каждый день лучше и лучше играть. Мы договорились: если они чемпионами становятся, то мы здесь все собираемся и празднуем. Как ему можно уходить, если его за полгода уже приравнивают к Марадоне. Согласен, что это авансом, но люди уже равняют его с такой большой величиной.