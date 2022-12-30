Новички из Азербайджана и главный тренер, работавший в Англии. «Краснодар» креативно ищет усиление

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вчера, 16:13

Клуб хочет вернуться в топ-5.

«Краснодар» пока интереснее всего работает на трансферном рынке в условиях, когда с клубами топ-чемпионатов договориться не так-то просто. Южане обратились к ресурсам ближнего зарубежья, но также посматривают на более привычные рынки – латиноамериканский и сербский. Судя по инсайдам, у «быков» немало кандидатов в шорт-листе

Связались с «Карабахом»

Боссы краснодарского клуба обратили внимание сразу на двух игроков азербайджанцев: полузащитника Леандро Андраде и хавбека Кади Боргеса. Оба в «Карабахе» оказались недавно. По всей видимости, в «Краснодаре» хотят добавить глубины скамейки на позиции в центральной линии – стопроцентным игроком старта останется Эдуард Сперцян, вместе с ним выходит Михайло Баньяц/Никита Кривцов. Ближе к паузе форму набрал Ильзат Ахметов, но его переместили на фланг атаки. Наличие дополнительной опции – всегда плюс.

К тому же, по последним инсайдам, есть риск потерять Сперцяна – им заинтересовался « ПСВ » и уже контактировал с окружением хавбека. Также осенью сообщалось о вариантах в чемпионате Германии – «Боруссии» из Менхенгладбаха и «Вольфсбурге». Потерять лидера атаки – большой удар по «быкам», нужно хоть как-то подстраховаться на этот случай.

Правда, в переговорах по бразильцу Боргесу возникают определенные сложности. До определенного момента они продвигались крайне активно, стороны были уже близки к достижению договоренности. Проблемой стала разные позиции клубов в оценке трансфера – сообщалось, что «Карабах» предъявляет высокие требования по сумме отступных за Кади. Сделка может сорваться – если компромисс не будет найден, «быки» прекратят переговоры. При этом, по словам агента полузащитника, стороны ведут переговоры напрямую.

Андраде – еще один футболист, которым «Краснодар» хочет усилить линию атаки. Однако сообщалось лишь о том, что южане следят за выступлениями португальского хавбека – о ведении переговоров информации не было.

Рассматривают подписание хавбека из чемпионата Греции

А именно – аргентинского вингера из клуба «Арис». Даниэля Мансини проводит в команде четвертый сезон. В чемпионате Франции у него не пошло – футболист начинал с «Тура» в Лиге 2, затем оказался в «Осере» — тоже во втором дивизионе. Если бы остался с последними, смог бы сейчас выходить против Месси, Неймара, Мбаппе. Но выбрал Грецию.

При этом в последнее время 26-летний вингер прогрессирует – уже сейчас он проводит лучший год в Греции. За 13 матчей национального первенства игрок забил трижды, отдал 4 ассиста – годом ранее по итогам 31 встречи в активе Даниэля было 4 мяча и 2 голевые передачи.

Нюанс в том, что на правом фланге атаки у «Краснодара» и так есть кому играть – основной опцией остается Алексей Ионов, конкуренцию ему создают Ильзат Ахметов и португалец Жоау Батчи, подводят к основе Ираклия Манелова. В такой ситуации легионер должен быть на голову выше оппонентов – иначе брать его нет смысла.

За трансфер аргентинца Мансини, по последним данным, «быки» готовы выплатить 2,5 миллиона евро, по контракту у игрока будет зарплата в размере 1 миллиона евро за год. Правда, сам вингер пока взял паузу и хочет дождаться других предложений – вариант с переездом в Россию не вызывает в нем восторга.

Главный тренер из Израиля

Судя по всему, южане не оставили мысль сменить главного тренера этой зимой – лишившаяся опытных легионеров команда логично потеряла ведущие турнирные позиции. На Сторожука складывать всю вину не стоит – летом «быки» усилились довольно молодыми иностранцами, предыдущие клубы которых нельзя отнести к топам.

Осенью активно обсуждался вариант с подписанием Марцела Лички, который возглавляет «Оренбург». Для чешского специалиста это был бы шаг вперед, который он заслужил, подняв южноуральцев в РПЛ . Однако и у оренбуржцев есть свои цели – и терять тренера сразу после выхода из Первой лиги не входило в планы. Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в ноябре отмечал:

Мы занимаем очень простую позицию – у Марцела контракт, он его должен доработать. На клуб выходили люди из «Краснодара» и получили отрицательный ответ. Мало ли, кто что хочет. Мы, может, тоже хотели бы сейчас Сперцяна забрать. Мы для себя ставим определенные задачи, которые завязаны на тренере. Без тренера у нас будут проблемы. Желания менять что-либо у нас нет.

Ближе к концу октября «Краснодар» переключился на сербского специалиста, который работает в Израиле – южан заинтересовал Владимир Ивич, возглавляющий «Маккаби Тель-Авив». Переговоры с менеджером продвигаются успешно – «быки» готовы платить наставнику от 1 миллион евро в год. Сообщалось, что стороны уже достигли договоренности – израильцы с уходом Ивича готовы смириться и приступили к поиску нового кандидата в главные тренеры.

Отчасти выбор в пользу другого наставника несправедлив к Александру Сторожуку – все-таки он принял команду без легионеров-исполнителей и с молодежью удержался в топ-5. Специалист за годы работы в клубной системе является отличным адептом философии «Краснодара» — и при необходимом усилении может быть более эффективен. В пользу назначения Ивича говорит его опыт работы с иностранными клубами – в том числе в Англии, где он на протяжении полугода тренировал «Уотфорд» из Чемпионшипа.