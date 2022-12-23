Новый глава судей АПЛ рассказал, кто должен становиться арбитрами

Новый глава судейского комитета АПЛ считает, что бывшие футболисты должны становиться судьями:

Нужно подумать о том, как привлекать людей. У нас всегда были проблемы с привлечением бывших футболистов. Но есть игроки, которые провели достойную карьеру и хорошо разбираются в футболе. Возможно, им за 20 лет, и они получили серьезную травму, которая не дает им играть так часто, как раньше.

Думаю, у некоторых есть возможность действительно проложить этот путь. Мы бы искренне приветствовали бывших игроков, учитывая навыки, которые они получили в ходе карьеры. Но это возможно при условии, что у них есть и другие навыки, необходимые для достижения успеха.