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Состоялась церемония открытия ЧМ-2022. Забивака принял в ней участие

вчера, 18:37

В городе Эль-Хаур на стадионе «Аль-Бэйт» состоялась церемония открытия чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани выступил с приветственным словом. Также в церемонии приняли участие южнокорейский певец и участник группы «BTS» Чонгук и катарский певец Фахад Аль Кубаиси. Они исполнили официальный гимн предстоящего мундиаля — композицию «Dreamers» («Мечтатели»). Талисман ЧМ-2018 — волк Забивака также принял участие в параде талисманов.

Матч открытия между Катаром и Эквадором начнётся сегодня, 20 ноября. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Состоялась церемония открытия ЧМ-2022. Забивака принял в ней участие

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:48
Особенно умилила фраза о"объединяющей народы роли футбола". Я плакаль...
galem72
galem72
вчера в 22:35, ред.
Надо было эту забиваку ставить на старт в тов. матчи нашей сборки. Тогда хоть кто-нибудь бы размотал нули на табло.
112910415
112910415
вчера в 21:23
Забивака был занят ...
и наша сборная не забивает
Знатог
Знатог
вчера в 21:22
а говорили, наши не участвуют в ЧМ.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:21, ред.
Шикарное открытие ЧМ. Намного круче, чем в Бразилии и ЮАР. Наше в 2018-м (имхо) тоже крутое было.
А вот команда-хозяйка - полное дно.
rhskmz
rhskmz
вчера в 20:24
А почему Путина не пригласили ?
Он бы приехал ....
прохожий.
прохожий.
вчера в 19:39
Надо было вместо забиваки талисманом сармат делать.)
lukarelli
lukarelli
вчера в 19:30
лучше б на Украине провели
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 19:25
Наше открытие было лучше.
Futurista
Futurista ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 18:56
Loko57
Loko57
вчера в 18:54
Представление норм, за Волка -зачёт!
Futurista
Futurista ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 18:54
Забияка)...
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 18:54
Ну всё это событие можно считать как будто Россия выиграла ЧМ!
lobsterdam
lobsterdam ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 18:51
Сармат пошёл?
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 18:50
Символично, что наш волк участвовал, смотрите и дрожите отчетливей!
Миша Волк
Миша Волк
вчера в 18:45
Ну понеслась...
Boricku
Boricku
вчера в 18:42
Забивака _ лучший !
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:41
Три... Два... Один... Пуск!!!
В нашем случае, футбол.
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