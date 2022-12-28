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Назван лучший арбитр чемпионата мира 2022

вчера, 21:10

Итальянец Даниэле Орсато признан лучшим арбитром чемпионата мира 2022. Судья получил премию имени Джулио Кампанати.

Жюри, назначаемое ассоциацией «Друзья Джулио Кампанати» и миланским отделением Ассоциации итальянских арбитров (AIA), в состав которого входят журналисты, профессионалы из сферы судейства и знаменитые рефери прошлого, признало, что Орсато в трех поединках мундиаля отработал безупречно.

Орсато судил матч открытия мирового первенства между сборными Катара и Эквадора (0:2), поединок группового этапа между Аргентиной и Мексикой (2:0), а также полуфинал Аргентина — Хорватия (3:0).

Премия вручается при участии Федерации футбола Италии и издания La Gazzetta dello Sport, она была учреждена в 2014 году в память о бывшем главе AIA Джулио Кампанати. Награда иллюстрирует признание «заслуг и самоотверженности 23‑го человека на поле».

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 00:23
Орсато отсудил без ошибок на ЧМ. Заслуженно!
амурец
амурец
вчера в 23:39
О как, за левый пенальти в ворота хорватов
Карлан
Карлан
вчера в 23:29
Аргентинский человечек.
Devjatiy
Devjatiy
вчера в 23:26
Арбитр из Катара тоже был неплох.
makkie
makkie
вчера в 23:25
Жаль не было Миши Вилкова и Серёжи Иванова.
Они бы показали МИРУ класс, как надо матчи судить!))
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 22:48
Это примерно тоже самое если бы фан-клуб дзюбы вручил дзюбе зм
Бубнин
Бубнин
вчера в 22:44, ред.
Приз в в виде статуэтки футбольной Фемиды с завязанными глазами был вручен от ассоциации "Друзья Тома Эвребе".
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:40
Это уже типа Нобелевской премии мира,которую получают одни предатели и международные высокопоставленные преступники.
Predator94
Predator94
вчера в 22:32
Один из худших судей. Ну понятно итальянцы дают итальянцу награду)) как смешно) странный пенальти аргентине в матче с хорватией чего стоит
Baggio R.
Baggio R. ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:08
Кто в ряд к Айтекину, а кто к Бубнову и Ловчеву)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:02
Из худших - лучший!
goalaktika
goalaktika ответ Великий Пуховик (раскрыть)
вчера в 22:00
Поляк обо*рался в финале, допустив фатальных ошибок.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:58
Слава богу хоть не пшек.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:55, ред.
Смех да и только, в ряд к айтекину и друзьям
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:41
Прочитак как Лучший Бомбардир, глянул возраст кукуха ушла за белочкой))
Comentarios
Comentarios
вчера в 21:41
Поляки неплохо финал отсудили на удивление
Djebrael
Djebrael
вчера в 21:39
Ну что, тут думаю что это не совсем правильный выбор... КОСЯЧИЛ...
Elliada
Elliada
вчера в 21:34
Итальянцы проголосовали за итальянца.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 21:31
Лаоса дисквалифицировать надо за левый пенальти на Меси в Матче с Нидерландами.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:25
Уж очень много вопросов по судейству , не должно быть такого на мировых форумах. Ну а Орсато поздравляю.
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 21:25
Странно, мне казалось, что лучший арбитр должен судить финальный матч ЧМ. Или это Марциняк так отсудил финал, что лучшим арбитром турнира его теперь уже и не назвать?
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