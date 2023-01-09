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Роберто Мартинес возглавил сборную Португалии

вчера, 15:56

Новым главным тренером сборной Португалии стал Роберто Мартинес. Об этом сегодня объявила Федерация футбола страны.

Мартинес ранее работал в сборной Бельгии, которую покинул в декабре 2022 года после вылета с ЧМ-2022. Португалия на катарском мундиале дошла до 1/4 финала, где уступила Марокко (0:1).

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Все комментарии
Dosiaa
Dosiaa
вчера в 22:53
Погубит Португалию хорошее поколение уних сейчас выросло, да и при чём тут Роналду? Не факт что будет играть ещё. Что Мартинесу мешало выиграть с пиковыми Де Брюйне, Азар, Лукаку и тд взять хоть какой-то значимый трофей? Наверное интервью Португальца. Лучше бы Моура вытащили из Ромы вот реально. Но на крайняк там хотяб Луиш Фигу поставили бы))
xajaks
xajaks
вчера в 18:58
Это даже не физрук....
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 18:43
С этого назначения ничего хорошего не получится.
Цуцык
Цуцык ответ НЕ Э Г О И С Т (раскрыть)
вчера в 18:40
Фелиша отпустите в сборную? Или он ваще невыездной?
Beka_byaka
Beka_byaka ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 17:38
Насколько я знаю футбол это командная игра. Там на поле 11 игроков. Разных. Кто-то лидер, кто-то молодой шальной, кто-то вундеркинд, кто-то физически крепче всех остальных, кто-то защитил кандидатскую диссертацию, у кого-то папа прокурор, а ещё у одного уже миллионы долларов... Но, для достижения результата не важно, все они должны играть друг с другом. Другого выхода нет. Если не пасовали на Роналду, так значит на то был причины. Но мне лично они не видны. Не важно, главное то что сам Роналду не понимает что уже не хотят играть с ним. Не хотят пасовать ему... В итоге страдает вся команда. Так вот, не важно какой тренер, если команда настроена против Роналду, то придется искать тех игроков которые согласны играть с ним.
В этой ситуации виноват именно он сам. Так как психологически он не вырос, остался подростком.
протон
протон
вчера в 17:18
Шило на мыло)Сантуш так-то Евро брал, а этот гражданин с одним из лучших поколений Бельгии ничего не взял
Португальцы наверно очень не любят свою сборную. Пример Бельгии их ничему не научил
Убил лучшее поколение Бельгии (ни одного титула с суперталантами, по два на каждую позицию -это надо суметь).. Теперь будет убивать одно из лучших поколений Португалии.
протон
протон
вчера в 17:15
Бельгия передала грабли Португалии
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 17:15
Странный и непонятный выбор.
Может КриРо назначает под свою схему.)
НЕ Э Г О И С Т
НЕ Э Г О И С Т
вчера в 17:11
Он ещё и не понял куда он попал... Скоро Морган и сестрёнки ему "объяснят"... Популярно... Хе..
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 17:11
Тоже не понимаю. Скоро наверное дойдёт до такого что из числа кандидатов среди которых будут Анчелотти, Гвардиола и Мартинес, возьмут именно Мартинеса. А после уже рассматривать кандидатуры Анчелотти и Гвардиолы после того как Мартинес выжмет все соки как обычно принято.
Igo0rek
Igo0rek ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 17:05
Лично я никогда не считал достижения в сборных объективным мерилом успеха. Сборная собирается несколько раз в год, следовательно сыгранности практически нет, они не тренируются целый год вместе, следовательно синергии тоже нет. Тренер так же не работает с этими футболистами весь год.
В конечном итоге, чтобы выиграть турнир со сборной, должно очень многое совпасть, и это многое зависит не только от натренированных навыков.

Но Мартинес все равно физрук, это да.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:34
не путай с аргентиной, именно с ней ты перепутал, либо не смотрел матчи портов.
на Роналду никто, Никто не пасовал на ЧМ
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:33
Прощай великая Португалия, прощай.
Неудачник и физрук пришёл добить то, что начал Бруну Фернандешш и Бернарду Силва
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 16:23
Лучше бы Ван Гаала взяли.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 16:22
Ой, пии..ец сборной Бельгии.))
Elliada
Elliada
вчера в 16:22
Не поможет. Пока в команде есть балласт, никакой тренер ничего не сделает. Он не сможет применить ни одну схему, потому что вся игра будет сводиться к тому, чтобы делать все передачи на Роналду.
Malhira
Malhira
вчера в 16:21
Очень странный выбор.
DXTK
DXTK
вчера в 16:04
Это настоящий шарлатан. Я не понимаю как Мартинесу удается раз за разом стать тренером ТОП европейской сборной сначала Бельгии, теперь Португалии, чем он их берет, может гипнозом, а когда подписали контракты уже поздно давать заднюю.

Ничего не добился с золотым поколением Бельгии. теперь хочет еще одну угробить или может Мартинес единственный кто согласился Роналду в сборную взять?????!!!!

PS еще пожалеют что Сантуша убрали.
Гость
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