Немецкий арбитр предложил ужесточить наказания в футболе

Немецкий арбитр Патрик Иттрих выступил с предложением внести ряд изменений в правила футбола.
Среди нововведений, которые предлагает судья, основными являются следующие:
1. Назначение 17-метрового штрафного удара за любые нарушения в центральной зоне поля (таким образом судья предлагает бороться с мелким тактическим фолом).
2. Принудительное пребывание за пределами поля в течение 3 минут для игроков, которые в ходе игры оказывались на газоне три раза и просили помощи врача.
3. Удаление с поля на 10 минут за крики и оскорбления в адрес арбитра.
4. Удаление за окружение арбитра толпой и попытку оказать давление на него.
А если серьёзно, введено уже столько новых трактовок и изменений, что сами судьи порой путаются и теряются, а он хочет ещё более кардинальных изменений. Это надо будет увеличивать и без того большой количественный состав судей на матч.
Короче это будет не футбол, а другая игра. Гибрид чего-то с чем-то!
А если серьёзно, введено уже столько новых трактовок и изменений, что сами судьи порой путаются и теряются, а он хочет ещё более кардинальных изменений. Это надо будет увеличивать и без того большой количественный состав судей на матч.
Короче это будет не футбол, а другая игра. Гибрид чего-то с чем-то!
Давайте по пунутам.
Пункт один - лёгкое нарушение (не значительное, толчок какой-нибудь у бровки) и потенциально опасный момент.
Пункт 2 - если проблемы со здоровьем, надо менять, а не время тянуть (исключение если исчерпан лимит замен).
Пункт 3 - ну для этого существуют желтые/красные карточки.
Пункт 4 - то же самое что и п.3, никто судье не запрещает пользоваться карточками.
В принципе можно обкатывать нововведения молодёжном уровне и понять их пользу. А так хотелось бы посмотреть на матчи с чистым временем как в хоккее (допустим два тайма по 35 минут). А то добавление от балды тот 3-4 минуты, другой 10 - зачем ? Если можно отыграть честное время.
Давайте по пунутам.
Пункт один - лёгкое нарушение (не значительное, толчок какой-нибудь у бровки) и потенциально опасный момент.
Пункт 2 - если проблемы со здоровьем, надо менять, а не время тянуть (исключение если исчерпан лимит замен).
Пункт 3 - ну для этого существуют желтые/красные карточки.
Пункт 4 - то же самое что и п.3, никто судье не запрещает пользоваться карточками.
В принципе можно обкатывать нововведения молодёжном уровне и понять их пользу. А так хотелось бы посмотреть на матчи с чистым временем как в хоккее (допустим два тайма по 35 минут). А то добавление от балды тот 3-4 минуты, другой 10 - зачем ? Если можно отыграть честное время.