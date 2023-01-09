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Роналду получит более 400 миллионов евро за сотрудничество с «Аль-Насром»

вчера, 22:32

Стало известно, что нападающий Криштиану Роналду получит более 400 миллионов евро по контракту с «Аль-Насром».

Половину этой суммы португалец получит за работу послом совместной заявки Саудовской Аравии, Греции и Египта на проведение чемпионата мира 2030. Стоит отметить, что Португалия, Испания и Украина также имеют шансы принять мировое первенство.

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Все комментарии
kindpennywise
kindpennywise ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 12:20
А зачем ты комментируешь каждую новость о нем по несколько раз?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:39
У нас в школе...1-й класс...
Учат считать : "1,2,3,4,5..."

У них в школе...1-й класс...
Учат считать : "1 млрд,2 млрд,3 млрд,4 млрд,5 млрд.."
Цуцык
Цуцык ответ НЕ Э Г О И С Т (раскрыть)
сегодня в 09:23
А Фелиш ваш кому интересен?! Суперсделка)
Рон хоть поиграл на славу. В прямом и переносном.
Цуцык
Цуцык ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 09:21
Предательство Родины?! 🤣
Вот, кому точно пора завязывать, это лысому. Никак лч взять не может с ДВУМЯ супер составами. Вот, где балласт и дилетант.
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
сегодня в 08:16
Лучший игрок столетия? Это шутка? "Лучший игрок столетия" ни разу до финала ЧМ не доходил, у него 0 голов в плей-офф ЧМ, а это странно для человека, у которого 118 голов за сборную. Кому он столько забил? Всяким карликовым странам, где уровень футбола низкий.

Согласен только в одном, что он с Пеле похож. Оба переоценены.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 05:35
Он бы лучше серьгу снял из ушей, а на деньги его мне глубоко по бубенцам).
НЕ Э Г О И С Т
НЕ Э Г О И С Т ответ протон (раскрыть)
сегодня в 03:15
Причём тут доходы?... Помог ему "пиар" перейти в условные Реал, Баварию или Челси - туда куда он хотел?... Нет... Или он за деньги хочет купить место рядом с Месси... Его пиар привёл его в ... Наср... И не надо мне рассказывать, что это был его клуб мечты в последние полгода его похождений.. Хе-хе..
протон
протон ответ НЕ Э Г О И С Т (раскрыть)
сегодня в 02:56
И чем больше этот пиар на передовых ветках, тем больше бонусов и доходов для Рона).
Вы сами его раскручиваете. Хотя не на видите. и сторона Рона тушит огонь пожаром)
НЕ Э Г О И С Т
НЕ Э Г О И С Т ответ протон (раскрыть)
сегодня в 02:32
Пиар формирует имидж... Если он негативный, то и имидж негативный... Значит Геша - иди..т, которого интересуют только деньги .. Впрочем, если он никому не нужен в футболе, то остаются только бабки... Кому он интересен с его деньгами?... Только Моргану ..
НЕ Э Г О И С Т
НЕ Э Г О И С Т ответ протон (раскрыть)
сегодня в 02:16
    Capral
    Capral
    сегодня в 02:12
    Зидан не менее выдающийся. Другое дело- что все трое разные. Но каждый, по-своему неповторим!!!
    протон
    протон ответ НЕ Э Г О И С Т (раскрыть)
    сегодня в 02:07, ред.
    Еще раз скажу. Два выдающихся футболистов в 21 веке - это Месси и Рон.
    Хотите переверните меня вниз головой реалии таковы.
    Capral
    Capral
    сегодня в 02:03
    протон, сегодня- ты превзошел себя!!! Красавец!!! Когда молодец- тогда молодец!!!
    Capral
    Capral
    сегодня в 02:01
    Смешно наблюдать, как случайные в футболе люди- негодуют и пытаются унизить гениальную личность. Всегда с удовольствием за этим наблюдаю. Это, одно из трех чудес света, за которым можно наблюдать бесконечно!
    протон
    протон ответ НЕ Э Г О И С Т (раскрыть)
    сегодня в 02:00
    Каждый комментарий в его адрес - это пиар. даже если он негативен).
    НЕ Э Г О И С Т
    НЕ Э Г О И С Т ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 01:43
    Его никто не пиарит... Его пялят... Уже как год... А некоторые и больше..
    НЕ Э Г О И С Т
    НЕ Э Г О И С Т ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 01:41
    Лучший игрок столетия, не ставший ЧМ и не забивавший в ПО ЧМ - может быть только в бобслее... Там забивать не надо - там надо кататься... Хе..
    НЕ Э Г О И С Т
    НЕ Э Г О И С Т
    сегодня в 01:39
    Зарплата у него всегда была ниже, чем у Месси... Он решил, что если не в футболе обойду гнома - так по деньгам... Глупый... Месси младше его на 2,5 года.. Сначало гном побьет его уже совсем недалёкие рекорды - а через 2,5 года, когда Геша вообще отойдёт от футбольных дел - перейдёт спокойно в Аль-Хиляль... За лярд... И опять уделает балласта... После футбола уже по деньгам ...
    протон
    протон ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 00:45
    Друзья мои, Вот смотрите. Чем больше вы накачиваете негатив в сторону Рона, тем больше вы пиарите лучшего игрока столетия. Такими темпами он перегонит Пеле на столетия.
    протон
    протон
    сегодня в 00:13, ред.
    Кто бы сомневался. что один из величайших игроков в истории футбола не затеряется в каком-нибудь "Спортинге" или "Лестере"! Молодец его друг-менеджер, устроивший звезде мирового футбола такую феерическую концовку карьеры! Уверен: новости о футболе Саудовской Аравии вскоре перекроют новости из загнивающей и подлючей Европы!
    Ажиотаж с переходом временный, как будто напоследок. Но он, естественно, как личность и значимый исторический персонаж в футбольном мире останется у многих на устах, интерес к персоне не иссякнет
    Elliada
    Elliada ответ kindpennywise (раскрыть)
    сегодня в 00:13
    Ему давно было пора на восток или закончить карьеру. Он сдулся давно, а не в этом сезоне. Просто говорю, что у него был выбор, если он так хотел остаться в Европе
    kindpennywise
    kindpennywise ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 00:02
    Погоди, ты ж сам писал , что ему уже пора на восток. Чем недоволен?) пишешь теперь мог бы играть в Европе )
    Juventus CR7
    Juventus CR7
    вчера в 23:45
    Честно говоря как то не верится что Роналду туда пошел ради денег? И с другой стороны не верится что в Европе на него никто не претендовал?? Палка двух концов где правда кроется знает герой статьи ( Роналду ). За свою карьеру он заработал несколько состояний. Сейчас уже его вложенные деньги работают на него. Всякие гостиницы недвижимости и т.д. Походу просто в Европе не было ни одного достойного предложение для него. Вот он и ушел покорять Азию.
    Elliada
    Elliada ответ Semen Nemov (раскрыть)
    вчера в 23:42
    Был бы толк - нет вопросов. Но ФИФА не выберет СА в качестве хозяйки ЧМ.
    Semen Nemov
    Semen Nemov ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 23:39
    так ты думаешь там вся сумма проходит полностью? говорили -говорили...думаю,лет так через 20 вскроется правда,по которой ему лярд отстегнули в общем и целом. Тывон за ман сити болеешь - и что- шейханутые все делали по правилам фифа с самого начала? когда скупали всех без разбора. также и псж сейчас делает. шейхам все равно сколько выйдет эта игрушка. ХОЧУ! и точка
    s9g8s8f74vrs
    s9g8s8f74vrs
    вчера в 23:16
    Он успевает и деньги делать и своё мастерство показать
    Elliada
    Elliada
    вчера в 23:14
    Говорили 500 млн, уже 400. Говорили 200 млн за сезон, уже 200 млн за 2,5 года (80 млн в год) и 200 млн за предательство Родины. Его "уникальный" контракт не такой уникальный. Мбаппе точно больше получает, может, Месси с Неймаром тоже.

    Глупая игрушка шейхов. Поменял футбол на деньги. Футбол ему играть осталось несколько лет, а деньги зарабатывать можно до смерти. Мог бы за чисто символическую зарплату в Европе остаться. А может он так и хотел, просто желающих в Европе не нашлось, даже за условный 1 млн он никому не нужен. Отбегал свое балласт.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 23:00
    Если честно, то уже поднадоели эти цифры выдавать в разных раголовках . 200 лямов в год , естественно что 400 за два + .
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    вчера в 23:00
    О какой Украине речь? Украине будущего?
    Никакой политики. Просто объективно, там идёт СВО. Последствия боевых действий будут долго восстанавливать. Уже 8 лет там стреляют. С чего взяли, что этого не будет ещё несколько лет впереди?
    Гость
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