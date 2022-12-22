«Ман Сити» сразу после ЧМ предстоит играть с «Ливерпулем» и «Челси». «Арсенал» сохраняет лидерство в АПЛ

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вчера, 17:37

Смотрим на календари английских топ-клубов.

Тяжело будет командам АПЛ после возобновления сезона – за полторы недели им придется провести три тура в чемпионате, а некоторым еще по матчу в кубковых турнирах. Рассказываем, как вливаться в привычный ритм будут топ-команды и какие сложности возникнут в первые недели.

«Арсенал»

У «канониров» будет время на отработку – первым соперником после паузы станет «Вест Хэм» (26 декабря), идущий поблизости к подвалу таблицы. А вот с последующими матчами тяжелее. «Брайтон» (31 декабря) уже наносил поражение лондонцам в Кубке и в сезон вкатывается отдохнувшим. «Ньюкасл» (3 января) к последним турам вернулся в топ-5 и не собирается уходить оттуда. Время отдохнуть у лидеров «Арсенала» появится уже после 3 января – на игру с «Оксфорд Юнайтед» (9 января) в Кубке Англии Артета наверняка выпустит резервный состав.

Лидеру чемпионата нужно держать марку – для молодого состава «пушкарей» настает время показывать свою выдержку и выносливость. Сложность в том, что в спину дышит «Сити» — у «горожан» гораздо больше опыта на таких этапах. Не позволить им выйти в лидеры – уже успех.

«Манчестер Сити»

Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп – главные хейтеры насыщенного календаря в Англии. Глубина скамейки дает МС надежду пройти первые матчи без лишних потерь. Есть, правда, значительная сложность – к чемпионату добавляются игры в обоих Кубках. И не с рядовыми командами, а с «Ливерпулем» и «Челси». Против мерсисайдцев «Сити» выйдет уже сегодня. Затем – выезд к «Лидсу» 28 декабря, 31 числа уже надо дома принимать «Эвертон». 5 и 8 января соперник – «Челси».

Уже сейчас можно сказать, что по плотности и статусу соперников у подопечных Пепа самый напряженный календарь. При этом нужно еще сокращать отставание от «Арсенала». Потенциально в этом помогут «ириски», играющие совсем скверно – у «пушкарей» соперник по 18-му туру тяжелее.

«Ньюкасл»

«Сорокам» отчасти повезло выйти на «Арсенал» в таких условиях – очный поединок позволит укрепить позиции в топ-3 и помешать оппоненту в гонке с «Ман Сити». Еще больше облегчает задачу тот факт, что в Кубке нужно играть с «Шеффилд Уэнсдей» из третьего по силе дивизиона чемпионатов Англии. И «Лестер» (26 декабря), и «Лидс» (31 декабря) – вполне проходимые оппоненты. Правда, с «лисами» нужно быть аккуратнее – к октябрю они все-таки набрали ход и быстро выбрались из зоны вылета.

Перед «Ньюкаслом» не должно стоять задачи бороться за чемпионство уже сейчас – новая команда строится меньше года, и для них даже Лига Европы будет в радость. Давление результатов «сорок» точно не коснется, что дает им козырь в конкуренции с остальными представителями первой пятерки.

«Тоттенхэм»

Конте умеет маневрировать в таких ситуациях, но положение у «шпор» двоякое. С одной стороны, есть небольшой отрыв от МЮ , идущего пятым, и вполне демократичный календарь. «Брентфорд» (26 декабря), «Астон Вилла» (1 января) и «Кристал Пэлас» (4 января) все находятся в диапазоне между 10-м и 12-м местом в Пермьер-Лиге – даже при ротации вполне возможно потерять минимум очков.

С другой, манкунианцы набрали стремительный ход (1 поражение в последних 7 матчах АПЛ ), попрощались с токсичным Роналду и не потеряли лидеров на ЧМ . Тем временем «шпорам» не будут доступны Ришарлисон и Райан Сессеньон, а вратарю Льорису нужно еще отойти от трагичного финала ЧМ -2022 против Аргентины.

За Кубок можно не беспокоиться – против «Портсмута» допустимо выпустить резервистов, к тому же за этим матчем последует встреча с «Арсеналом».

«Манчестер Юнайтед»

После провального старта манкунианцы сделали все необходимое, чтобы нагнать отставание. По-настоящему тяжелой для них будет середина-конец января, когда играть надо будет с «Ман Сити» и «Арсеналом». До этого пройдут матчи против «Ноттингема», «Вулверхэмптона» и «Борнмута». У первых двух клубов совсем ничего не получается в Премьер-Лиге – и этим нужно пользоваться.

С «Эвертоном» в Кубке будет ненамного сложнее. Главная удача «Юнайтед» — все лидеры вернулись с мирового первенства здоровыми. Без КриРо на острие будет здоровая конкуренция между Рэшфордом и Марсьялем. Оба не будут ломать структуру прессинга – дополнительный плюс. Еще и не понадобилось Давида Де Хеа отпускать в сборную Испании – он провел время с командой и вряд ли растерял форму.

Среди всех конкурентов в топ-5 потенциально слабым звеном может оказаться «Ньюкасл». МЮ необходимо нацеливаться на то, чтобы занять их место. Календарь у «сорок» (писали выше) наиболее адекватный, но у остальных есть опыт прохождения напряженных отрезков. Главное – забраться в зону ЛЧ .

«Ливерпуль»

Мерсисайдцам остается ждать усиления центра поля – «красные» охотятся за Энцо Фернандесом, Софьяном Амрабатом и Джудом Беллингемом. Даже один из них значительно освежит неудачливый «Ливерпуль». Но профит от зимних приобретений будет ближе к весне – а до этого справляться стоит своими силами.

Сегодня в Кубке английской лиги подопечные Юргена Клоппа сыграют против «Манчестер Сити» — времени на раскачку уже нет. В такой ситуации еще больнее смотреть на список травмированных: Луиса Диаса мы не увидим еще около трех месяцев из-за разрыва связок, Диогу Жота вернется уже в январе, вместе с ними восстанавливаются Артур и Наби Кейта.

На данный момент нет уверенности, что даже с «Лестером», «Астон Виллой» и «Брентфордом» удастся на классе забрать 9 очков. Судя по словам Салаха, на чемпионство мерсисайдцы с их накопившимся багажом осечек уже не заглядываются. Это правильно – поможет избежать дополнительного давления от нервозности. Да и запрыгнуть в топ-5 едва ли получится.