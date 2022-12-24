На зимнем турнире Премьер-Лиги в ОАЭ судьи будут объяснять свои решения

Президент РФС Александр Дюков рассказал о новшестве в работе арбитров, которое будет практиковаться во время товарищеского турнира клубов РПЛ в Абу-Даби.
Мы договорились, что на зимнем турнире РПЛ в Абу-Даби мы опробуем практику комментариев со стороны судей по тем решениям, которые они будут принимать в матче. Дальше посмотрим, как на это отреагирует общественность, команды и сами судьи. Если мы действительно готовы к этому и в этом больше пользы, чем вреда — будем тиражировать эту практику. Масштабировать и применять в соревнованиях Кубка России и РПЛ.
Иногда ВАР не дает четкого ответа, а человеческий фактор.
Очередное сомнительное, если не больше, мероприятие, направленное на создание видимости улучшения работы.
Иногда ВАР не дает четкого ответа, а человеческий фактор.
Очередное сомнительное, если не больше, мероприятие, направленное на создание видимости улучшения работы.
Но полностью их исключить нельзя. Ошибки всегда были и будут. Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
А то, что судьи будут комментировать свои решения, так это тупо будет затягивать игру. Потом футболистам разрешат задавать вопросы судьям по решениям. Потом - письменно обжаловать принятое судьей решение, да?) Решение так себе, как по мне.
Но полностью их исключить нельзя. Ошибки всегда были и будут. Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
А то, что судьи будут комментировать свои решения, так это тупо будет затягивать игру. Потом футболистам разрешат задавать вопросы судьям по решениям. Потом - письменно обжаловать принятое судьей решение, да?) Решение так себе, как по мне.