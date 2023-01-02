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Месси и Роналду сыграют друг против друга впервые с 2020 года

вчера, 18:40

ПСЖ и «Аль-Наср» планируют провести товарищеский матч в ближайшие несколько недель.

Эти команды должны были сыграть в январе прошлого года в рамках тура парижского клуба, однако пандемия коронавируса заставила организаторов отменить этот тур. Контрактные договоренности по игре при этом остались в силе. ПСЖ запланирует игру и в январе отправится в Саудовскую Аравию. Дата поединка пока не определена.

Дополнительный интерес к матчу обусловлен тем, что впервые с декабря 2020 года друг против друга сыграют Лионель Месси из ПСЖ и Криштиану Роналду, который недавно пополнил состав клуба «Аль-Наср». Предыдущая встреча этих футболистов завершилась победой «Ювентуса» над «Барселоной» (3:0), Роналду оформил в том матче Лиги чемпионов дубль.

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Все комментарии
KTSn
KTSn
вчера в 23:09
И Рон опять убежит в соплях в раздевалку
Nety
Nety ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 22:41
ПСЖ ещё и кровожадная команда.
Agamaga........
Agamaga........ ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 22:36
А почему нет, у них теперь два чемпиона мира в нападении)
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 22:34
Билеты по десятке гринов...
sir_Alex
sir_Alex ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 22:08
Parisians won’t request! Стопудово)))
Бубнин
Бубнин
вчера в 21:49
Этот матч должен был завершить чемпионат мира, стать финалом! Но Месси, обыгравший там Мбаппе, теперь и с Роналду должен справиться.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 21:46
Заголовок такой,как будто они выйдут один на один,по мма
Agamaga........
Agamaga........ ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 21:30, ред.
yes, of course, if all parties request it.
rhskmz
rhskmz
вчера в 21:02
Команды будут состоять из одного игрока ?
Gelious
Gelious ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 20:43
Но при Роналду Мадрид в последние года выигрывал у Барсы. И за Ювентус вроде как выигрывал...
monah-10
monah-10 ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 20:32
Ну ни совсем один Р-он, там знакомых имён предостаточно. Но результат предсказуем. Рона опять опустят.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:20
Что бы кто не говорил, а мне было бы интересно посмотреть этот "товарняк", если конечно его транслировать.
dok66
dok66
вчера в 20:13
Месси будет играть на Мбаппе , и победит .
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:05
Месси выйдет на поле с кубком мира в руках.
амурец
амурец
вчера в 19:50
Матч выставочный конечно но реклама убойная
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:48
Деньги можно и так зарабатывать...
karnager
karnager
вчера в 19:45
трансляция соберет больше финала ЧМ?
Dima salev
Dima salev
вчера в 19:23
Может Аль-насра включить в лиге чемпионов чтобы Роналду по чаще встречался с Месси
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Zhgoon (раскрыть)
вчера в 19:17
Да ладно тебе...Французы ЦУ получили - 70 минут ваньку валяли в финале ЧМ. Чем ПСЖ лучше/хуже? Тем более товарняк. Создадут видимость битвы титанов, огребут бабки, поделят, вспомнят о былом и разойдутся, как в море корабли.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 19:13
Ну, одноклубники все равно не одного уровня, поэтому Месси в этот раз унизит Рона.
DXTK
DXTK
вчера в 19:05
Аль Наср пиарится на Роналду, накой им этот матч, тем более ПСЖ не сильнейший клуб европы, им является Реал Мадрид действующий обладатель ЛЧ, вот против бывшей команды, и бывших партнеров увидеть португальца нужно.

А так это просто рекламный матч у Эль Наср один Роналду, у ПСЖ Неймар, Мбаппе и Месси счет будет не приличным, в пользу французов.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:04
Роналду опять дубль оформит, а пенальтист опять растворится
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:57
Смешно если оба не выйдут на поле
u582aseknt3t
u582aseknt3t
вчера в 18:57
Это для популяризации.
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