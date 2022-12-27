Защитник «Рубина» провалил медосмотр в «Локомотиве»

Защитник «Рубина» Илья Самошников не перейдёт в «Локомотив».
По данным источника, футболист провалил медосмотр в московском клубе. У игрока выявили проблемы с голеностопом.
Скорее всего, это повреждение носит хронический характер, потому что в прошлом сезоне Самошников получал травму голеностопа.
Причём, в Казани тогда усиленно возмущались, что Динамо просто передумало покупать игрока.
Нехорошо, дескать, поступили..
Причём, в Казани тогда усиленно возмущались, что Динамо просто передумало покупать игрока.
Нехорошо, дескать, поступили..