Сычевой рассказал о том, почему решил поменять фамилию

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Сычевой рассказал о причинах смены фамилии.
Ранее стало известно, что новобранец самарской команды будет выступать за клуб под фамилией «Писарский».
У меня отчим — Писарский. Он меня с детства воспитывал. И я хочу, чтобы на моей спине была фамилия Писарский. Сейчас хотел поменять документы, но не хватило времени. Но в ближайшее время это произойдет.
Ну а так что, для меня он умер, когда закатил истерику по поводу того, что у него Марин гол из статистики украл. Так что пусть проваливает в Крылья. Прежнего отношения всё равно было уже не вернуть. Одним эпизодом испортил всё уважение к себе навсегда. Если ты ставишь себя выше команды - проваливай! А так ещё и клуб хорошо заработал. К тому же мы все понимаем, что его результативность - результат успешных действий совершенно других людей, которые все по-прежнему в команде. Тот же Воробьёв его заменит без проблем. Главное, что передачи есть кому отдавать. КС даже жалко немного. Купились на красивую обёртку. Мы то знаем истинный уровень Сычевого. По апрелю-маю этого года. Даже аутсайдерам ФНЛ не мог забить когда было нужно. Прям гордость за "Оренбург" распирает, что провернули такую удачную сделку! Купили за 5, а продали за 100 млн !
Ну а так что, для меня он умер, когда закатил истерику по поводу того, что у него Марин гол из статистики украл. Так что пусть проваливает в Крылья. Прежнего отношения всё равно было уже не вернуть. Одним эпизодом испортил всё уважение к себе навсегда. Если ты ставишь себя выше команды - проваливай! А так ещё и клуб хорошо заработал. К тому же мы все понимаем, что его результативность - результат успешных действий совершенно других людей, которые все по-прежнему в команде. Тот же Воробьёв его заменит без проблем. Главное, что передачи есть кому отдавать. КС даже жалко немного. Купились на красивую обёртку. Мы то знаем истинный уровень Сычевого. По апрелю-маю этого года. Даже аутсайдерам ФНЛ не мог забить когда было нужно. Прям гордость за "Оренбург" распирает, что провернули такую удачную сделку! Купили за 5, а продали за 100 млн !