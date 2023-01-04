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Немецкий арбитр предложил ужесточить наказания в футболе

вчера, 20:02

Немецкий арбитр Патрик Иттрих выступил с предложением внести ряд изменений в правила футбола.

Среди нововведений, которые предлагает судья, основными являются следующие:

1. Назначение 17-метрового штрафного удара за любые нарушения в центральной зоне поля (таким образом судья предлагает бороться с мелким тактическим фолом).

2. Принудительное пребывание за пределами поля в течение 3 минут для игроков, которые в ходе игры оказывались на газоне три раза и просили помощи врача.

3. Удаление с поля на 10 минут за крики и оскорбления в адрес арбитра.

4. Удаление за окружение арбитра толпой и попытку оказать давление на него.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:34
Всё равно рано или поздно футбол очистят от таких ненужностей как тактический фол...споры с судьёй...и т.д.....

...и чем раньше - тем лучше...
Субъективное мнение
Субъективное мнение
вчера в 22:34
С такими правилами любой матч обсуживаемый Клеманом Тюрпеном или Матео Лаосом может превратится в дуэль вратарей...
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 22:30
В принципе правильно говорит. А то сейчас не футбол , а мерзость какая-то..
salleeh
salleeh
вчера в 22:02
Нужно убрать офсайд на нет, от слова вообще…
adekvat
adekvat
вчера в 21:40
Удалять, удалять для разнообразия предложил бы сало пробивать или отжиматься. Каких только контуженых возле футбола не трётся, особенно немцев.
Futurista
Futurista
вчера в 21:19, ред.
У немецкого арбитра дедушка служил в СС...правила по пунктам)...

drug01
drug01
вчера в 21:08
Изменения нужны, футбол будет лучше..
pomor45
pomor45
вчера в 21:05
Может сразу свести всё к пробитию 17-ти метровых, без игровых проволочек в виде пустопорожнего бегания по полю ? Всё равно же этим кончится. Дальше при равенстве к 11-ти метровым, ещё дальше повесить кольцо типа баскетбольного, только вертикально, - пусть попадают с 5 метров. Уверяю вас, публика будет орать ещё горячее - от обилия голов и промахов. И поле можно убрать: точка 17 метров, точка 11 метров, точка 5 метров. Высвободившееся пространство занять трибунами. Представляете какая экономия на инфраструктуре, а, главное, всех этих судей-рационализаторов можно 3 послать - не нужны будут в таком количестве.
Andy Rush
Andy Rush
вчера в 21:02
Мое мнение очень простое - как только разрешили 5 замен, ну, а в дополнение сказали на ЧМ добавлять по максимуму - мы сейчас должны готовиться к чему угодно. Футбол в нашем понимании ждут изменения!
AS1976
AS1976
вчера в 20:46, ред.
Пункт 2 был бы не лишним, остальное не надо.

Давайте по пунутам.

Пункт один - лёгкое нарушение (не значительное, толчок какой-нибудь у бровки) и потенциально опасный момент.

Пункт 2 - если проблемы со здоровьем, надо менять, а не время тянуть (исключение если исчерпан лимит замен).

Пункт 3 - ну для этого существуют желтые/красные карточки.

Пункт 4 - то же самое что и п.3, никто судье не запрещает пользоваться карточками.

В принципе можно обкатывать нововведения молодёжном уровне и понять их пользу. А так хотелось бы посмотреть на матчи с чистым временем как в хоккее (допустим два тайма по 35 минут). А то добавление от балды тот 3-4 минуты, другой 10 - зачем ? Если можно отыграть честное время.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:42, ред.
Просто представил, что по этим правилам судит Матео Лаос и ужаснулся - сколько он нагородить может в одном только матче.

А если серьёзно, введено уже столько новых трактовок и изменений, что сами судьи порой путаются и теряются, а он хочет ещё более кардинальных изменений. Это надо будет увеличивать и без того большой количественный состав судей на матч.

Короче это будет не футбол, а другая игра. Гибрид чего-то с чем-то!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 20:33
Есть здесь некоторые разумные предложения, но вот мне интересен пункт 4 - кого удалять, всю толпу?
memphis
memphis
вчера в 20:25
Это прямо мечты Вилкова
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:20
Правильно надо менять правила,футбол становится похож на вольную борьбу.
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