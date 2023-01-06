«Реал» готов купить Гвардиола за 120 млн евро

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вчера, 18:39

«Реал» хочет подписать защитника «Лейпцига» .

Мадридцы готовы заплатить немецкому клубу 120 млн евро вместе с бонусами. Как сообщает журналист Альфредо Педулла, стороны недавно уже провели две встречи по поводу возможного перехода футболиста. Оплата будет осуществляться двумя траншами по 60 млн евро. Зарплата хорвата в испанской команде может составить 6 млн евро за сезон плюс бонусы.