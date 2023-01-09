Роберто Мартинес возглавил сборную Португалии

Новым главным тренером сборной Португалии стал Роберто Мартинес. Об этом сегодня объявила Федерация футбола страны.
Мартинес ранее работал в сборной Бельгии, которую покинул в декабре 2022 года после вылета с ЧМ-2022. Португалия на катарском мундиале дошла до 1/4 финала, где уступила Марокко (0:1).
Ничего не добился с золотым поколением Бельгии. теперь хочет еще одну угробить или может Мартинес единственный кто согласился Роналду в сборную взять?????!!!!
PS еще пожалеют что Сантуша убрали.
Ничего не добился с золотым поколением Бельгии. теперь хочет еще одну угробить или может Мартинес единственный кто согласился Роналду в сборную взять?????!!!!
PS еще пожалеют что Сантуша убрали.
В конечном итоге, чтобы выиграть турнир со сборной, должно очень многое совпасть, и это многое зависит не только от натренированных навыков.
Но Мартинес все равно физрук, это да.
В конечном итоге, чтобы выиграть турнир со сборной, должно очень многое совпасть, и это многое зависит не только от натренированных навыков.
Но Мартинес все равно физрук, это да.
Португальцы наверно очень не любят свою сборную. Пример Бельгии их ничему не научил
Убил лучшее поколение Бельгии (ни одного титула с суперталантами, по два на каждую позицию -это надо суметь).. Теперь будет убивать одно из лучших поколений Португалии.
Португальцы наверно очень не любят свою сборную. Пример Бельгии их ничему не научил
Убил лучшее поколение Бельгии (ни одного титула с суперталантами, по два на каждую позицию -это надо суметь).. Теперь будет убивать одно из лучших поколений Португалии.