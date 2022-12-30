«Челси» достиг договорённости о контракте с Энцо Фернандесом

Полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес близок к переходу в «Челси».
По данным источника, лондонский клуб достиг принципиальной договорённости о контракте с аргентинцем до лета 2028 года с заработной платой в размере 10 млн евро.
«Бенфика» готов продать игрока только за 120 млн евро.
Если его купят за 120 МИЛЛИОНОВ то лобистов этой сделки надо у психиатров проверять,а спорт директора в дурку на лечение определять.тут недавно то же один клубАПЛ купил у Бенфики за поезд денег игрока и он уже в 2 раза подешевел.
Если его купят за 120 МИЛЛИОНОВ то лобистов этой сделки надо у психиатров проверять,а спорт директора в дурку на лечение определять.тут недавно то же один клубАПЛ купил у Бенфики за поезд денег игрока и он уже в 2 раза подешевел.