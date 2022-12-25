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Сычевой рассказал о том, почему решил поменять фамилию

вчера, 19:20

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Сычевой рассказал о причинах смены фамилии.

Ранее стало известно, что новобранец самарской команды будет выступать за клуб под фамилией «Писарский».

У меня отчим — Писарский. Он меня с детства воспитывал. И я хочу, чтобы на моей спине была фамилия Писарский. Сейчас хотел поменять документы, но не хватило времени. Но в ближайшее время это произойдет.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 02:36
Делать человеку нечего и парится почём зря.
pomor45
pomor45 ответ Великий Пуховик (раскрыть)
вчера в 22:41
У Петра I был генерал с фамилией Тихобздеев. Очень он её чурался и приставал к царю с просьбой изменить. Генерал был так себе и Пётр отмахивался от его просьб. Генерал не отступал и достал царя вконец. Пётр на очередной просьбе наложил резолюцию: " Просьбу удовлетворить. Фамилию Тихобздеев заменить на Громкопёрдов".
memphis
memphis ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 22:02, ред.
Как запели болелы Оренбурга... Раньше желали Крыльям удачи, а теперь отправляете в ФНЛ. Мы Пиняева провожаем и желаем удачи, так же было с Сергеевым и Соболевым. А вы желаете всей грязи... Он клялся вам в вечной любви? Нет! А если бы в Ваш Зенит перешёл? Ааа... Это ж другое... Это прежде всего бизнес и сейчас российские игроки хотят заработать, т.к. развиваться им просто некуда, их никто не ждёт и игр сборной у них не будет. Будьте проще! Оренбургу удачи на полях РПЛ.
sir_Alex
sir_Alex ответ Великий Пуховик (раскрыть)
вчера в 21:35
После полета Гагарина в космос, в паспортный стол приходит еврей:
— Здгавствуйте.
— Здравствуйте.
— Я таки хотел бы поменять фамилию.
— А какая у вас фамилия?
— Кацман.
— А какую бы вы хотели?
— Кацманавт!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:33
Дело конечно хозяйское,но зажигание позднее
shlomo
shlomo ответ Dinamo (раскрыть)
вчера в 21:21, ред.
....:))))... поэтому, на сколько владею обстановкой в клубе даже никто и не жалеет, что ушел... очередной звездочку поймал, через год другой с такой самооценкой еще не известно, что с ним будет? Подойдет ли он хотя бы для ФНЛ? А может с таким х..и продажным характером будет рассказывать байки о себе в областном чемпионате!... Удачи ему точно не пожелаю... а так пусть на майке будет Пис-Суч... :).... едиственное отказать Црвене Звезде и оказаться в КС.... у меня лично не укладывается в голове...
Dinamo
Dinamo ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 21:01
И Вам не хворать :) Тогда не исключаю, что Оренбург и сам не против был избавится от бомбардира и мог активно впаривать его, пока он находится на пике спроса.

Кстати, подумал, раз уж писателем и художником ему не быть, то мог бы просто соединить две фамилии в одну. Стал бы, допустим, Писевой. Или Сычарский :)
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 20:50
Молодец, отец тот кто воспитал и правильно носить фамилию настоящего отца, кто воспитал, а не только палку кинул
shlomo
shlomo ответ Dinamo (раскрыть)
вчера в 20:46
Добра Вам!.... к сожалению.... еле еле в клубе это все замяли тогда...
Dinamo
Dinamo ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 20:42
Мне казалось, он в шутку про гол Марина говорил... Или реально всерьёз?
rhskmz
rhskmz
вчера в 20:21
Скрывается от алиментов ?
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 20:19
Напомнило анекдот.
Приходит мужчина в ЗАГС и говорит: хочу сменить фамилию!
Сотрудница его спрашивает: хорошо, как Вас зовут?
Мужчина отвечает: Пётр Го*но.
Сотрудница: а кем хотите быть?
Мужчина: Виталиком!
shlomo
shlomo
вчера в 19:46
Лучше двойную фамилию пусть возьмёт.. Как писатель..или художник.. Владимир Алексанрович Сычевой-Писарский ( а на футболке сокращение Сыч-Пис....:)))) На самом деле смешно это. Поступок обиженного ребёнка. Вот это вот "Доказать отцу, что он напрасно отказался от ТАКОГО сына", это очень смешно и присуще большинству....

Ну а так что, для меня он умер, когда закатил истерику по поводу того, что у него Марин гол из статистики украл. Так что пусть проваливает в Крылья. Прежнего отношения всё равно было уже не вернуть. Одним эпизодом испортил всё уважение к себе навсегда. Если ты ставишь себя выше команды - проваливай! А так ещё и клуб хорошо заработал. К тому же мы все понимаем, что его результативность - результат успешных действий совершенно других людей, которые все по-прежнему в команде. Тот же Воробьёв его заменит без проблем. Главное, что передачи есть кому отдавать. КС даже жалко немного. Купились на красивую обёртку. Мы то знаем истинный уровень Сычевого. По апрелю-маю этого года. Даже аутсайдерам ФНЛ не мог забить когда было нужно. Прям гордость за "Оренбург" распирает, что провернули такую удачную сделку! Купили за 5, а продали за 100 млн !
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:33
Подозрительный маневр
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:31
Как то уже поднадоела это тема со сменой фамилии...
Гость
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