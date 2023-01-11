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Роналду продал свой «Золотой мяч» за 2013 год богатейшему человеку Израиля

вчера, 12:15

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду продал свой «Золотой мяч», который он получил в 2013 году.

Покупателем стал богатейший человек Израиля Идан Офер. Сообщается, что цена покупки была «сумасшедшей». Продажа случилась в 2017 году через благотворительный аукцион. Ставка Офера составила 600 тысяч евро. По слухам, продана была копия награды, которую португалец попросил сделать до этого, оригинал хранится в его музее на Мадейре.

Роналду брал «Золотой мяч» 5 раз.

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Все комментарии
Estiva
Estiva
сегодня в 00:32
Правильнее было бы написать, что оригинал Золотого Мяча-2013 находится у Франка Рибери=)
Саня Утробин
Саня Утробин ответ CSKA2012 (раскрыть)
вчера в 21:33
а ты бы не продал???😂
Capral
Capral ответ LIVERPOOL_ АЭС (раскрыть)
вчера в 17:22
Прошу прощения- перепутал года. В остальном, мнение не меняю- Месси жмот.
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 16:15
Ж*пу он свою продал за 200 млн в год
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 15:53
Все денег мало и мало!!! Посадить бы его на нашу зарплаты
LIVERPOOL_ АЭС
LIVERPOOL_ АЭС ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:49, ред.
С …... ли в 21 ом году мяч Левондовски должен был получить? Посмотри достижения Месси и Левандовского за тот год и сравни. То что Левандовскому не дали в 20, так это все вопросы к организаторам Золотого мяча. Месси неоднократно повторял, что Лева заслужил его в 20-ом. Но в 21 ом он проиграл Месси, хотя и с минимальным отрывом
НЕЭ Г О И С Т
НЕЭ Г О И С Т
вчера в 15:42
Скоро от Майорги опять что-нибудь услышим... Gavna в запасе у этого никчемного типа много...
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 15:28
заголовок один, а продана какая-то копия, из папье маше, и всего за 600 тыс
Capral
Capral ответ Asman tours (раскрыть)
вчера в 15:21, ред.
Достаточно вспомнить, как Месси, подленько получил ЗМ в прошлом году, когда все ждали вручения только Левандовски. Так что, адепты Месси- помолчите...
Порядочный человек, зная, что ЗМ тебе не принадлежит, отдал бы его истинному хозяину награды. Но, Месси не привык делиться...
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 15:12
Тот самый ЗМ - 2013, который он так слёзно заработал.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:06
Нестиранные трусы и футболки с поношенными бутсами закончились.
kindpennywise
kindpennywise
вчера в 14:47
Я уже хотел написать про любимого футболера ВОТ ТШОРТ ДЕНЕГ МАЛО ШОЛЕ, а оказалось продал копию будучи на пике
Asman tours
Asman tours ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 14:30
Если бы все было так и все кто незаслуженно получали ЗМ, то месси пришлось бы продать минимум 4 мяча
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:22
Роналду продал свой ЗМ...
Месси получил несколько чужих.
adekvat
adekvat
вчера в 14:16
На хлебушек не хватало, а тут вдруг глупый еврей попался, и купил копию.
7zw8xrwd8scs
7zw8xrwd8scs
вчера в 14:16
Он же не чужой ЗМ продал.
John 5mith
John 5mith
вчера в 14:05, ред.
Да оставьте уже пенсионера в покое. Уже "новость" за 17й год откопали.
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:50
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 13:32
    Ты услышан. )
    dok66
    dok66
    вчера в 13:29
    И зачем нужна копия , да еще за такие деньги ? Разве что как память за благотворительность .
    112910415
    112910415
    вчера в 13:13
    увы, надо платить за жильё !
    Capral
    Capral ответ Абуссафар Аббасов (раскрыть)
    вчера в 13:11
    А этот еврей обманит другого- продаст еще дороже...
    Абуссафар Аббасов
    Абуссафар Аббасов
    вчера в 13:09
    Еврея обманул.Всучил ему липовый мяч.Что то из разряда фантастики
    Capral
    Capral
    вчера в 12:56
    Получить даже копию из рук РОНАЛДУ- уже огромная ЧЕСТЬ!!!!!!! Всем ненавистникам и завистникам Великого Рона- идти лесом!!!!!!!
    Asman tours
    Asman tours ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 12:49, ред.
    Читай внимательно, благотворительный аукцион, значит деньги пошли на благотворительность.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 12:45
    Голодать готовится, не иначе. Он показал насколько дорог ему футбол его золотые мячи...
    Elliada
    Elliada
    вчера в 12:42
    Продал липовый ЗМ. Видимо даже он считает, что получил незаслуженно, ведь продал за 2013 год, а не какой-нибудь другой.
    ssspartak
    ssspartak
    вчера в 12:40
    Дык этож копия, а значит сувенир. Если бы не имя Роналду, то его цена фактически цена материала и работа.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 12:38, ред.
    "Фанаты " Рона , налетай !) Есть новая тема.
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