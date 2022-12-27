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Защитник «Рубина» провалил медосмотр в «Локомотиве»

вчера, 12:05

Защитник «Рубина» Илья Самошников не перейдёт в «Локомотив».

По данным источника, футболист провалил медосмотр в московском клубе. У игрока выявили проблемы с голеностопом.

Скорее всего, это повреждение носит хронический характер, потому что в прошлом сезоне Самошников получал травму голеностопа.

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Все комментарии
баск
баск
вчера в 13:36, ред.
Несколько месяцев назад Самошников был забракован на медосмотре в Динамо ровно из-за проблем с голеностопом..

Причём, в Казани тогда усиленно возмущались, что Динамо просто передумало покупать игрока.
Нехорошо, дескать, поступили..
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:35
Похоже после этого он в ближайшее время никуда не перейдет.
Сп62
Сп62
вчера в 12:36
Ноги оказались разные.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 12:32
Смешно,как то.Интересно,без повреждений футболисты вообще есть?
Гор Тищенко
Гор Тищенко
вчера в 12:29
Вот 16и хотели испорченный товар подсунуть.
Гость
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