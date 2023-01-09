Роналду получит более 400 миллионов евро за сотрудничество с «Аль-Насром»

Стало известно, что нападающий Криштиану Роналду получит более 400 миллионов евро по контракту с «Аль-Насром».
Половину этой суммы португалец получит за работу послом совместной заявки Саудовской Аравии, Греции и Египта на проведение чемпионата мира 2030. Стоит отметить, что Португалия, Испания и Украина также имеют шансы принять мировое первенство.
Глупая игрушка шейхов. Поменял футбол на деньги. Футбол ему играть осталось несколько лет, а деньги зарабатывать можно до смерти. Мог бы за чисто символическую зарплату в Европе остаться. А может он так и хотел, просто желающих в Европе не нашлось, даже за условный 1 млн он никому не нужен. Отбегал свое балласт.
Глупая игрушка шейхов. Поменял футбол на деньги. Футбол ему играть осталось несколько лет, а деньги зарабатывать можно до смерти. Мог бы за чисто символическую зарплату в Европе остаться. А может он так и хотел, просто желающих в Европе не нашлось, даже за условный 1 млн он никому не нужен. Отбегал свое балласт.
Ажиотаж с переходом временный, как будто напоследок. Но он, естественно, как личность и значимый исторический персонаж в футбольном мире останется у многих на устах, интерес к персоне не иссякнет
Ажиотаж с переходом временный, как будто напоследок. Но он, естественно, как личность и значимый исторический персонаж в футбольном мире останется у многих на устах, интерес к персоне не иссякнет