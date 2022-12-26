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Сёмин сравнил Кварацхелию с Марадоной

вчера, 14:52

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о сравнениях футболиста «Наполи» Хвичи Кварацхелии с бывшим игроком сборной Аргентины Диего Марадоной.

Не улетит ли Хвича в космос после сравнений с Марадоной? Я думаю, нет. Он скромный парень. Голова у него не закружится. У него окружение хорошее. Он Марадоне ничем не уступает. Он не уступает по физическим данным. Бежит он не слабее. Может быть, на дистанции побыстрее даже. Хвича сейчас стал терпеливым к ударам. В России после каждого столкновения он падал, лежал, доктора ждал. Здесь он все это убрал.

Он счастлив. У него счастливое лицо. Он возмужал, мощный стал. Держит удар, от него отлетают, как от Овечкина, когда он в футбол играл с блогерами. Глаза счастливые у него, он красиво, хорошо выглядит, хорошо очень говорит. Он видит цель для себя.

Думаю, у него цель простая – каждый день лучше и лучше играть. Мы договорились: если они чемпионами становятся, то мы здесь все собираемся и празднуем. Как ему можно уходить, если его за полгода уже приравнивают к Марадоне. Согласен, что это авансом, но люди уже равняют его с такой большой величиной.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:27, ред.
Из 60-х, единственное, что я запомнил, это игру Динамо Киев-Торпедо в 1969, с неповторимым Э.А.Стрельцовым!!! Тот матч смотрел с отцом на стадионе. Не вспомню, как закончился тот матч, но хорошо помню молодого М.Гешковича, который через несколько лет по приглашению Яшина и Бескова перешел в ДИНАМО. Самыми памятными для себя, считаю стабильные и счастливые 70-е, как в жизни, так и в спорте!!! Имею автографы от В.Жигилия, Е.Я.Гомельского и Г.П.Чикваная. Противостояние киевлян и Спартака, настоящее, началось после возвращения спартачей в вышку. Нисчем несравненное соперничество. Помню конечно блистательное тбилиское Динамо- Кипиани, Гуцаева, Чивадзе... Очень нравилось мне золотое Торпедо-76, осень. Недавно, А.Ф.Маховиков приглашал в Москву, в гости, посетить весной игру любимого ДИНАМО. Но, обстоятельства не позволяют, увы. С огромной любовью вспоминаю чемпионаты по волейболу, баскетболу, водному поло. Много групповых турниров по этим видам спорта проходили и в Киеве. Да что там говорить, есть, что вспомнить...!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:17
Естественно, что и Динамо помню прекрасно. Кесарев, Крижевский, Кузнецов - три защитников. А позже Численко (Число), Еврюжихин - сверх скорость. А пара вратарей Яшин Беляев в сборную входили оба. Столько было звезд в СССР и были в топ-3 в Европе и без огромных денег! Есть что вспомнить!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:09, ред.
Я в 60-е годы учился в Питере и ходил на стадион Кирова смотреть на игру Лобановского, Базилевича, Каневского, Серебрянникова, Сабо, Турянчика. Это были спектакли, особенно игра Лобана, его знаменитые угловые. Также восхищался игрой Динамо Тбилиси, там кудесники Месхи и Метревели поражали своей техникой. Футбол 60-х в СССР это была вершина в Европе. И денег астрономических не было , а футбол был. Забыть эту пору невозможно. А потом настала эпоха Торпедо ( Иванов, Воронин, Маношин, Шустиков, вернувшийся Стрельцов.) А игры Спартак-Динамо Киев - это что то.! Как хорошо, что есть что вспомнить
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:40
Виктор, меня зовут. Да, когдато, Киев был цветущим городом. Как сказал однажды меченый мерзавец:" Вы же, киевляне, живете как на курорте"!!! И сглазил... Чудесный город, зеленый! А климат какой, мягкий, сухой! Да и люди добрые, сердобольные. Киевский футбол хорошо помню, знал его изнутри. На фабрике, где я работал, только я один болел за московское ДИНАМО, все остальные- естественно за киевлян. Воспоминания о Киеве самые восторженные. Справедливости ради надо сказать, что всё это было в СССР, после развала Великой страны всё поменялось, и люди, и отношения...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:27
Я прошу прощения, но мне удобнее было бы общаться с Вами по вашему реальному имени, если это возможно. Спасибо за понимание. Если Вы киевлянин, то могу сообщить, что мой отец служил во Львове, где я и пошел в школу, а нередко бывал в Киеве по службе и даже организовал мне отдых, лечение и обучение в Боярке. Там детский санаторий, где я жил полгода и ходил в школу. Неоднократно бывали с отцом в Киеве, воспоминая самые восторженные. Это был 5-й класс школы.
Capral
Capral
вчера в 18:53
протон, Хвича очень зависимый и ограниченный форвард. Все его финты легко читаются, физикой, он особо не блещет. Ничего сверестественного в его игре нет. Как только его раскусят- он потухнет. Игра в Ливерпуле наглядно показала, что если грузина лишить мяча- он бессилен. Полтора тайма, он тупо простоял на своём левом фланге, пока его не заменили. Попади он в Италию в середине нулевых, он и не пикнул бы!
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:48
Аплодирую стоя, и согласен на все 1000%!!!
Виталий Романчук
Виталий Романчук
вчера в 18:47
Как их можно ровнять если две разные эпохи
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:46
Я появился на этом сайте в 2007 г. и постоянно сражался именно за это. Несколько раз получал баны за некорректные комментарии в адрес совсем отвязанных. Но постепенно часть из них ушла, да и метолом естественного отбора состав поменялся к лучшему. Хочется уважительного обсуждения с аргументами, а не огульного охаивания и тем более дискуссий по принципу " А ты сама такая". Мне совсем не нужно, чтобы со мной соглашались.
протон
протон
вчера в 18:44, ред.
" Он не уступает по физическим данным. Бежит он не слабее. Может быть, на дистанции побыстрее даже."

Немаловажное дополнение к предыдущему высказыванию.
Мало ли, с какой скоростью бежит. Это же не стометровка.
Футболист хороший, но сравнивать с Марадоной...

С Марадоной Юрий Палыч погорячился, но Хвича вполне может стать лучшим игроком с постсоветского пространства (пока что есть Шевченко, Аршавин и Мхитарян)
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:24
Уважаемый Анатолий, я пытаюсь бороться за чистоту Соккера, то-есть, хочу видеть на форуме больше людей, умудренных опытом, как жизненным, так и спортивным. Я не против фанатов, я против, ничем неподкрепленных, голословных заявлений и тем-более прямых оскорблений, а таких, к сожалению, на Соккере немало...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:07
Как я могу не поверить, если мы судим не с позиций фанатов, а с точки зрения знатоков футбола ? Все логично, так и должно быть!
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:37, ред.
Анатолий, Вы не поверите, но я точно такого же мнения. Просто не хочу предвосхищать события и предрекать грузину печальный финал... Хорошо хоть не сравнил старик с Пеле или Месси. От себя добавлю- как только Хвичу раскусят, разберутся, прикроют- ему конец. Ничего особенного в его игре нет- одни понты, каких в мире футбола много. Кроме того, грузин человек эмоциональный, раздражительный, если что пойдет не так- может психануть. Физически, он тоже далеко не богатырь и не известно на долго ли его хватит. До сих пор, против него никто жестко не играл, ему позволяют демонстрировать его технику. Всё это, до поры до времени... Ну и последнее: дожился итальянский футбол, если уже Хвичу сравнивают с Марадоной.
8zd32gmxdab3
8zd32gmxdab3
вчера в 16:12
Палыч походу уже Новый Год отмечать начал
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 15:53
Конечно, сравнение Кварацхелии с Марадоной несколько неуместно, хотя через несколько лет посмотрим, что будет. Но а в остальном Семин прав.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:15
Уважаю Палыча но помоему он уже начал отмечать новый год причём по всей видимости с жекой ловчевым.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:07
Вот что делает старость с человеком! Уже с Маралоной сравнивает.. Главное для старика, что Хвича бежит быстро. Понятно, почему его в Локо уже не зовут. Поезд давно ушёл
нечитайло
нечитайло
вчера в 15:06
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