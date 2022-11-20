Забивака, скорее всего, примет участие в церемонии открытия ЧМ-2022

В Международной федерации футбола (ФИФА) приняли решение вернуть волка Забиваку в список талисманов чемпионатов мира. Об этом сообщил «Матч ТВ».
Телеканал в пятницу рассказал о том, что талисман чемпионата мира 2018 года в России, волк по имени Забивака, появился на плакатах на улицах Дохи перед ЧМ-2022. Маскот изображён вместе с другими талисманами мундиалей разных лет.
Скорее всего, Забивака примет сегодня участие в церемонии открытия турнира в Катаре.
Талисман был ранее удалён из презентационного ролика предстоящего турнира подрядчиком‑изготовителем видео по просьбе ФИФА.