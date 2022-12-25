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Сычевой сказал, возместит ли фанатам траты на футболки после смены фамилии

вчера, 17:06

Форвард самарских «Крыльев Советов» Владимир Сычевой рассказал, возместит ли средства болельщикам «Оренбурга» за траты на футболки после смены фамилии.

Буду ли после смены фамилии возмещать траты болельщикам «Оренбурга» за купленные футболки? Так моих футболок ни у кого нет. Почему? Вот так болеют, ха-ха.

Сегодня самарский клуб официально объявил о переходе нападающего.

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Все комментарии
memphis
memphis ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 22:07
Вы в каждой теме его хороните? Начните с себя...
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:14
Для меня этот футболист умер. Считаю его переход в Крылья позорным и глупым. Я ожидал, что он сбежит от нас в топ клуб России, но повестись на бабки, уйдя в Крылья, а судя по турнирной таблице, на понижение, это просто позор.

Его полюбили в Оренбурге, мог достойно доиграть сезон, но как типичная футбольная проститутка он побежал за рублём, не побрезговал даже перейти в стан принципиального соперника для Оренбурга. Искренне желаю ему, чтобы его карьера потухла и через год он стал никому не нужен и вернулся в любительскую лигу Крыма.

Именно поэтому никогда наш футбол не будет высокого уровня, потому что наших футболистов интересуют только деньги, а не результаты команды.
pomor45
pomor45 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:30
На спине вид этой птички с хвоста.
Boricku
Boricku
вчера в 18:07
Прячется от налоговой за продажу футболок.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:17
)
Futurista
Futurista
вчера в 17:15
Надо было такие без надписи...
cg7hsu6bm5db
cg7hsu6bm5db
вчера в 17:13
Это просто глупость.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:13
А если немножко подождать, могут и иски посыпаться...
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