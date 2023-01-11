Бекхэм скрылся от болельщиков, уйдя со стадиона через забор и кусты

Экс-игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм посетил игру второй команды «Брентфорда», за которую дебютировал его сын Ромео Бекхэм.
К Бекхэму-старшему неоднократно подходили болельщики, чтобы попросить фото или автограф. После игры бывший футболист «Манчестер Юнайтед» решил покинуть стадион таким образом, чтобы избежать чрезмерного внимания к своей персоне. Он выбрал нестандартный путь — перепрыгнул забор и пробрался через кусты. Однако это увидели очень многие из присутствовавших, а потом данная информация попала в СМИ.