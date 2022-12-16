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Клубный чемпионат мира пройдёт в 2023 году в Марокко

вчера, 14:16

Клубный чемпионат мира 2023 года пройдёт в Марокко. Об этом сегодня объявила ФИФА.

Сроки проведения турнира — с 1 по 11 февраля.

Участие примут «Реал» (Испания), «Фламенго» (Бразилия), «Видад» Касабланка (Марокко), «Сиэтл Саундерс» (США), «Окленд Сити» (Новая Зеландия), «Аль-Ахли» (Египет) и «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия).

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протон
протон
вчера в 23:35
Реалу предстоит Суперкубок Испании в Саудовской Аравии в январе, потом клубный ЧМ в Марокко, потом начинается ЛЧ, матчи с Ливерпулем, потом матчи с Атлетико и Барсой в Ла Лиге, сегодня Инфантино еще и о новом клубном ЧМ с 32 командами объявил.

Во что превращается клубный футбол? Зачем так насыщать графики? Здесь есть болельщики, которых не устраивали графики 10 лет назад? Деньги деньгами, но когда-нибудь футболисты заговорят
Dima salev
Dima salev
вчера в 19:54
Марокко становится столица футбола
Саня Утробин
Саня Утробин
вчера в 19:31
однозначно победа Реала!!!
Любoмир
Любoмир
вчера в 15:03
От такого Щастия у марокканцев совсем крышак поедет... очередные погромы по всем городам
barcamilan
barcamilan
вчера в 14:58
давно пора изменить этот формат, а то у европейской команды нет конкурентов
ДСА
ДСА
вчера в 14:22
Похоже в Марокко футбольный бум.
minamata
minamata
вчера в 14:21
Клубный чемпионат мира пройдёт в 2023 году в Марокко: чтобы забыли 2 пенальти в ворота сборнох Франции)
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