Владельцы ПСЖ рассматривают вариант полного поглощения «Ливерпуля» или МЮ

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вчера, 08:27

Владельцы ПСЖ намерены инвестировать в английские топ-клубы.

По информации источника, компания Qatar Sports Investments может вложиться в «Манчестер Юнайтед» или «Ливерпуль». Рассматривается также вариант полного поглощения одного из клубов.

Ранее сообщалось о контактах с «Тоттенхэмом» по поводу покупки части акций клуба.