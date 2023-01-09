Роналду получит более 400 миллионов евро за сотрудничество с «Аль-Насром»

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вчера, 22:32

Стало известно, что нападающий получит более 400 миллионов евро по контракту с «Аль-Насром».

Половину этой суммы португалец получит за работу послом совместной заявки Саудовской Аравии, Греции и Египта на проведение чемпионата мира 2030. Стоит отметить, что Португалия, Испания и Украина также имеют шансы принять мировое первенство.