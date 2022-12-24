Арбитр системы VAR финала ЧМ рассказал о самом сложном моменте матча

Судья Томаш Квятковский, который отвечал за VAR в финале чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции, назвал самый сложный момент для арбитров, который произошёл в этой встрече.
Это точно была симуляция Маркуса Тюрама в штрафной площадке аргентинцев. Арбитры VAR часто доверяют первому ощущению. Как только Симон Марциняк (главный судья) определил, что это была симуляция, я сказал, что нужно остановить игру и всё проверить. К счастью, во время первого же повтора я понял, что он был прав. Второй повтор только подтвердил это. Хорошо, что это решение оказалось правильным. Мы быстро всё проанализировали. Это была непростая ситуация с точки зрения VAR.
Бедного поляка обвиняют фанаты всех команд. ещё одно напоминание, что люди в большинстве своём оперируют не логикой и разумом, а эмоциями: не дай бог какое решение против их команды и всё, судья плохой. а этот умудрился пенальти поставить обеим командам и плевать фанатам, что всё было сделано по правилам.
Браво Симон! Его на финал ЛЧ теперь пожалуйста. Думаю поставят, ведь он судя по другим постам, единственный судья финала ЧМ который до этого не отсудил ни один другой большой финал вроде ЛЧ.
Бедного поляка обвиняют фанаты всех команд. ещё одно напоминание, что люди в большинстве своём оперируют не логикой и разумом, а эмоциями: не дай бог какое решение против их команды и всё, судья плохой. а этот умудрился пенальти поставить обеим командам и плевать фанатам, что всё было сделано по правилам.
Браво Симон! Его на финал ЛЧ теперь пожалуйста. Думаю поставят, ведь он судя по другим постам, единственный судья финала ЧМ который до этого не отсудил ни один другой большой финал вроде ЛЧ.
Безусловно там были моменты, где-то может свистнул не совсем вовремя, какой-то фол прозевал, был угловой который не увидел. Но в целом, по такому матчу. Спасибо команде арбитров, что не сломали этот потрясающий матч.
Безусловно там были моменты, где-то может свистнул не совсем вовремя, какой-то фол прозевал, был угловой который не увидел. Но в целом, по такому матчу. Спасибо команде арбитров, что не сломали этот потрясающий матч.