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Умер экс-игрок «Зенита» и ЦСКА Сергей Дмитриев

вчера, 11:22

Умер бывший футболист «Зенита», ЦСКА и ряда других команд Сергей Дмитриев. Спортсмен скончался в возрасте 58 лет. В петербуржском клубе отреагировали на данную информацию:

Футбольный клуб «Зенит» приносит искренние соболезнования родным и близким Сергея Игоревича Дмитриева.

За «сине-бело-голубых» Дмитриев дебютировал в 18 лет. В составе команды он провел 8 сезонов, становился чемпионом СССР, брал Кубок сезона. В составе ЦСКА игрок завоевал Кубок России и становился чемпионом страны. Футболист также выступал в иностранных чемпионатах — в Германии, Австрии, Испании, Израиле и Швейцарии.

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