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Фанаты «Ромы» и «Наполи» устроили конфликт на автостраде

вчера, 23:26

Участок автострады в Тоскане между Монте Сан Савино и Ареццо был перекрыт после столкновений между фанатами «Ромы» и «Наполи», которые ехали на свои матчи.

Болельщики «Ромы» направлялись на «Сан-Сиро» на игру с «Миланом». Поклонники «Наполи» ехали в Геную, где они планировали посетить поединок с «Сампдорией». В конфликте приняли участие около 300 человек, на дороге образовалась многокилометровая пробка, один болельщик получил ножевое ранение, его доставили в больницу.

На место происшествия пришлось направить полицию, на видеозаписях в социальных сетях видно, как фанаты бегут по обочине дороги.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 05:03
Фанаты так дрались между собой что каждая из команд их клуба на поле в гостях играли так, чтобы не проиграть. Забили по два гола своим соперникам правда "Наполи" этого хватило чтобы одержать победу. А вот "Роме" избежать поражения в матче против Милан 2:2, в компенсированное время.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 04:48
Трудно даже представить, что может произойти между фанатами этих клубов во время их следующей очной встречи.
drug01
drug01
сегодня в 00:03
Фанаты футбола во всём мире одинаковы
протон
протон
вчера в 23:46
Похоже, антифашисты с антифашистами подрались.
Гость
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