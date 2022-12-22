Финал ЧМ-2022: Вам показалось, что это была жёлтая карточка? Вам срочно к окулисту!

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вчера, 20:42

Жёлтые карточки показывают, потом они исчезают. Чемпионам всё дозволено?

Просто вакханалия какая-то с жёлтыми карточками, показанными в матчах прошедшего мундиаля. Никакой раз и навсегда однозначной статистики даже у самой ФИФА по этому вопросу нет.

Вот заварили-то кашу — карточки и игрокам раздавали (и тем, кто в поле бегал, и тем, кто сидел на скамейке), и тренерский штаб не обделили жёлто-красным листопадом.

Пока нет официального отчёта ФИФА о турнире, вернее отчёта Technical Study Group. Там, будем надеяться, отразятся все данные, которые статистики привыкли видеть по итогам каждого матча. Правда, надежда эта слабая. Сейчас по адресу уже есть подробные отчёты каждого матча. Нет только совсем пустяшного параметра — сколько минут сыграл тот или иной игрок, например. Ну, зачем вам это знать? Подивитесь лучше, сколько каждый набегал километров, сколько раз вошёл или вышел из финальной трети.

В финальном матче Аргентина — Франция арбитр показал 8 жёлтых карточек: 5 аргентинцам и 3 французам. Из 5 карточек игрокам сборной Аргентины в ходе матча были показаны 4, пятая была предъявлена вратарю в ходе серии пенальти.

Энцо Фернандес получил первую ЖК в компенсированное время первого тайма. Второй «горчичник» у аргентинцев Маркос Акунья заработал в компенсированное время второго тайма.

Два предупреждения получили с 114 по 116-ю минуту. Сначала получил Леандро Паредес за грубый фол в центре поля. Затем за игру рукой ЖК заработал Гонсало Монтиэль, был назначен пенальти, который реализовал Мбаппе. Итого у Аргентины 4 жёлтых перед серией пенальти.

То, как повёл себя в этой самой серии пенальти аргентинский вратарь, заслуживало и не одной жёлтой карточки для него.

Он каждому игроку сборной Франции пытался «залезть под кожу» — то демонстративно протягивал руку для приветствия, а затем оскорблял, то мяч специально отбросил далеко в сторону. Кого уж он там пародировал походкой пингвина — это на его совести. Можно ли, правда, говорить о такой материи применительно к хамскому и неуважительному поведению по отношению к сопернику?!

Арбитр слишком лояльно отнёсся к выходкам аргентинца. Вратаря стоило бы приструнить и ещё одной жёлтой, автоматом превращавшуюся в красную. Замен-то делать уже нельзя, в ворота должен был бы стать кто-то из тех, кто находился в центральном круге у Аргентины.

Вот тогда бы был другой пингвин, тогда-то мы может быть увидели, что в команде есть настоящий капитан, который, если надо, сам приструнит разошедшегося хама. Ну, а так всё сошло с рук, все остались довольны…

Вот скан страницы ленты событий и страницы с составами на сайте ФИФА :

А это на странице с составами:

Как видим, всё вроде на месте.

Но стоит зайти на отчёт по указанному выше адресу fifatrainingcentre, как вы тотчас же заметите разницу:

Жёлтая карточка вратаря исчезла напрочь. И этому есть банальное объяснение.

Наверняка вы знаете, что ФИФА штрафует любую команду, которая за матч нахватает 5 и более жёлтых карточек. Штраф накладывается на федерацию, разумеется.

Так, сборная Саудовской Аравии в двух из 3 своих матчей на турнире насобирала более 5 «горчичников» в каждом. Штраф по 15 тыс. швейцарских франков (или по 16 тыс. долларов) саудитам пришлось заплатить и за матч с Аргентиной, и за матч с Мексикой.

Самой Аргентине и Нидерландам пришлось раскошелиться на означенную сумму по итогам четвертьфинала между ними.

Полагаю, что новоиспечённые чемпионы мира пролоббировали где надо, и им скостили вратарскую карточку. В итоге чемпионам штраф платить не пришлось — ведь карточка-то и не в игре была.

И в телетрансляции этой карточки вправду не было видно, только слышно от комментатора. Но момент схвачен фотообъективами. Что тут можно возразить? Разве что классическое: это не то, о чём вы подумали.

Если карточка не в игре, а в серии, то зачем их считать вообще? Нет, в четвертьфинале и красная у голландцев видна, и ещё одна жёлтая в серии. Это в ленте событий матча и в составах. А в отчёте — то и нет никакой красной. Всё очень запутанно. Зачем считать две жёлтые, превратившиеся в красную, в общей сумме жёлтых? ФИФА сама от этого отказалась ещё на прошлом ЧМ , пересчитав желтые карточки без учета тех, что стали красными, для всех предыдущих годов.

Но вот еще один ресурс, на него ссылки были из тех же отчетов на fifatrainingcentre.

Тут статистика по каждому матчу в разрезе действий арбитра. В финале только 7 жёлтых карточек (а не 8 — аргентинскому вратарю всё простили, пусть хамит и дальше).

Обратите на число 18 жёлтых в четвертьфинале Аргентина — Нидерланды. Зачем 2 жёлтых, что стали красной, сваливать в одну кучу? Для рекорда очередного испанского арбитра? Выбросьте 2 ЖК , плюс 2 были показаны тренерам сборной Аргентины — останется всего 14 ЖК у игроков и плюс непрямая красная.

Посмотрите итоговую строчку. Общее число удалений за турнир — 5. Вы вспомните всех 5 удалённых? Зачем в это количество приплетать красные карточки, показанные тренерам? Паулу Бенту даже дисквалификацию одноматчевую отбыл — первым среди тренеров в истории мундиалей. Хорват Манджукич (ассистент тренера) также получил красную в полуфинале и тоже отбывал дисквалификацию в матче за 3-е место — только его красная карточка почему-то не учтена. Чудная статистика.

Лучше бы и не начинали с этими карточками для штаба сборных, сами потом будут не рады.