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Бензема может перейти в «Арсенал»

вчера, 15:51

Нападающий «Реала» Карим Бензема может пополнить состав «Арсенала».

Во многом этот интерес со стороны «канониров» подкреплен тем фактом, что соглашение француза со «сливочными» действует до лета 2023 года. Травма не позволила Бензема принять участие в матчах чемпионата мира 2022, а возраст футболиста может заставить «Реал» уже сейчас искать ему замену.

Известно, что Бензема хочет завершить карьеру в Мадриде, но «Арсенал» приложит максимум усилий для осуществления перехода игрока.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:46
Никуда он из Реала не уйдет, если предложат адекватный контракт.
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:18, ред.
Бензема провел просто фантастический прошлый сезон, и по праву толучил свой золотой мяч! Но то, что он перейдет в Арсенал лично я не верю, хотя был бы рад этому трансферу!

Во-первых, у Карима всё шикарно в мадридском Реале, да, летом у него заканчивается контракт, но дальше ему обязательно будет предложен новый контракт в стиле Переса "еще на один сезон", и скорее всего Карим согласится на это.

Во-вторых, в Арсенале основной нападающий, это Габриэль Жезус, и скорее всего Карим не захочет быть запасным вариантом, хотя я был бы рад такому сменщику для Жезуса, но я не Карим).... возможно, после того как время прибывания Карима в Реале подойдет к концу, он на сезон вернется в родной Лион, и там завершит карьеру.
shur
shur
вчера в 17:07
...Бензема дождался своей эпохи в Реале и с ней закончит свой
праведный путь в Великом Клубе....Аминь!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:58
А я бы хотел его там увидеть,хотя они сейчас и так сильны как никогда!
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:32, ред.
Новогодний шоу - вброс от инсайда "фантазёр ", -
Бензема может перейти в «Арсенал» !))

Это вот тот вброс о котором можно смело говорить - " тебе больше ничего на ум не приходит ". У Бензема довольно одни из самых комфортных условий в Реале, что с финансовой точки зрения, что окружение внутри команды и партнёров. Тем более что он играет одну из самых ключевых ролей в команде и не один раз говорил, что хочет завершить свою карьеру именно играя за Реал.

Не вижу никакого смысла в этом переходе, тем более возраст уже не тот чтобы менять свой комфорт в полном смысле этого слова (игра в любимом клубе, проживание, и т.д ) на АПЛ. Так что все эти новогодние вбросы можно считать неудачными сказками.

Всех с наступающим Новым годом, и конечно же Добра !
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 16:10
Ну до конца карьеры он в Реале не доиграет.Если он в 40 хочет закончить. Может в ПСЖ перейти, там бездарный аргентинец с 13 голами за 2 сезона живет припеваючи…
Любoмир
Любoмир
вчера в 16:05
Думаю, что вариант перехода в Арсенал скорее авантюрный, чем реальный...
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