«Челси» достиг договорённости о контракте с Энцо Фернандесом

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вчера, 21:04

Полузащитник «Бенфики» близок к переходу в «Челси».

По данным источника, лондонский клуб достиг принципиальной договорённости о контракте с аргентинцем до лета 2028 года с заработной платой в размере 10 млн евро.

«Бенфика» готов продать игрока только за 120 млн евро.