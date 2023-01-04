Немецкий арбитр предложил ужесточить наказания в футболе

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вчера, 20:02

Немецкий арбитр выступил с предложением внести ряд изменений в правила футбола.

Среди нововведений, которые предлагает судья, основными являются следующие:

1. Назначение 17-метрового штрафного удара за любые нарушения в центральной зоне поля (таким образом судья предлагает бороться с мелким тактическим фолом).

2. Принудительное пребывание за пределами поля в течение 3 минут для игроков, которые в ходе игры оказывались на газоне три раза и просили помощи врача.

3. Удаление с поля на 10 минут за крики и оскорбления в адрес арбитра.

4. Удаление за окружение арбитра толпой и попытку оказать давление на него.