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Испанский рефери, которого раскритиковал Месси, может завершить карьеру

вчера, 20:57

Испанский рефери Матеу Лаос, на которого обрушилась критика после неудачной работы на ЧМ-2022, раздумывает над завершением карьеры.

45-летний судья, проваливший и недавнее каталонское дерби, не получил назначения на ближайшие матчи Примеры, также сейчас неизвестно, будет ли он работать на последующих играх испанского чемпионата.

Лаос был серьезно раскритикован за свою работу на игре 1/4 финала ЧМ-2022 Аргентина — Нидерланды. После окончания встречи недовольство судейством испанца выразил лично лидер аргентинцев Лионель Месси.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 03:30
Теперь гном будет судей назначать
salleeh
salleeh
сегодня в 02:44
Грех гному жаловаться на судейство, ведь оно было полностью за сборную Аргентины на этом ЧМ. Лаос угловые должен был подавать или играть в стеночку с Месси?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 02:36
Раз накосячил, то и ответ надо держать по полной.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 23:28
Лично выразил недовольство! Это вам не это.
протон
протон ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:59
Видимо, точно не понимаете. Кто лидер группы Юзик? До Юзика был кто в лидерах с 60 к. А его уже нет.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 22:50
Все по делу. На матче ЧМ Аргентина - Нидерланды, Лаос не совершил столько ошибок как на последней игре чемпионата Испании между Барселоной и Эспаньолом. Там он совсем поплыл и поэтому по делом. Если сам не уйдет со стыда, то надо выгонять, он перестал в себя верить.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:44
Неужели лаос перестал быть самим собой только из за критики какого то карликового гнома.
Ironigor
Ironigor ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:43
Я видимо что-то не понимаю, но про какое ты лидерство говоришь ???
протон
протон ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:38
Есть такой резонанс. Спорить не буду. сам лично наступал на ваши грабли. Но меня радует, что лидер Юзик, чем тот, кто был лидером.
Ironigor
Ironigor ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:22, ред.
Привет тебе и с Новым годом.
Я вообще-то не про тематику писал на сайте, а про бан который для меня лично совершенно непонятен , За что , и это уже не первый раз. А вот ответа адекватного и конкретики не получил. Вот и всё.
протон
протон
вчера в 21:53
Такому судье как Лаос - необходима медиа-лига или как там оно называется. Его всегда - слишком много на поле.
протон
протон ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:51
Дружище не порицаю вашу тематику, но сегодня увидел позитивные изменения на сайте в общих чертах.
Сварожич
Сварожич
вчера в 21:45
Косячить нужно было меньше....
lotsman
lotsman
вчера в 21:42
Вот так. Скоро Месси и Роналду будут назначать судей на матчи.
протон
протон ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 21:30, ред.
Вижу, есть позитивные сдвиги. Не буду их озвучивать публично. Я об этом неоднократно высказывался в общем
Цуцык
Цуцык
вчера в 21:18
Либо ты работаешь на гнома. Либо не работаешь вовсе.
Capral
Capral
вчера в 21:10
Ну всё, теперь приливы и отливы будет решать иключительно Месси. Вот ,только станет президентом...
Boricku
Boricku
вчера в 21:01
Неймар красава, гному пинка дал , за то что тренировки пропустил.
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