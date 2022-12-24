Арбитр системы VAR финала ЧМ рассказал о самом сложном моменте матча

Судья Томаш Квятковский, который отвечал за VAR в финале чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции, назвал самый сложный момент для арбитров, который произошёл в этой встрече.

Это точно была симуляция Маркуса Тюрама в штрафной площадке аргентинцев. Арбитры VAR часто доверяют первому ощущению. Как только Симон Марциняк (главный судья) определил, что это была симуляция, я сказал, что нужно остановить игру и всё проверить. К счастью, во время первого же повтора я понял, что он был прав. Второй повтор только подтвердил это. Хорошо, что это решение оказалось правильным. Мы быстро всё проанализировали. Это была непростая ситуация с точки зрения VAR .