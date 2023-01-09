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Владельцы ПСЖ собираются вложиться в «Тоттенхэм»

вчера, 08:22

Владельцы ПСЖ собираются вложиться в новый клуб.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, компания Qatar Sports Investments ищет подходящий вариант для инвестиций в этом году. Руководство активно ведёт переговоры с различными клубами АПЛ. Недавно президент компании и глава французского клуба Нассер Аль-Хелаифи встретился с председателем «шпор» Даниэлом Леви, чтобы провести ознакомительную встречу.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 14:53, ред.
Арабы хотят владеть самым известным еврейским футбольным клубом?
Потихонечку арабы берут европу в свои руки. Умная политика однако.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 13:19
Цена за Юнайтед слишком большая, да и Глейзеры хотелось бы чтобы поправили ситуацию финансово и спортивно.
Глейзеров упрекнуть все таки сложно, ведь при каждом тренере они тратились не хуже Челси. Но не везет им пока.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ John 5mith (раскрыть)
вчера в 13:15, ред.
Кубок КЧ/ЛЧ дает все таки статус команде, поэтому многие любители футбола будут в первую очередь знать Ноттингем Форест как топ клуб.
Если взять все популярные клубы, то среди них почти все обладатели кубка КЧ/ЛЧ, кроме Арсенала.
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:23, ред.
Шейхи из ОАЭ купили Манчестер Сити, Шейхи из Саудовской Аравии купили
Нькасл Юнайтед, Катарские Шейхи решили не отставать и готовы тоже прикупить себе клуб в АПЛ....) кто там из Шейхов остался без клуба, Кувейт, король Иордании, кто еще...?!) АПЛ потом можно будет переименовывать в АЛШ (Арабская Лига Шейхов)
galem72
galem72
вчера в 11:33
Пока ближе к продаже стоит Юнайтед. Не думаю, что между МЮ и Ттх арабы выберут второй вариант.
John 5mith
John 5mith ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 11:09
А если вопрос будет не про ушастого? Вдруг спросят сколько раз Форест был чемпионом Англии? Сразу покажется что лучше вкладываться в Сандерленд или Престон.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 09:49, ред.
Могли бы в Ноттингем Форест инвестировать, все-таки клуб с историей.

У Тоттенхэма пока такой истории нет, хотя проект может быть успешен, но не факт что выиграют ушастого, так как его не выиграл МС и ПСЖ при больших инвестициях.

А богатые люди будут ловить на хайпе в качестве инструмента популяризации, будут хвататься за все что блестит, возьмут распиаренного физрука чтобы увеличить число последователей, а ушастого так и не будет в музее. Вот так скорее всего и будет.

А с Ноттингем Форест будет другая ситуация, при любой вопросе всегда можно ответить (даже в случае фиаско) - что этот клуб обладатель двух трофеев ЛЧ, причем подряд.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 08:58
Захотелось новую игрушку. Ну, как говорится, чем бы дитя не тешилось...
knbex28xpqhx
knbex28xpqhx
вчера в 08:51
Любопытно будет посмотреть, как арабы с евреем торговаться будут
Roger Young
Roger Young
вчера в 08:48
Продавайте этот ненужный французский проект и приходите в Англию. Там интереснее
8r67t4jc6wbj
8r67t4jc6wbj
вчера в 08:45
Вместо одного хлама у них будет два
dеigandre
dеigandre
вчера в 08:42
Более бездарный выбор тяжело было сделать )
ОПС
ОПС
вчера в 08:41
Захотели купить и купят. Деньги властвуют над миром и решают все.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:24
Насколько я помню шпоры в каждом сезоне угрожают мощно вложиться а теперь уже в межсезонье а по факту ничего.
shlomo
shlomo
вчера в 08:23
Вот даже и не знаю хорошо это или нет.... кругом сплошные нефтяные деньги и арабы...
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