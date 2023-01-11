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Бекхэм скрылся от болельщиков, уйдя со стадиона через забор и кусты

вчера, 13:45

Экс-игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм посетил игру второй команды «Брентфорда», за которую дебютировал его сын Ромео Бекхэм.

К Бекхэму-старшему неоднократно подходили болельщики, чтобы попросить фото или автограф. После игры бывший футболист «Манчестер Юнайтед» решил покинуть стадион таким образом, чтобы избежать чрезмерного внимания к своей персоне. Он выбрал нестандартный путь — перепрыгнул забор и пробрался через кусты. Однако это увидели очень многие из присутствовавших, а потом данная информация попала в СМИ.

Бекхэм скрылся от болельщиков, уйдя со стадиона через забор и кусты

Бекхэм скрылся от болельщиков, уйдя со стадиона через забор и кусты

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 22:18, ред.
Вы правы в том смысле, что если бы не периодическая реклама Бекхэма в тех или иных ипостасях, о нём давно бы все забыли. Вроде и недавно ушёл из футбола, но ничего знаменательного о нём в моей памяти не осталось. А пиар у него действительно грандиозный.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 20:43
Идиот,что можно сказать,хоть кустами прославился,насколько помню,ничего в нем сверхталантливого не было,больше пиара!!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 18:22
Вам плюс /лайк за то, что вспомнили экранизацию одной из новелл О.Генри.
112910415
112910415
вчера в 16:38
точно не от жены скрывался ?
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 15:05
Интересно, успел ли убежать...
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:51
Почти по Райкину - " Огородами, огородами и ушёл к ..."
bq9x3b7vvqvj
bq9x3b7vvqvj
вчера в 14:33
Приветствую! Приз получил, огромный флаг. Спасибо!
memphis
memphis
вчера в 14:27
Перелезаем через заборы - новый сезон с Дэвидом Бекхэмом
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:27
Бекхэм ушёл со стадиона, где играл его сын, миновав кусты и забор .

А теперь можно и за дебют сына и Победу выпить !))
3qpg4av46xyz
3qpg4av46xyz ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 14:24
За текущий месяц...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 14:13
Точно, за забором самое место... А 62о разберут на сувениры.
Futurista
Futurista ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 14:09
Съел шаурму на вокзале, а туалета рядом небыло)...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:06
За грибами пошёл
Гость
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