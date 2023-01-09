Антони 31 декабря попал в аварию. Из-за этого он пропустил матч МЮ

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вчера, 11:57

Нападающий «Манчестер Юнайтед» попал в аварию в канун Нового года.

Футболист недалеко от своего дома разбил свой BMW X6. Как сообщает The Sun, игрок по этой причине пропустил матч 19-го тура АПЛ с «Борнмутом» (3:0). Источник рассказал:

Было темно и влажно, Антони не справился с управлением. Он был в шоке, но, к счастью, в аварии больше никто не участвовал, и сам игрок не пострадал.

Форвард вернулся в состав команды 6 января в игре с «Эвертоном» в Кубке Лиги, где отличился забитым мячом. После встречи игрок прокомментировал произошедшее: