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На зимнем турнире Премьер-Лиги в ОАЭ судьи будут объяснять свои решения

сегодня, 10:46

Президент РФС Александр Дюков рассказал о новшестве в работе арбитров, которое будет практиковаться во время товарищеского турнира клубов РПЛ в Абу-Даби.

Мы договорились, что на зимнем турнире РПЛ в Абу-Даби мы опробуем практику комментариев со стороны судей по тем решениям, которые они будут принимать в матче. Дальше посмотрим, как на это отреагирует общественность, команды и сами судьи. Если мы действительно готовы к этому и в этом больше пользы, чем вреда — будем тиражировать эту практику. Масштабировать и применять в соревнованиях Кубка России и РПЛ.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:32
Что будет с арбитрами не сумевшими объяснить своё решение???
Узнаем ли мы лет так через 20-25 их дальнейшую судьбу ???
Твой Арсен
Твой Арсен
сегодня в 14:08, ред.
Нужно просто повышать квалификацию судей, чтобы минимизировать количество ошибок. Вот и всё.

Но полностью их исключить нельзя. Ошибки всегда были и будут. Не ошибается только тот, кто ничего не делает.

А то, что судьи будут комментировать свои решения, так это тупо будет затягивать игру. Потом футболистам разрешат задавать вопросы судьям по решениям. Потом - письменно обжаловать принятое судьей решение, да?) Решение так себе, как по мне.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:04
14ки надеются,что таким образом футболисты узнают ,наконец,Правила футбола,а стороны согласятся с решениями кучи судей с электронякой-поганым ВАРевом.
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
сегодня в 13:15
Личное наблюдение: у Фемиды в суде глаза завязаны... Футбольные судьи это поняли буквально. Гыгыгы
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 13:02, ред.
Примерно так...удалил футболиста Груздева и объяснил...

nubom
nubom
сегодня в 12:36
Прежде чем объяснять другим, надо самому что-то уметь...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:33
А как же наказание "за разговоры и споры с арбитром"? Ведь монологом судья при объяснении явно не обойдётся. Возникнут противоречия и в связи с этим жаркие споры и не только.
adekvat
adekvat
сегодня в 12:08
Если не прав судья окажется, каждый игрок пострадавшей команды будет ему щелбан ставить.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:01, ред.
Комментировать будут в режиме онлайн? Варовцам? Или после игры комментарии? Так это бесполезное занятие, так как судья объяснит свое видение той или иной игровой ситуации и принятое решение по этому поводу, согласно правил в своем понимании и применении опять же к увиденному его глазами. От ошибок ни кто не застрахован.

Иногда ВАР не дает четкого ответа, а человеческий фактор.

Очередное сомнительное, если не больше, мероприятие, направленное на создание видимости улучшения работы.
rhskmz
rhskmz
сегодня в 11:54
Так это футбол или посиделки с пивсиком будет ?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:35
Ещё одна российская дурь, которых набралось уже не один десяток. А за всю историю нашего государства - добрая сотня. Почему дурь ? Ответ простой: потому что она вышла из недр сознания футбольного чиновника. А последний у нас, ого-го, на всё способен, чтобы показать обществу, что не зря жуёт хлеб с квасом.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:33
Ну и на колено уж пусть тогда встают
Сп62
Сп62
сегодня в 11:19
В хоккее у судей существует язык жестов уже давно. В футболе такой язык тоже не помешает. Главное, чтобы он был простым и исчерпывающим. Здесь понадобятся мозги.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:08
С одной стороны хорошо, но с другой стороны ...пусть после матча дают развернутое интервью...
lotsman
lotsman
сегодня в 10:58
Пресс конференция судей во время игры.))
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