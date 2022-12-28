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Глава судейского комитета оценил возможный переход в АФК

вчера, 22:42

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

Все это комплексные вопросы. Грубо говоря, вы живете в микрорайоне номер 7, а переезжаете в микрорайон номер 8. На самом деле, в каждой конфедерации свои отношения и ожидания, нужно понимать, что мы выиграем, а что проиграем. Если руководство РФС посчитает необходимым и целесообразным работать в азиатском регионе, мы будем работать там.

При всей моей любви к судейству, мы вторичное звено. Первичны же сборные России — основная, молодежная, юношеские, а также клубы. Думаю, что из интересов глобального развития футбола в стране исполком и будет принимать решение. А не из того, где судьи будут обслуживать матчи.

Все арбитры знают английский язык, они могут работать хоть в чемпионате Суринама, хоть Австралии, Америки или Канады, любой экзотической или неэкзотической страны.

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ДСА
ДСА
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В общем одни расплывчатые формулировки и никакой конкретики.
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