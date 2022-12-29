Сборная России выпустила новогодний ролик

Сборная России выпустила праздничный ролик. Видео выложили в телеграм-канале национальной команды, а также в ютуб-канале.
Футболисты команды и главный тренер Валерий Карпин поздравили болельщиков с наступающим Новым Годом.
Сборная России выпустила праздничный ролик. Видео выложили в телеграм-канале национальной команды, а также в ютуб-канале.
Футболисты команды и главный тренер Валерий Карпин поздравили болельщиков с наступающим Новым Годом.
- пока вы играли на чемпионате, мы уже спали лицом в салате.
- пока вы играли на чемпионате, мы уже спали лицом в салате.