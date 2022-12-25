Сычевой рассказал о том, почему решил поменять фамилию

Нападающий «Крыльев Советов» рассказал о причинах смены фамилии.

Ранее стало известно, что новобранец самарской команды будет выступать за клуб под фамилией «Писарский».

У меня отчим — Писарский. Он меня с детства воспитывал. И я хочу, чтобы на моей спине была фамилия Писарский. Сейчас хотел поменять документы, но не хватило времени. Но в ближайшее время это произойдет.