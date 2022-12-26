Умер экс-игрок «Зенита» и ЦСКА Сергей Дмитриев

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вчера, 11:22

Умер бывший футболист «Зенита», ЦСКА и ряда других команд . Спортсмен скончался в возрасте 58 лет. В петербуржском клубе отреагировали на данную информацию:

Футбольный клуб «Зенит» приносит искренние соболезнования родным и близким Сергея Игоревича Дмитриева.