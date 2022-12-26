Червиченко: «Закрыть „Спартак-2“ — явная ошибка клуба»

Экс-президент «Спартака» высказался о возможном возвращении второй команды «красно-белых».

Ранее сообщалось о том, что «Спартак» намерен возродить вторую команду, которая была закрыта в мае 2022 года.

Конечно же, правильно, что решили возродить дубль. Закрыть «Спартак-2» — явная ошибка клуба. Они уже осознали её. Молодые ребята должны постоянно играть, а высшее руководство и тренеры обязаны смотреть и следить за ними. Руководство такого клуба должно разбираться в футболе и всё время следить за всем. Я в своё время посещал каждый матч второй команды. Дубль — важнейшее звено в структуре клуба. Это основа вообще всего: 50 процентов игроков в первой команде должны быть воспитанниками «Спартака».