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Червиченко: «Закрыть „Спартак-2“ — явная ошибка клуба»

вчера, 19:19

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном возвращении второй команды «красно-белых».

Ранее сообщалось о том, что «Спартак» намерен возродить вторую команду, которая была закрыта в мае 2022 года.

Конечно же, правильно, что решили возродить дубль. Закрыть «Спартак-2» — явная ошибка клуба. Они уже осознали её. Молодые ребята должны постоянно играть, а высшее руководство и тренеры обязаны смотреть и следить за ними. Руководство такого клуба должно разбираться в футболе и всё время следить за всем. Я в своё время посещал каждый матч второй команды. Дубль — важнейшее звено в структуре клуба. Это основа вообще всего: 50 процентов игроков в первой команде должны быть воспитанниками «Спартака».

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makkie
makkie
вчера в 20:20
Выгнать Червиченко из Спартака - было одним из самых удачных решений!
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:39
Ну думаю, что и без Червя и его советов обойдутся...
af8ze4qcquym
af8ze4qcquym
вчера в 19:28
Это было личное решение.
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