Владельцы ПСЖ рассматривают вариант полного поглощения «Ливерпуля» или МЮ

Владельцы ПСЖ намерены инвестировать в английские топ-клубы.
По информации источника, компания Qatar Sports Investments может вложиться в «Манчестер Юнайтед» или «Ливерпуль». Рассматривается также вариант полного поглощения одного из клубов.
Ранее сообщалось о контактах с «Тоттенхэмом» по поводу покупки части акций клуба.
Но мне, как любителю АПЛ, хотелось бы, что большин деньги так же вливались в средние клубы, типо Лидса, Сандерленда, Блэкберн, Престона, того же Ноттингема, чем больше будет конкурентных клубов в Лиге, тем интересней будет наблюдать за матчами. Вот нам простой пример Ньюкасл. Купили, поставили умных людей, и развивают некогда великий клуб, и команда обрела свой игровой почерк, навязывает борьбу лидерам и матчи с участие Ньюкасла стало приятно смотреть!
А такие гранды как Ливерпуль и МЮ и без шейхов могут обойтись!
Но мне, как любителю АПЛ, хотелось бы, что большин деньги так же вливались в средние клубы, типо Лидса, Сандерленда, Блэкберн, Престона, того же Ноттингема, чем больше будет конкурентных клубов в Лиге, тем интересней будет наблюдать за матчами. Вот нам простой пример Ньюкасл. Купили, поставили умных людей, и развивают некогда великий клуб, и команда обрела свой игровой почерк, навязывает борьбу лидерам и матчи с участие Ньюкасла стало приятно смотреть!
А такие гранды как Ливерпуль и МЮ и без шейхов могут обойтись!
У МЮ большой долг, но уже сейчас они сокращают фонд заработной платы который был на 1 месте в АПЛ (больше, чем у МС) и ставят лимит на зарплаты, тем самым они каждый сезон будут экономить и поправлять финансовые дела клуба. Главное не тратить огромные деньги в ТО. Им нужны такие люди как Эдвардс чтобы улучшить селекцию. Ну и тренер который может вернуть их на топ уровень, а это трофей АПЛ и ЛЧ.
Наверное лучше взять Ноттингем Форест либо быть миноритарным акционером таких клубов как Ливерпуль и МЮ. Но возможно потом они смогут поглотить эти клубы полностью.
Вообще пока незаметно что большие деньги в ТО играют главную роль. Тот же Арсенал лидирует в АПЛ, а Челси который потратился в ТО буксует, Тоттенхэм после ухода Почеттино потратился и промахнулся, тот же МЮ не может взять трофей, на Ливерпуль никак не повлиял трансфер Нуньеса. Только Ньюкасл встал на ноги после покупки нескольких игроков.
Тут важен хороший менеджмент и тренер, чем большие деньги. От хорошего менеджмента и тренера будет зависеть качество состава команды, а не стоимость состава команды. И конечно доверие которое было у Артеты в Арсенале, хотя на сезона 2-3. Но наверное канониры видели прогресс при Артете поэтому доверяли ему, при плохой игре и неприемлемых результатах он мог бы уйти из клуба. Хотя бы игра была у Артеты и теперь Арсенал лидирует в АПЛ.
У МЮ большой долг, но уже сейчас они сокращают фонд заработной платы который был на 1 месте в АПЛ (больше, чем у МС) и ставят лимит на зарплаты, тем самым они каждый сезон будут экономить и поправлять финансовые дела клуба. Главное не тратить огромные деньги в ТО. Им нужны такие люди как Эдвардс чтобы улучшить селекцию. Ну и тренер который может вернуть их на топ уровень, а это трофей АПЛ и ЛЧ.
Наверное лучше взять Ноттингем Форест либо быть миноритарным акционером таких клубов как Ливерпуль и МЮ. Но возможно потом они смогут поглотить эти клубы полностью.
Вообще пока незаметно что большие деньги в ТО играют главную роль. Тот же Арсенал лидирует в АПЛ, а Челси который потратился в ТО буксует, Тоттенхэм после ухода Почеттино потратился и промахнулся, тот же МЮ не может взять трофей, на Ливерпуль никак не повлиял трансфер Нуньеса. Только Ньюкасл встал на ноги после покупки нескольких игроков.
Тут важен хороший менеджмент и тренер, чем большие деньги. От хорошего менеджмента и тренера будет зависеть качество состава команды, а не стоимость состава команды. И конечно доверие которое было у Артеты в Арсенале, хотя на сезона 2-3. Но наверное канониры видели прогресс при Артете поэтому доверяли ему, при плохой игре и неприемлемых результатах он мог бы уйти из клуба. Хотя бы игра была у Артеты и теперь Арсенал лидирует в АПЛ.