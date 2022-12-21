ВАР не гарантирует мир. Спорные решения на ЧМ-2022

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вчера, 09:01

Повторы не могут защитить судей от скандалов.

Отголоски чемпионата мира еще с нами. Продолжаются бурные обсуждения отдельных матчей, отдельных эпизодов. В том числе судейской работы. Многим казалось, что введение ВАР навсегда закроет тему спорности судейства. Однако эта проблема никуда не ушла. Она лишь сменила ракурс.

Всего на чемпионате мира в Катаре ВАР вмешивался в игры 27 раз. В 25 случаях судьи изменяли свои первоначальные решения, прислушавшись к ВАР. В двух случаях они после просмотра повтора оставались при своем мнении. Это – больше, чем на ЧМ -2018, когда 17 раз судьи слушали ВАР и меняли мнение, а трижды оставались при своем. Но можно покопаться в этих цифрах глубже.

Например, на чемпионате мира в Катаре ВАР очень активен был на групповом этапе. Только на нем вмешательства ВАР было больше, чем за весь ЧМ -2018. И что-то словно поменялось, когда настала пора плей-офф. Только два раза судьи в плей-офф меняли свои решения под влиянием ВАР в Катаре.

Получается, что ВАР вмешивался 0,52 раза за игру в среднем в группе и 0,125 раза в среднем в матчах на вылет. Разница существенная. Справедливости ради стоит сказать, что уровень судейства в целом на стадии плей-офф был гораздо выше. Произошел первичный отсев судей. А меньше ошибок – меньше включений ВАР. Все логично.

Тем не менее, некоторые моменты вмешательства ВАР и принятых после него решений остались спорными до сих пор. В разных странах ломают копья по этому поводу. Десятку наиболее спорных и обсуждаемых эпизодов собрал ESPN.

10. Отмена пенальти Хорватии в матче с Бельгией (0:0) из-за офсайда у Ловрена

Английский судья Энтони Тейлор указал на «точку», когда Карраско зацепил в штрафной Крамарича. Однако технология полуавтоматического определения офсайда выявила невероятно тонкое и неуловимое положение «вне игры» у Ловрена. Даже по собственным картинкам системы ФИФА было тяжело понять, как Ловрен оказался впереди Вертонгена. Но система сигнализировала именно об этом. Возможно, тут дело именно в графике и ее представлении. Но убедительности технологии такой перформанс не добавил.

9. Отказ назначать пенальти в пользу Уругвая в матче с Ганой (2:0) за фол Амарти против Нуньеса

Когда ВАР отправил немецкого арбитра Даниэля Зиберта смотреть повтор, все в Уругвае были уверены, что судья назначит пенальти за фол Амарти против Нуньеса в штрафной сборной Ганы. Но это был один из всего двух случаев на ЧМ -2022, когда рефери, посмотрев повтор, остался при своем мнении и не увидел нарушения в действиях защитника, который попал и по мячу, и по форварду, очевидно. Интересно, что больше Зиберта на матчи не назначали.

8. Назначение пенальти на Роналду после фола Салису на нем в матче Португалии с Ганой (3:2)

Американский судья Исмаил Эльфат на 62-й минуте матча увидел нарушение в действиях Салису в штрафной, когда он коснулся Роналду. ВАР тут осуждают многие за бездействие, хотя проверка наверняка велась. Повторы показали, что ганец коснулся и мяча, а не только Криштиану. Чем-то ситуация напомнила эпизод с Амарти и Нуньесом, но с обратным исходом. Если бы судья в этом эпизоде не назначил пенальти, вряд ли кто-то бы вспомнил вообще о нем. Такой неочевидный момент. Отметим, что Эльфату ФИФА выразила поддержку. Он судил также матч Камеруна против Бразилии и Японии против Хорватии.

7. Возможный пенальти за фол Упамекано против Кейна в матче Франции с Англией (2:1)

Очень обсуждаемый эпизод. Но при этом не самый сложный. Справа у границы штрафной Упамекано явно сваливал Кейна. Однако судья Вилтон Сампайо из Бразилии на это не отреагировал. Рухнувший в штрафной форвард явно указывал на то, что нужно бы провести проверку ВАР. И тот бы мог это сделать. И сделал.

Но выяснилось, что нарушение было еще до линии штрафной, а значит, нельзя ничего говорить Сампайо. И тот просто просмотрел опасный штрафной. А вот если бы фол был в пределах линии, то ВАР бы указал рефери на ошибку и позвал назначать пенальти. Такие нюансы правил. А также этот эпизод показывает несовершенство системы информирования ФИФА . Повторы были слишком неоднозначные и скудные (у судей на ВАР их было больше и с других ракурсов), а проверку ВАР акцентированно не показали. Из-за чего и остались все эти пересуды, бросающие тень на само судейство.

6. Возможный пенальти после фола Эрнандеса на Буфале в матче Франции с Марокко (2:0)

Мало того что Эрнандес и сборная Франции не были наказаны за вероятный фол Тео, так еще Буфаль получил предупреждение. И судья не мог его отменить, пока ВАР не указал бы ему на ошибку, заставив пересмотреть повтор на предмет пенальти.

Столкновение Эрнандеса и Буфаля обсуждается очень бурно, потому что даже на интуитивном уровне все выглядит как повод для пенальти. Но мексиканец Сесар Рамос и работавший на ВАР Дрю Фишер из Канады так не посчитали. Все-таки Тео коснулся и мяча, а само столкновение с игроком они посчитали игровым. Назначь судья и ВАР тут пенальти, вряд ли кто-то бы стал спорить.

5. Гол Валенсии отменили из-за офсайда в матче Эквадора с Катаром (2:0)

Мы выше уже встречали ситуации, когда решение принималось ВАР верное, но из-за недостаточной информационной презентации оно вызывало споры и недоумения. Так случилось уже на первых минутах чемпионата мира, когда Валенсия, казалось, открыл счет в игре с хозяевами. Гол отменили.

У вратарской царили такая суета и столпотворение, что даже стоп-кадры и модели ВАР не давали однозначной картины, а только запутывали. Как и ракурсы повторов, данные в трансляции. В результате мы имеем довольно четко определенный офсайд, который вычислен автоматической системой, но при этом возникает куча споров на ровном месте из-за неправильного информирования.

4. Засчитанный гол Танаки в матче Японии и Испании (2:1)

Забитый Танакой мяч на 51-й минуте был отменен южноафриканским судьей Виктором Гомесом. Но ВАР сделал его правомерным, изучив повтор с камеры от линии ворот – решающий пас был сделан в момент, когда мяч не покинул пределы поля, как показалось очень многим, включая рефери. Однако снова мы сталкиваемся с проблемой предоставления информации. Ни один из повторов в трансляции не давал ответа.

Лишь почти спустя сутки ФИФА опубликовала кадры с камеры, которую использовал ВАР, принимая решение. А до того времени кипели споры. Причем кто-то спорит и сейчас, потому что видел матч, а не дальнейшие публикации по его теме. Некоторые лиги дают вещателям прямой сигнал с ВАР, и те могут его использовать. ФИФА на ЧМ -2022 так не делала. И мы видим, что она сама породила массу сомнений в ВАР на ровном месте.

3. Пенальти за фол Щесного против Месси в матче Польши с Аргентиной (0:2)

Один из самых неочевидных и необязательных пенальти на чемпионате был назначен голландским судей Данни Маккели. Щесны зацепил Месси, играя на выходе. Нередко такие эпизоды ВАР даже не просматривает. Но в этот раз он решил обратить на него внимание, а Маккели поддался и назначил пенальти, который, впрочем, Месси не реализовал. Это был последний матч Маккели на турнире.

2. Пенальти за игру рукой Хименеса в матче Уругвая против Португалии (0:2)

С точки зрения самого решения это была, пожалуй, худшая ошибка на чемпионате мира, хотя по обсуждениям не стала самой громкой. А мы тут говорим как раз о резонансе и пересудах. Когда Бруну Фернандеш отправил мяч в штрафную, он попал в руку Хименесу, которая опускалась на землю в качестве опорной при падении.

Катарский судья на ВАР Аль-Марри сказал иранскому рефери Фагани, что нужно посмотреть повтор на предмет пенальти. И иранец согласился. Это было нарушение вполне четких указаний ФИФА . Здесь даже никаких сомнений и споров не может быть. Такие случаи конкретно в правилах и прописаны. Попадание в руку, которая является опорной при падении, не считается нарушением. Фагани нарушил правила ФИФА даже после просмотра повтора. Больше его на чемпионате не было.

1. Отмененный гол Гризманна в матче Франции с Тунисом (0:1)

Один из самых больших сбоев в работе протокола ВАР мы наблюдали в этой игре. Тут нарушена сама процедура использования повтора. В самом конце встречи Гризманн сравнял счет, причем мяч он получил после отскока от Тальби – не напрямую от партнера, хотя Тчуамени действительно отдавал пас в офсайд. Судья Конгер из Новой Зеландии гол засчитал. А после некоторого промежутка дал финальный свисток. И все.