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Забивака, скорее всего, примет участие в церемонии открытия ЧМ-2022

вчера, 17:28

В Международной федерации футбола (ФИФА) приняли решение вернуть волка Забиваку в список талисманов чемпионатов мира. Об этом сообщил «Матч ТВ».

Телеканал в пятницу рассказал о том, что талисман чемпионата мира 2018 года в России, волк по имени Забивака, появился на плакатах на улицах Дохи перед ЧМ-2022. Маскот изображён вместе с другими талисманами мундиалей разных лет.

Скорее всего, Забивака примет сегодня участие в церемонии открытия турнира в Катаре.

Талисман был ранее удалён из презентационного ролика предстоящего турнира подрядчиком‑изготовителем видео по просьбе ФИФА.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:57
Забивака - самый лучший талисман!
pomor45
pomor45
вчера в 18:32
Если вычёркивать Забияку, то надо было бы вымарать из истории футбола и ЧМ, проведённый в России. Величайшая глупость даже для пиндосских чиновников ФИФА и УЕФА.
rhskmz
rhskmz
вчера в 18:24
Ну хоть кто то будет от России !
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 18:04
Вот так подарок,прям радость
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:55
Россия только такого участия и заслуживает.
Futurista
Futurista
вчера в 17:43
Волков бояться - в футбол не играть...
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 17:39
Забивака не в чём не виноват!
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:34
Ну чем не участие России!
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