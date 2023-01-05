Испанский рефери, которого раскритиковал Месси, может завершить карьеру

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вчера, 20:57

Испанский рефери , на которого обрушилась критика после неудачной работы на ЧМ -2022, раздумывает над завершением карьеры.

45-летний судья, проваливший и недавнее каталонское дерби, не получил назначения на ближайшие матчи Примеры, также сейчас неизвестно, будет ли он работать на последующих играх испанского чемпионата.