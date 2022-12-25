Сычевой сказал, возместит ли фанатам траты на футболки после смены фамилии

Форвард самарских «Крыльев Советов» Владимир Сычевой рассказал, возместит ли средства болельщикам «Оренбурга» за траты на футболки после смены фамилии.
Буду ли после смены фамилии возмещать траты болельщикам «Оренбурга» за купленные футболки? Так моих футболок ни у кого нет. Почему? Вот так болеют, ха-ха.
Сегодня самарский клуб официально объявил о переходе нападающего.
Его полюбили в Оренбурге, мог достойно доиграть сезон, но как типичная футбольная проститутка он побежал за рублём, не побрезговал даже перейти в стан принципиального соперника для Оренбурга. Искренне желаю ему, чтобы его карьера потухла и через год он стал никому не нужен и вернулся в любительскую лигу Крыма.
Именно поэтому никогда наш футбол не будет высокого уровня, потому что наших футболистов интересуют только деньги, а не результаты команды.
Его полюбили в Оренбурге, мог достойно доиграть сезон, но как типичная футбольная проститутка он побежал за рублём, не побрезговал даже перейти в стан принципиального соперника для Оренбурга. Искренне желаю ему, чтобы его карьера потухла и через год он стал никому не нужен и вернулся в любительскую лигу Крыма.
Именно поэтому никогда наш футбол не будет высокого уровня, потому что наших футболистов интересуют только деньги, а не результаты команды.