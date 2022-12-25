Сычевой сказал, возместит ли фанатам траты на футболки после смены фамилии

Форвард самарских «Крыльев Советов» рассказал, возместит ли средства болельщикам «Оренбурга» за траты на футболки после смены фамилии.

Буду ли после смены фамилии возмещать траты болельщикам «Оренбурга» за купленные футболки? Так моих футболок ни у кого нет. Почему? Вот так болеют, ха-ха.