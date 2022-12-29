«Спартак» повторяет фокус с Жиго. Перехватывают героя ЧМ-2022 у другого клуба РПЛ

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вчера, 21:23

С французом получилось, на очереди марокканец?

«Локомотив» разозлился, как и «Краснодар»

Ничего личного, только бизнес. В 2018-м «горожане» нашли в Бельгии бородатого парня Самуэля, который выступал за «Гент». Изначально Жиго скептически относился к переезду в РПЛ . Владимир Хашиг летал в Бельгию на переговоры, прошли два раунда торгов с «Гентом». Галицкий был готов заплатить если не 8 миллионов евро, как Федун, то около того. А дальше классика футбольного аукциона.

Когда переговоры на такой стадии, вежливые клубы не вмешиваются – неэтично. Но у «Спартака» было несколько похожих историй. Каждый раз делали вид, что не заметили огромного быка у офиса клуба-продавца. Но с Жиго и его агента ответственность не снимается. Полагаем, в Москве ему предложили больше денег и рассказали, что в Краснодаре невозможно жить широко и весело.

Самуэль играл за «Спартак» с душой, настоящий гладиатор. После его отъезда в «Марсель» позицию правого центрального временно закрывал хавбек Литвинов. Судя по всему, Абаскаль хочет больше опций, Чернова и Маслова мало. И хотя «Локомотив» первым приглашал защитника Эль-Ямика, на его опытного агента вышли люди из «Спартака». Риторика мгновенно изменилась.

Эль-Ямику выгоднее Абаскаль, чем Галактионов

Понятно, что дело в деньгах. Никто не мечтает играть в азиатской ЛЧ , или вообще остаться без международных кубков. Но Эль-Ямик к ним не привык. Тридцатилетний защитник сборной Марокко выступал за «Дженоа», «Перуджу», «Сарагосу» и «Вальядолид» — клуб бразильца Роналдо. Во всех случаях команды не шли на втором месте в чемпионате, как «Спартак». В «Дженоа» игрок не закрепился.

В сборной Марокко далеко не основной. Но всё изменил приход Реграги и чемпионат мира. На Кубке Африканский Наций, который прошел в начале года, у Халилходжича в центре играли опытный Ромен Саисс и молодой Найеф Агерд. Вот только защитник «Ренна» совершил традиционную ошибку – накануне чемпионата мира сменил клуб. Перешел в «Вест Хэм», где встретил Зума, Керера и Доусона.

Провел лишь 76 минут в АПЛ , а Эль-Ямик, хотя тоже проигрывал конкуренцию в «Вальядолиде», убедил Реграги, который не так давно в сборной Марокко, что ему тоже нужно довериться. Джавада не было в заявке на КАН-21, зато пробился в состав Марокко на плей-офф ЧМ . Эль-Ямик воспользовался травмой конкурента, вышел с португальцами, французами и хорватами, трижды в основе.

Даже без медали марокканцы добились лучшего результата в истории африканских сборных на ЧМ . Эль-Ямик получил внимание, которого к нему раньше не было. Разумеется, его агент мгновенно нашел клуб, где предложили лучшие условия. «Вальядолид» обойдется без марокканца, а «Спартак» показал футболисту место «Локомотива» в таблице – один пункт до прямого вылета.

Количество нулей в зарплате тоже важно. Для Эль-Ямика игра за «Спартак» интереснее, чем за «Локомотив». Например, потому что говорит на испанском языке, как Абаскаль. Но есть опасения, связанные с тем, что новый спортивный директор «Спартака» и главный тренер не обладают опытом поиска недооцененных игроков за копейки. Как бы не переплатить за среднего футболиста.

«Спартаку» нужен напарник для Джикии, но стабильный

Георгий не прибавил. От формулы Тедеско и Ваноли с тройкой защитников в центре ничего не осталось. Джикия не может заявить, что уверен в Литвинове как центральном защитнике, хотя Руслану сезон удается. Не говоря о Мевля, который встал и вышел из состава зимой. Хлусевич тоже не будет играть в центре, акция с тройкой в защите была разовой.

Джикия злился, когда ошибался сам. Селихов был недоволен, когда чудила защита. Результаты улучшились – в прошлом сезоне после 17 туров шли на 9-м месте, пропустив 23 мячей, заработали 23 пункта. Сейчас 18 ошибок в обороне, 36 набранных очков и вторая позиция в шести пунктах от «Зенита». Игра точно лучше и стабильнее, чем была, но в составе слишком много молодежи.

Может вернуться Мозес. В центре остается Зобнин, а в атаке – ветеран Промес. Но вписывается ли Эль-Ямик в компанию лидеров? Жиго сейчас всего двадцать девять лет, его у «Краснодара» отобрали силой московских огней и нефтяных денег четыре с половиной года назад. Понятно желание Абаскаля найти кого-то своего возраста на поле, но Эль-Ямик никогда не был мечтой грандов.

Играл по 2-4 матча за сезон в Серии А за «Дженоа». Уезжал в низшие дивизионы за практикой. Оказался в «Вальядолиде», и его максимум – 15 матчей в основе в прошлом сезоне. Сейчас сыграл всего в пяти случаях с первых минут. Мевлю меняют на Мевлю, только дороже? С другой стороны, разве видите очередь иностранцев, которые желают в РПЛ ? Эль-Ямик может согласиться.

Эль-Ямик похож по формату на проворную версию Кутепова

Отбился от Португалии. Высокий – 193 сантиметра, в меру мощный правша. Тренировался с людьми из Серии А и Примеры. А самое главное – к тридцати годам не наигрался вдоволь. По классу слабее, чем Жиго, иногда запутывается в собственных ногах, но сыграть просто умеет. Сомневаемся, что арбитры РПЛ примут его манеру толкать плечом, но тут спрос с Эшуорта и Абаскаля.

Если менеджеры считают, что парень, который понравился «Локомотиву», подходит для основы «Спартака» — а иначе переплачивать за легионера нет смысла, то увидим, как Эль-Ямик ставит корпус в московских дерби. Ему хватило наглости поцеловать лысину Пепе после промаха португальца и пробить через себя против Франции. По характеру точно подходит молодому «Спартаку».

Игрок с темпераментом Жиго не помешает. Причем не только для давления на соперников, но и для реакции в моментах, как драка против «Зенита». Эль-Ямик – боец, но в его возрасте надо вести игру, а не вестись на провокации. Забавно, что по формату напоминает Кутепова. Но раз своим сложно сохранять форму годами, опробуют геройского марокканца с нормальным пасом.