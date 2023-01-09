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Антони 31 декабря попал в аварию. Из-за этого он пропустил матч МЮ

вчера, 11:57
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед3 : 0Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутМатч завершен

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони попал в аварию в канун Нового года.

Футболист недалеко от своего дома разбил свой BMW X6. Как сообщает The Sun, игрок по этой причине пропустил матч 19-го тура АПЛ с «Борнмутом» (3:0). Источник рассказал:

Было темно и влажно, Антони не справился с управлением. Он был в шоке, но, к счастью, в аварии больше никто не участвовал, и сам игрок не пострадал.

Форвард вернулся в состав команды 6 января в игре с «Эвертоном» в Кубке Лиги, где отличился забитым мячом. После встречи игрок прокомментировал произошедшее:

Для меня это был очень, очень трудный момент. Но Бог всегда был на моей стороне, также я благодарен своей семье. Посвящаю им этот гол, именно в такие моменты ты понимаешь, кто тебя любит на самом деле.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 15:18
Естественная реакция на ситуацию, когда ты мог умереть. отходят от такого все по-разному и не вижу тут ничего страшного в том, что он всего 4 дня в себя приходил.

У меня лично в жизни есть пример, когда человек улетел в кювет, машина целая, они с пассажиром целые, но осадочек остался. блин, жизнь очень изобретательна, всякое может случиться.
Да и потом, человек может переживать из-за того, что мог кого-то ненароком убить, мы же не знаем что за личность Антони и что конкретно у него там случилось. но мне кажется это не тот случай, когда переживания человека непонятны и на пустом месте появились
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:13
Отделался лёгким испугом .
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