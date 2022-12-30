Бензема может перейти в «Арсенал» !))

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вчера, 15:51

Нападающий «Реала» может пополнить состав «Арсенала».

Во многом этот интерес со стороны «канониров» подкреплен тем фактом, что соглашение француза со «сливочными» действует до лета 2023 года. Травма не позволила Бензема принять участие в матчах чемпионата мира 2022, а возраст футболиста может заставить «Реал» уже сейчас искать ему замену.

Известно, что Бензема хочет завершить карьеру в Мадриде, но «Арсенал» приложит максимум усилий для осуществления перехода игрока.