Защитник «Рубина» провалил медосмотр в «Локомотиве»

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вчера, 12:05

Защитник «Рубина» не перейдёт в «Локомотив».

По данным источника, футболист провалил медосмотр в московском клубе. У игрока выявили проблемы с голеностопом.

Скорее всего, это повреждение носит хронический характер, потому что в прошлом сезоне Самошников получал травму голеностопа.