Фанаты «Ромы» и «Наполи» устроили конфликт на автостраде

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вчера, 23:26

Участок автострады в Тоскане между Монте Сан Савино и Ареццо был перекрыт после столкновений между фанатами «Ромы» и «Наполи», которые ехали на свои матчи.

Болельщики «Ромы» направлялись на «Сан-Сиро» на игру с «Миланом». Поклонники «Наполи» ехали в Геную, где они планировали посетить поединок с «Сампдорией». В конфликте приняли участие около 300 человек, на дороге образовалась многокилометровая пробка, один болельщик получил ножевое ранение, его доставили в больницу.

На место происшествия пришлось направить полицию, на видеозаписях в социальных сетях видно, как фанаты бегут по обочине дороги.