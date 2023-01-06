«Реал» готов купить Гвардиола за 120 млн евро

«Реал» хочет подписать защитника «Лейпцига» Йошко Гвардиола.
Мадридцы готовы заплатить немецкому клубу 120 млн евро вместе с бонусами. Как сообщает журналист Альфредо Педулла, стороны недавно уже провели две встречи по поводу возможного перехода футболиста. Оплата будет осуществляться двумя траншами по 60 млн евро. Зарплата хорвата в испанской команде может составить 6 млн евро за сезон плюс бонусы.
Футболист склоняется к тому, чтобы принять предложение. Гвардиол стал бронзовым призёром ЧМ-2022.
Да, молодой, да, перспективный, но не 120 лямов же за него отдавать! Левоногий ЦЗ, который может сыграть и на позиции ЛЗ.....да, то что может закрыть несколько позиций это ценится, но цена должна быть адекватной! Ван Дайк в свои лучшие годы столько не стоил, хотя в разы сильнее.
Почему бы не обратить свой взор на защитника Спортинга - Гонсало Инасио. Молодой португалец, как по мне, показывает более уверенную игру, и позиции закрывает те же самые.
Или еще как вариант защитник Порту - Давид Кармо. Лично для меня это открытие в составе Порту этого сезона. Плюсом так же может стать то, что чемпионаты Португалии и Испании практически одинаковы стилестически, плюс климат и язык....да и цены на этих игроков будут ниже!
Да, молодой, да, перспективный, но не 120 лямов же за него отдавать! Левоногий ЦЗ, который может сыграть и на позиции ЛЗ.....да, то что может закрыть несколько позиций это ценится, но цена должна быть адекватной! Ван Дайк в свои лучшие годы столько не стоил, хотя в разы сильнее.
Почему бы не обратить свой взор на защитника Спортинга - Гонсало Инасио. Молодой португалец, как по мне, показывает более уверенную игру, и позиции закрывает те же самые.
Или еще как вариант защитник Порту - Давид Кармо. Лично для меня это открытие в составе Порту этого сезона. Плюсом так же может стать то, что чемпионаты Португалии и Испании практически одинаковы стилестически, плюс климат и язык....да и цены на этих игроков будут ниже!