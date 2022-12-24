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Арбитр системы VAR финала ЧМ рассказал о самом сложном моменте матча

сегодня, 21:48
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Судья Томаш Квятковский, который отвечал за VAR в финале чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции, назвал самый сложный момент для арбитров, который произошёл в этой встрече.

Это точно была симуляция Маркуса Тюрама в штрафной площадке аргентинцев. Арбитры VAR часто доверяют первому ощущению. Как только Симон Марциняк (главный судья) определил, что это была симуляция, я сказал, что нужно остановить игру и всё проверить. К счастью, во время первого же повтора я понял, что он был прав. Второй повтор только подтвердил это. Хорошо, что это решение оказалось правильным. Мы быстро всё проанализировали. Это была непростая ситуация с точки зрения VAR.

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Все комментарии
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 22:28
Симон был очень хорош в финале... Подкачанный судья никому не дал усомниться в своих решениях... Мгновенные и правильные решения... Это очень хорошо..
shlomo2
shlomo2
сегодня в 21:59
Ну хоть так.... и так косяков хватало...:))
протон
протон
сегодня в 21:57, ред.
Я просто смотрел хороший футбол и одну из лучших игр на своей памяти. и судья был великолепен. да, пару огрехов было, но с учётом нерва игры и того, что стояло на кону, он заслуживает твёрдую пятёрку. все ключевые эпизоды он рассудил грамотно и нить игры не потерял, допуская борьбу и не позволяя хамства. мужик украсил своей работой финал.

Бедного поляка обвиняют фанаты всех команд. ещё одно напоминание, что люди в большинстве своём оперируют не логикой и разумом, а эмоциями: не дай бог какое решение против их команды и всё, судья плохой. а этот умудрился пенальти поставить обеим командам и плевать фанатам, что всё было сделано по правилам.

Браво Симон! Его на финал ЛЧ теперь пожалуйста. Думаю поставят, ведь он судя по другим постам, единственный судья финала ЧМ который до этого не отсудил ни один другой большой финал вроде ЛЧ.
протон
протон
сегодня в 21:53
Марчиняк - топ. Уверенно и последовательно отсудил очень сложный матч в финале. И то как уверенно он указывал на точки в ситуациях с пенальти и в эпизоде с симуляцией Тюрама. Оставило максимально хорошее впечатление.

Безусловно там были моменты, где-то может свистнул не совсем вовремя, какой-то фол прозевал, был угловой который не увидел. Но в целом, по такому матчу. Спасибо команде арбитров, что не сломали этот потрясающий матч.
Гость
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