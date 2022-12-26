Испанский клуб интересуется защитником «Краснодара»

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вчера, 20:19

Защитник «Краснодара» попал в сферу интересов «Эспаньола».

По информации источника, интерес испанского клуба к Рамиресу был ещё минувшим летом, но до конкретного предложения дело не дошло. Теперь же «попугаи» хотят арендовать футболиста. «Краснодар» не хочет отпускать игрока в зимнее трансферное окно.

Контракт Рамиреса с кубанским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

В нынешнем сезоне защитник провёл 20 матчей за команду во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.