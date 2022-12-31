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«Так судить нельзя». Испанский рефери Лаос вновь подвергся критике

вчера, 19:54
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Испанский рефери Матеу Лаос, обслуживавший игру 15-го тура Ла Лиги «Барселона» — «Эспаньол» (1:1), был подвергнут критике за свою работу.

Судья назначил пенальти в ворота «Барселоны», а также показал три красные карточки, одна из которых была отменена после вмешательства ВАР.

Бывший испанский арбитр Перес Буррулль дал характеристику действиям Лаоса:

Так судить нельзя. Слишком много карточек, и я не понял причины, почему было отменено третье удаление.

Лаос работал на недавнем ЧМ-2022 и там тоже угодил в скандал. По слухам, рефери претендовал на обслуживание финала турнира, но был исключен из списка после провального судейства на игре 1/4 финала Нидерланды — Аргентина.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 00:05
Значит гнать его надо.
adekvat
adekvat
вчера в 20:18
Кто то деньги ставил матч.
протон
протон
вчера в 20:11
Какой же 🤡 Лаос, он даже Сегунду не должен судить
И при всех своих перформансах он просто непотопляемый. Даже после ЧМ, где его досрочно выкинули, он тут же получает назначение, Я не знаю, какой там уровень компромата на всех, от Инфатино до Тебаса, должен быть, чтобы этот театр одного актёра продолжал гастроли
Гость
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