«Так судить нельзя». Испанский рефери Лаос вновь подвергся критике

Испанский рефери Матеу Лаос, обслуживавший игру 15-го тура Ла Лиги «Барселона» — «Эспаньол» (1:1), был подвергнут критике за свою работу.
Судья назначил пенальти в ворота «Барселоны», а также показал три красные карточки, одна из которых была отменена после вмешательства ВАР.
Бывший испанский арбитр Перес Буррулль дал характеристику действиям Лаоса:
Так судить нельзя. Слишком много карточек, и я не понял причины, почему было отменено третье удаление.
Лаос работал на недавнем ЧМ-2022 и там тоже угодил в скандал. По слухам, рефери претендовал на обслуживание финала турнира, но был исключен из списка после провального судейства на игре 1/4 финала Нидерланды — Аргентина.
И при всех своих перформансах он просто непотопляемый. Даже после ЧМ, где его досрочно выкинули, он тут же получает назначение, Я не знаю, какой там уровень компромата на всех, от Инфатино до Тебаса, должен быть, чтобы этот театр одного актёра продолжал гастроли
И при всех своих перформансах он просто непотопляемый. Даже после ЧМ, где его досрочно выкинули, он тут же получает назначение, Я не знаю, какой там уровень компромата на всех, от Инфатино до Тебаса, должен быть, чтобы этот театр одного актёра продолжал гастроли