Забивака, скорее всего, примет участие в церемонии открытия ЧМ-2022

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вчера, 17:28

В Международной федерации футбола ( ФИФА ) приняли решение вернуть волка Забиваку в список талисманов чемпионатов мира. Об этом сообщил «Матч ТВ».

Телеканал в пятницу рассказал о том, что талисман чемпионата мира 2018 года в России, волк по имени Забивака, появился на плакатах на улицах Дохи перед ЧМ -2022. Маскот изображён вместе с другими талисманами мундиалей разных лет.

Скорее всего, Забивака примет сегодня участие в церемонии открытия турнира в Катаре.