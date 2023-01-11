Роналду продал свой «Золотой мяч» за 2013 год богатейшему человеку Израиля

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вчера, 12:15

Нападающий «Аль-Насра» продал свой «Золотой мяч», который он получил в 2013 году.

Покупателем стал богатейший человек Израиля Идан Офер. Сообщается, что цена покупки была «сумасшедшей». Продажа случилась в 2017 году через благотворительный аукцион. Ставка Офера составила 600 тысяч евро. По слухам, продана была копия награды, которую португалец попросил сделать до этого, оригинал хранится в его музее на Мадейре.

Роналду брал «Золотой мяч» 5 раз.