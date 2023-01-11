Роналду продал свой «Золотой мяч» за 2013 год богатейшему человеку Израиля

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду продал свой «Золотой мяч», который он получил в 2013 году.
Покупателем стал богатейший человек Израиля Идан Офер. Сообщается, что цена покупки была «сумасшедшей». Продажа случилась в 2017 году через благотворительный аукцион. Ставка Офера составила 600 тысяч евро. По слухам, продана была копия награды, которую португалец попросил сделать до этого, оригинал хранится в его музее на Мадейре.
Роналду брал «Золотой мяч» 5 раз.
Порядочный человек, зная, что ЗМ тебе не принадлежит, отдал бы его истинному хозяину награды. Но, Месси не привык делиться...
Порядочный человек, зная, что ЗМ тебе не принадлежит, отдал бы его истинному хозяину награды. Но, Месси не привык делиться...
Месси получил несколько чужих.
Месси получил несколько чужих.