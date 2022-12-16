Клубный чемпионат мира пройдёт в 2023 году в Марокко

Клубный чемпионат мира 2023 года пройдёт в Марокко. Об этом сегодня объявила ФИФА.
Сроки проведения турнира — с 1 по 11 февраля.
Участие примут «Реал» (Испания), «Фламенго» (Бразилия), «Видад» Касабланка (Марокко), «Сиэтл Саундерс» (США), «Окленд Сити» (Новая Зеландия), «Аль-Ахли» (Египет) и «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия).
Во что превращается клубный футбол? Зачем так насыщать графики? Здесь есть болельщики, которых не устраивали графики 10 лет назад? Деньги деньгами, но когда-нибудь футболисты заговорят
Во что превращается клубный футбол? Зачем так насыщать графики? Здесь есть болельщики, которых не устраивали графики 10 лет назад? Деньги деньгами, но когда-нибудь футболисты заговорят