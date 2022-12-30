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«Челси» достиг договорённости о контракте с Энцо Фернандесом

вчера, 21:04

Полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес близок к переходу в «Челси».

По данным источника, лондонский клуб достиг принципиальной договорённости о контракте с аргентинцем до лета 2028 года с заработной платой в размере 10 млн евро.

«Бенфика» готов продать игрока только за 120 млн евро.

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Все комментарии
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 21:53
Вот,снова деньги выкинутые на ветер.
Если его купят за 120 МИЛЛИОНОВ то лобистов этой сделки надо у психиатров проверять,а спорт директора в дурку на лечение определять.тут недавно то же один клубАПЛ купил у Бенфики за поезд денег игрока и он уже в 2 раза подешевел.
протон
протон
вчера в 21:08
Нужно уже вводить потолок по прайсу на молодых игроков, это просто сюр какой-то
ДСА
ДСА
вчера в 21:06
И игрок и Бенфика в шоколаде.
Гость
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