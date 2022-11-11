«Они думали, что я обезьяна». Мбаппе хотел уйти из сборной из-за расизма

Нападающий ПСЖ рассказал, что хотел закончить карьеру в сборной Франции из-за проявления расизма со стороны болельщиков. После промаха с пенальти в 1/8 финала Евро-2020 против сборной Швейцарии на форварда обрушились оскорбления, большая часть из которых была на почве расизма.

Я подумал: «Я не могу играть для людей, которые думают, что я обезьяна». Я больше не буду играть за сборную Франции. Потом я поговорил с окружающими меня людьми, и они подбодрили меня, что помогло мне продолжить выступать за сборную.

Ещё одной причиной, по которой я остался, является тот факт, что это «новая сборная Франции». Это был хороший сигнал для молодежи сказать: «Мы сильнее всего этого».