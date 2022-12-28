Назван лучший арбитр чемпионата мира 2022

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вчера, 21:10

Итальянец признан лучшим арбитром чемпионата мира 2022. Судья получил премию имени Джулио Кампанати.

Жюри, назначаемое ассоциацией «Друзья Джулио Кампанати» и миланским отделением Ассоциации итальянских арбитров (AIA), в состав которого входят журналисты, профессионалы из сферы судейства и знаменитые рефери прошлого, признало, что Орсато в трех поединках мундиаля отработал безупречно.

Орсато судил матч открытия мирового первенства между сборными Катара и Эквадора (0:2), поединок группового этапа между Аргентиной и Мексикой (2:0), а также полуфинал Аргентина — Хорватия (3:0).

Премия вручается при участии Федерации футбола Италии и издания La Gazzetta dello Sport, она была учреждена в 2014 году в память о бывшем главе AIA Джулио Кампанати. Награда иллюстрирует признание «заслуг и самоотверженности 23‑го человека на поле».