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Сборная России выпустила новогодний ролик

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Таганский
Таганский
вчера в 18:19
Это наши умеют делать, это у них здорово получается.. Еще бы в футбол здорово получалось..
протон
протон
вчера в 17:35
У Лёни голос шикарный. Хотелось бы услышать.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 17:17
Наши игроки всегда и во всем первые. Поздравление должно быть таким:
- пока вы играли на чемпионате, мы уже спали лицом в салате.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:14
Респект вам парни и с наступающим вас Всех Новым годом !✨️💫🎆💫✨️🥂✨️👍✌️🙋‍♂️
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