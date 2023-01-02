Месси и Роналду сыграют друг против друга впервые с 2020 года

ПСЖ и «Аль-Наср» планируют провести товарищеский матч в ближайшие несколько недель.
Эти команды должны были сыграть в январе прошлого года в рамках тура парижского клуба, однако пандемия коронавируса заставила организаторов отменить этот тур. Контрактные договоренности по игре при этом остались в силе. ПСЖ запланирует игру и в январе отправится в Саудовскую Аравию. Дата поединка пока не определена.
Дополнительный интерес к матчу обусловлен тем, что впервые с декабря 2020 года друг против друга сыграют Лионель Месси из ПСЖ и Криштиану Роналду, который недавно пополнил состав клуба «Аль-Наср». Предыдущая встреча этих футболистов завершилась победой «Ювентуса» над «Барселоной» (3:0), Роналду оформил в том матче Лиги чемпионов дубль.
А так это просто рекламный матч у Эль Наср один Роналду, у ПСЖ Неймар, Мбаппе и Месси счет будет не приличным, в пользу французов.
А так это просто рекламный матч у Эль Наср один Роналду, у ПСЖ Неймар, Мбаппе и Месси счет будет не приличным, в пользу французов.