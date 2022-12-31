«Так судить нельзя». Испанский рефери Лаос вновь подвергся критике

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вчера, 19:54

Испанский рефери , обслуживавший игру 15-го тура Ла Лиги «Барселона» — «Эспаньол» (1:1), был подвергнут критике за свою работу.

Судья назначил пенальти в ворота «Барселоны», а также показал три красные карточки, одна из которых была отменена после вмешательства ВАР.

Бывший испанский арбитр Перес Буррулль дал характеристику действиям Лаоса:

Так судить нельзя. Слишком много карточек, и я не понял причины, почему было отменено третье удаление.