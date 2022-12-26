Умер экс-игрок «Зенита» и ЦСКА Сергей Дмитриев

Умер бывший футболист «Зенита», ЦСКА и ряда других команд Сергей Дмитриев. Спортсмен скончался в возрасте 58 лет. В петербуржском клубе отреагировали на данную информацию:
Футбольный клуб «Зенит» приносит искренние соболезнования родным и близким Сергея Игоревича Дмитриева.
За «сине-бело-голубых» Дмитриев дебютировал в 18 лет. В составе команды он провел 8 сезонов, становился чемпионом СССР, брал Кубок сезона. В составе ЦСКА игрок завоевал Кубок России и становился чемпионом страны. Футболист также выступал в иностранных чемпионатах — в Германии, Австрии, Испании, Израиле и Швейцарии.