Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРасизм: борьба и паранойяФранция. Лига 1 2022/2023

«Они думали, что я обезьяна». Мбаппе хотел уйти из сборной из-за расизма

вчера, 19:11

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал, что хотел закончить карьеру в сборной Франции из-за проявления расизма со стороны болельщиков. После промаха с пенальти в 1/8 финала Евро-2020 против сборной Швейцарии на форварда обрушились оскорбления, большая часть из которых была на почве расизма.

Я подумал: «Я не могу играть для людей, которые думают, что я обезьяна». Я больше не буду играть за сборную Франции. Потом я поговорил с окружающими меня людьми, и они подбодрили меня, что помогло мне продолжить выступать за сборную.

Ещё одной причиной, по которой я остался, является тот факт, что это «новая сборная Франции». Это был хороший сигнал для молодежи сказать: «Мы сильнее всего этого».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Им просто не дают возможности». Лес Фердинанд — о темнокожих тренерах
20 октября
Ришарлисон высказался о болельщике, бросившем в него банан
28 сентября
В Ришарлисона бросили банан после гола в ворота Туниса
28 сентября
Руни заменил игрока во время матча из-за обвинений в расизме
20 сентября
Президент Испанской ассоциации агентов сравнил Винисиуса с обезьяной
16 сентября
Против президента «Наполи» могут открыть дисциплинарное дело
08 августа
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 06:11
Человек только 20 лет разменял, а пуха вокруг себя наводит сколько Месси и Неймару и не снилось. Ему бы самоважности поменьше и осознания что люди вокруг не розовые единороги
Действительно, это новая Франция, где скоро французов и христианства не будет. Поэтому, не очень понятно кто Мбаппе обезьяной там считал. Быть может берберы, они снисходительно к чернокожим как раз относятся.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 02:49
Как они могли сравнивать обезьяна с этим существом?
csd8n6mfeax6
csd8n6mfeax6
сегодня в 02:23
Труд сделал из обезьяны человека, а обратный путь, оказывается, гораздо короче - один косячный пендаль и ты опять мартышка!
3epbvkgn5b6v
3epbvkgn5b6v
сегодня в 02:19
Он не думают, они это знают
Lori-M
Lori-M
сегодня в 00:25
Оказалось, что они были правы.....
FenixSL
FenixSL ответ РусБрянск (раскрыть)
вчера в 23:49
    FenixSL
    FenixSL ответ 3qybw2z9n5tj (раскрыть)
    вчера в 23:48
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ
      вчера в 23:44, ред.
      «Я не могу играть для людей, которые думают, что я обезьяна».

      Тут мне непонятно одно. А с чего это Мбаппе вдруг решил, что обозвавшие его обезьяной - думающие люди ?!
      Кто вообще глупее: дурак или тот кто его слушает?
      3qybw2z9n5tj
      3qybw2z9n5tj
      вчера в 22:46
      Они еще Вини не видели...
      Kolenok
      Kolenok
      вчера в 21:58
      Мбаппе,посмотри фильм "Прорваться в НБА",нытик!!! Может,что то поймешь.
      Тажутин Артур
      Тажутин Артур
      вчера в 21:35
      Патрис Лумумба: "Мы больше не ваши обезьяны!"
      РусБрянск
      РусБрянск
      вчера в 21:27
      В сборной Франции давно не играют фоанцузы,одни чернокожие,скоро францию захватят мигранты,негры не дадут украинцам там обживаться ,вот Мбаппе и говорит про новую команду Франции
      Ravshan878
      Ravshan878
      вчера в 21:20
      Да ты не обижайся.Те кто завидуют они не удачники в жизни и обществе,так и сдохнуть.
      Ты делай свое дело и внимание не обращай.Караван идёт собаки 🐕 лает.☝.
      Аспект
      Аспект ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      вчера в 21:12
      Всецело поддерживаю предыдущего оратора.
      Владимир Коробов
      Владимир Коробов
      вчера в 20:35, ред.
      Уже сколько лет в сборной Франции темнокожих игроков полно? А жалуется только Мбаппе. Может дело не в цвете кожи? "Ещё одной причиной, по которой я остался, является тот факт, что это «новая сборная Франции»". Рассчитывает что сборная как и ПСЖ будет строиться вокруг него? А если не будет, то «Я не могу играть для людей, которые думают, что я обезьяна». Даже отмазка готова
      Неэгоист
      Неэгоист
      вчера в 20:23
      Обезьяна??... Не бери в голову, Килиан... Ты дорогая обезьяна... Это лучше... А-ха-ха-ха...
      Союзник противников
      Союзник противников
      вчера в 20:23
      Вот какая там случилась драма,
      двадцать первого заслуга века :
      Ты была уже не обезьяной,
      но пока ещё не человеком.
      Wolverhampton
      Wolverhampton ответ Leha-ha50 (раскрыть)
      вчера в 20:21
      К примеру, Роберто Баджо 94г.
      Izmar
      Izmar
      вчера в 20:21
      Нелегко быть французом.
      pomor45
      pomor45
      вчера в 19:53
      Потом я поговорил с окружающими меня людьми, и они подбодрили меня, сказав, что я больше похож на человека, чем на обезьяну, что помогло мне продолжить выступать за сборную.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      вчера в 19:50
      Не по делу плачет . Болельщики жестоки бывают, и белым достается.
      bacek15
      bacek15
      вчера в 19:49
      Такого не может быть. Цэ ж Европа!
      pomor45
      pomor45 ответ Caniggia (раскрыть)
      вчера в 19:46
      Кем себя ощущает, то и на люди, не подумав, выносит. Не удивлюсь, если он так ругается, глядя в зеркало.
      Ilya Seedyakin
      Ilya Seedyakin
      вчера в 19:44, ред.
      Накручивает на себя Мбаппеныш, пожалеться хочет, прям хкак котик (надеюсь, не расизм). Ему хочется пожелать не развешивать нюни ни себе ни прессе особенно, а поклонникам сборной Франции задуматься нужен ли этой сборной лидер с такой менталкой, ведь, про теорию Дарвина еще ни раз услышат и он и все остальные, и теперь каждый раз всем его сопли пережевывать?
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 19:43
      Желаю всяческих поражений французам, как обычно
      pomor45
      pomor45
      вчера в 19:40
      Чушь, больное воображение Мбаппе, хотя бы потому, что там других-то практически и нет. Все такие же "французы", как и он сам.
      Caniggia
      Caniggia
      вчера в 19:37
      Ну вот ещё один обиженный, униженный и оскорблённый Яяшка нарисовывается!
      minai
      minai
      вчера в 19:34
      Но это совсем дикость. Обзывать человека за то, что он так пигментировал ! Бедный Кирьян.
      zooveterinar
      zooveterinar
      вчера в 19:33
      Ну,а как по другому?!! Ну таким родился,что поделаешь,главное,что хорошо,в футбол играет!!! Кто-то негр,кто-то китаец,мы русские,каждому свое!!
      ДСА
      ДСА
      вчера в 19:13
      Сам себя назвал обезьяной и ищет потом виноватых.
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       