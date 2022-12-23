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Новый глава судей АПЛ рассказал, кто должен становиться арбитрами

сегодня, 14:41

Новый глава судейского комитета АПЛ Ховард Уэбб считает, что бывшие футболисты должны становиться судьями:

Нужно подумать о том, как привлекать людей. У нас всегда были проблемы с привлечением бывших футболистов. Но есть игроки, которые провели достойную карьеру и хорошо разбираются в футболе. Возможно, им за 20 лет, и они получили серьезную травму, которая не дает им играть так часто, как раньше.

Думаю, у некоторых есть возможность действительно проложить этот путь. Мы бы искренне приветствовали бывших игроков, учитывая навыки, которые они получили в ходе карьеры. Но это возможно при условии, что у них есть и другие навыки, необходимые для достижения успеха.

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Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:56
Как то не толерантно звучит от британца.
То есть нормальный человек не может стать судьёй, а нужен футболист инвалид.
Как известно, что футболисты разбираются в правилах хуже чем болельщики. Как бы это не звучало смешно, но это правда. Недаром футболистам проводят целые семинары, что бы разъяснять простые истины футбольных правил.
Вот и получается судья из бывших футболистов подвержен эмоциям игрока и совершает ошибки, а потом его за это ещё и ругают.
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