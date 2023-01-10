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Владельцы ПСЖ рассматривают вариант полного поглощения «Ливерпуля» или МЮ

вчера, 08:27

Владельцы ПСЖ намерены инвестировать в английские топ-клубы.

По информации источника, компания Qatar Sports Investments может вложиться в «Манчестер Юнайтед» или «Ливерпуль». Рассматривается также вариант полного поглощения одного из клубов.

Ранее сообщалось о контактах с «Тоттенхэмом» по поводу покупки части акций клуба.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:16
надо ждать продолжения
протон
протон
вчера в 17:23
Арабы скоро всю АПЛ выкупят.
Вот бы им всю РПЛ впарить)))
Malhira
Malhira
вчера в 15:05
А если они все таки купят один из клубов, и в Лиге Чемпионов встретятся оба клуба принадлежащие одному хозяину. Разве это нормально?
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:40
Арабам деньги жгут карман.
ДСА
ДСА
вчера в 11:30
После таких поглощений вполне можно организовывать внутреннюю Лигу Чемпионов: три команды уже есть.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
вчера в 11:21
Рассматривается также вариант полного поглощения одного из клубов.


болельщики МЮ и Ливера будут в восторге.
galem72
galem72
вчера в 11:11, ред.
Блумберг — серьёзный источник. Думаю, Глазеры всё уже порешали, кому продавать и за сколько, поэтому серьёзного товара зимой не будет, пока не устаканят сделку по передаче акций клуба новому владельцу.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 11:10
Согласен, но есть риск что игрок не заиграет. В таких делах нужно быть на 99% уверенным, что трансфер оправдается. Иначе будет как с Нуньесом, его теперь как минимум сезон будут проверять, все потому что он не стоит 15-30 млн, а если стоил бы ему бы уже искали замену. И если не заиграет Ливерпуль потеряет сезон. Также есть ФФП шейхи не смогут постоянно тратить, они купят игрока за 80 млн к примеру и будут ждать результатов и когда очередная квота для покупки следующего игрока освободится. Хотя могут взять 4 игроков по 20 млн и усилить состав команды, процесс усиления будет идти быстрее. Решение об отсранении и другие меры может принимать ФА в том случае если есть нарушение ФФП, поэтому исключить или снять очки с клуба будет проще. И клубы не могут тратить очень много сразу. Тут если попадать прямо в точку в ТО, но это невозможно постоянно или возможно при хорошем менеджменте.
A.S.A
A.S.A ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 10:51
Практически полностью согласен с Вами, за одним исключением....большие деньги так же важны, хотя бы для того, чтоб хотя бы деньгами заманить нужного игрока. Простой пример ситуация с Бруно Гимараешем....Арсенал вел игрока, и Артета очень хотел этого игрока, но из-за проблем с деньгами долго торговался с Лионом, а потом пришел Ньюкасл и отсыпал столько, сколько требовал французский клуб....
Lewa2708
Lewa2708 ответ Владимир Коробов (раскрыть)
вчера в 10:33
Я это не придумал. Я общаюсь с жителем Ливерпуля и они тоже недовольны последними событиями. Чтобы вникнуть в это, нужно быть фанатом Ливерпуля как минимум десятилетие и при этом не только тупо матчи смотреть, а читать новости вокруг и около клуба, а также книги
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 10:30, ред.
У Ливерпуля хороший менеджмент, по крайней мере так было при Эдвардсе. Но Ливерпулю нужны инвестиции, чтобы конкурировать с МС и с тем же Ньюкаслом. Видно что Ливерпулю нужно экономить чтобы не уйти в долговую яму как МЮ.
У МЮ большой долг, но уже сейчас они сокращают фонд заработной платы который был на 1 месте в АПЛ (больше, чем у МС) и ставят лимит на зарплаты, тем самым они каждый сезон будут экономить и поправлять финансовые дела клуба. Главное не тратить огромные деньги в ТО. Им нужны такие люди как Эдвардс чтобы улучшить селекцию. Ну и тренер который может вернуть их на топ уровень, а это трофей АПЛ и ЛЧ.
Наверное лучше взять Ноттингем Форест либо быть миноритарным акционером таких клубов как Ливерпуль и МЮ. Но возможно потом они смогут поглотить эти клубы полностью.
Вообще пока незаметно что большие деньги в ТО играют главную роль. Тот же Арсенал лидирует в АПЛ, а Челси который потратился в ТО буксует, Тоттенхэм после ухода Почеттино потратился и промахнулся, тот же МЮ не может взять трофей, на Ливерпуль никак не повлиял трансфер Нуньеса. Только Ньюкасл встал на ноги после покупки нескольких игроков.
Тут важен хороший менеджмент и тренер, чем большие деньги. От хорошего менеджмента и тренера будет зависеть качество состава команды, а не стоимость состава команды. И конечно доверие которое было у Артеты в Арсенале, хотя на сезона 2-3. Но наверное канониры видели прогресс при Артете поэтому доверяли ему, при плохой игре и неприемлемых результатах он мог бы уйти из клуба. Хотя бы игра была у Артеты и теперь Арсенал лидирует в АПЛ.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:38
Как тараканы в банке, пусть друг друга сожрут
Владимир Коробов
Владимир Коробов ответ Lewa2708 (раскрыть)
вчера в 09:32
Да, боссы у Ливерпуля отстой. Перестроили стадион, построили новую тренировочную базу, погалиси долги, при помощи грамотной финансовой и кадровой политики подняли клуб практически с колен. Чего не скажешь о боссах, например, того же Манчестер Юнайтед, вот они то с душой подходят. Ливерпуль на данный момент одна из немногих топ команд, которая решает проблемы используя мозги, а не кошелек.
Flamen
Flamen ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
вчера в 09:08
тссс, потому что Европа во всем виновата.
ssspartak
ssspartak
вчера в 09:03
Умеют вкладывать и преумножать.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 08:51
Почему наш Газпром такой бедный,а арабский богатый?)
ОПС
ОПС
вчера в 08:49
Никак накушаться не могут. Это уже интересно, что дальше будет.
A.S.A
A.S.A
вчера в 08:46
Вчера хотели тоттенхэм купить, сегодня уже задумались о рыбке покрупнее! Конечно эти клубы более привлекательны, и история богаче, и само название уже бренд, с огромным количеством болельщиков по всему миру! Эта покупка так же будет быстрее окупаться, правда и стоить изначально будет дороже.
Но мне, как любителю АПЛ, хотелось бы, что большин деньги так же вливались в средние клубы, типо Лидса, Сандерленда, Блэкберн, Престона, того же Ноттингема, чем больше будет конкурентных клубов в Лиге, тем интересней будет наблюдать за матчами. Вот нам простой пример Ньюкасл. Купили, поставили умных людей, и развивают некогда великий клуб, и команда обрела свой игровой почерк, навязывает борьбу лидерам и матчи с участие Ньюкасла стало приятно смотреть!
А такие гранды как Ливерпуль и МЮ и без шейхов могут обойтись!
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
вчера в 08:42
Видимо, Суперлиге всё-таки быть. Просто это будет кубок/лига шейхов, который будут разыгрывать их клубы между собой.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 08:40
Хотелось бы, чтобы владелец вкладывал в клуб не только деньги, но и душу, чего не скажешь о владельцах Ливерпуля
adekvat
adekvat
вчера в 08:37
Вот кому деньги девать некуда. ЛЧ хотят выиграть с ПСЖ не получается, с англичанами хотят попробовать.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:36
Шейхи берут шефство над футболом.
karnager
karnager
вчера в 08:34
Купить клуб, чтобы избавиться от конкурента? Многоходовочка
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