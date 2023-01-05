Испанский рефери, которого раскритиковал Месси, может завершить карьеру

Испанский рефери Матеу Лаос, на которого обрушилась критика после неудачной работы на ЧМ-2022, раздумывает над завершением карьеры.
45-летний судья, проваливший и недавнее каталонское дерби, не получил назначения на ближайшие матчи Примеры, также сейчас неизвестно, будет ли он работать на последующих играх испанского чемпионата.
Лаос был серьезно раскритикован за свою работу на игре 1/4 финала ЧМ-2022 Аргентина — Нидерланды. После окончания встречи недовольство судейством испанца выразил лично лидер аргентинцев Лионель Месси.