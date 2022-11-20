Состоялась церемония открытия ЧМ-2022. Забивака принял в ней участие

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вчера, 18:37

В городе Эль-Хаур на стадионе «Аль-Бэйт» состоялась церемония открытия чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани выступил с приветственным словом. Также в церемонии приняли участие южнокорейский певец и участник группы «BTS» Чонгук и катарский певец Фахад Аль Кубаиси. Они исполнили официальный гимн предстоящего мундиаля — композицию «Dreamers» («Мечтатели»). Талисман ЧМ -2018 — волк Забивака также принял участие в параде талисманов.

Матч открытия между Катаром и Эквадором начнётся сегодня, 20 ноября. Начало — в 19:00 по московскому времени.