Владельцы ПСЖ собираются вложиться в «Тоттенхэм»

Владельцы ПСЖ собираются вложиться в новый клуб.
Как сообщает журналист Бен Джейкобс, компания Qatar Sports Investments ищет подходящий вариант для инвестиций в этом году. Руководство активно ведёт переговоры с различными клубами АПЛ. Недавно президент компании и глава французского клуба Нассер Аль-Хелаифи встретился с председателем «шпор» Даниэлом Леви, чтобы провести ознакомительную встречу.
У Тоттенхэма пока такой истории нет, хотя проект может быть успешен, но не факт что выиграют ушастого, так как его не выиграл МС и ПСЖ при больших инвестициях.
А богатые люди будут ловить на хайпе в качестве инструмента популяризации, будут хвататься за все что блестит, возьмут распиаренного физрука чтобы увеличить число последователей, а ушастого так и не будет в музее. Вот так скорее всего и будет.
А с Ноттингем Форест будет другая ситуация, при любой вопросе всегда можно ответить (даже в случае фиаско) - что этот клуб обладатель двух трофеев ЛЧ, причем подряд.
У Тоттенхэма пока такой истории нет, хотя проект может быть успешен, но не факт что выиграют ушастого, так как его не выиграл МС и ПСЖ при больших инвестициях.
А богатые люди будут ловить на хайпе в качестве инструмента популяризации, будут хвататься за все что блестит, возьмут распиаренного физрука чтобы увеличить число последователей, а ушастого так и не будет в музее. Вот так скорее всего и будет.
А с Ноттингем Форест будет другая ситуация, при любой вопросе всегда можно ответить (даже в случае фиаско) - что этот клуб обладатель двух трофеев ЛЧ, причем подряд.