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«Реал» готов купить Гвардиола за 120 млн евро

вчера, 18:39

«Реал» хочет подписать защитника «Лейпцига» Йошко Гвардиола.

Мадридцы готовы заплатить немецкому клубу 120 млн евро вместе с бонусами. Как сообщает журналист Альфредо Педулла, стороны недавно уже провели две встречи по поводу возможного перехода футболиста. Оплата будет осуществляться двумя траншами по 60 млн евро. Зарплата хорвата в испанской команде может составить 6 млн евро за сезон плюс бонусы.

Футболист склоняется к тому, чтобы принять предложение. Гвардиол стал бронзовым призёром ЧМ-2022.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:26, ред.
На мой взгляд это перебор! Ну что он такого показывает чтобы отдавать за него 120 лямов???!!!

Да, молодой, да, перспективный, но не 120 лямов же за него отдавать! Левоногий ЦЗ, который может сыграть и на позиции ЛЗ.....да, то что может закрыть несколько позиций это ценится, но цена должна быть адекватной! Ван Дайк в свои лучшие годы столько не стоил, хотя в разы сильнее.

Почему бы не обратить свой взор на защитника Спортинга - Гонсало Инасио. Молодой португалец, как по мне, показывает более уверенную игру, и позиции закрывает те же самые.

Или еще как вариант защитник Порту - Давид Кармо. Лично для меня это открытие в составе Порту этого сезона. Плюсом так же может стать то, что чемпионаты Португалии и Испании практически одинаковы стилестически, плюс климат и язык....да и цены на этих игроков будут ниже!
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 20:28
И куда, в запас? Если он кроме центр защитника могет, то есть варики, но млин, за столько балба.. blah blah blah
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:08
Главное против Месси его не выпускать.
Брулин
Брулин
вчера в 19:46
Цену Гвардиола все увидели в эпизоде против Месси, сделавшего из хорвата клоуна.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:22
Зарплата не самая грандиозная по сравнению с английскими.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:16
Им банки до сих пор дают кредиты???
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 18:56
Наверное, такие команды, как Бенфика, Порту, Лейпциг, Аякс зарабатывают приличные деньги на продаже игроков
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 18:52
Этот чемпионат мира повысил цены на игроков. Я этого Гвардиола и не знал.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:42
Что за суммы. Что-то мне не верится в этот контракт.
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