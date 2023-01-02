Месси и Роналду сыграют друг против друга впервые с 2020 года

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вчера, 18:40

ПСЖ и «Аль-Наср» планируют провести товарищеский матч в ближайшие несколько недель.

Эти команды должны были сыграть в январе прошлого года в рамках тура парижского клуба, однако пандемия коронавируса заставила организаторов отменить этот тур. Контрактные договоренности по игре при этом остались в силе. ПСЖ запланирует игру и в январе отправится в Саудовскую Аравию. Дата поединка пока не определена.