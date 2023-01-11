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17 комнат и исключение для Джорджины. У Роналду в Саудовской Аравии королевские условия

сегодня, 00:45
Роналду

Криштиану снял шикарные апартаменты в самом высоком отеле.

37-летний португалец подписал сочный контракт с «Аль-Насром» — 200 млн евро в год. Роналду уже постепенно обживается на новом месте, но все еще ищет постоянное жилье. А пока форвард со своей семьей временно решили занять номер в отеле.

Разумеется, номер этот непростой. Попробуем ознакомиться с новым (хоть и временным) домом Криштиану.

Выбор КриРо пал на 99-этажный небоскреб Kingdom Suite — один из самых высоких в Саудовской Аравии. В здании находится отель Four Seasons. Футболист со своей спутницей Джорджиной и детьми занял сразу 2 этажа.

Строение расположено в городе Эр-Рияд, где выступает «Аль-Наср». Само здание выглядит вот так:

17 комнат и исключение для Джорджины. У Роналду в Саудовской Аравии королевские условия

Согласитесь, чем-то похоже на Око Саурона из «Властелина колец». Особенно ночью.

17 комнат и исключение для Джорджины. У Роналду в Саудовской Аравии королевские условия

А теперь давайте пройдемся по комнатам, в которых будет жить семья легендарного нападающего. Только взгляните на эту шикарную спальню!

17 комнат и исключение для Джорджины. У Роналду в Саудовской Аравии королевские условия

Гости будут в восторге от такого вида из окна.

17 комнат и исключение для Джорджины. У Роналду в Саудовской Аравии королевские условия

Есть где развернуться и поиграть с детьми. Или принять многочисленных родственников из Португалии.

17 комнат и исключение для Джорджины. У Роналду в Саудовской Аравии королевские условия 17 комнат и исключение для Джорджины. У Роналду в Саудовской Аравии королевские условия

В одной из комнат есть гигантская люстра.

17 комнат и исключение для Джорджины. У Роналду в Саудовской Аравии королевские условия

Огромные телевизоры украшают стены комнат.

17 комнат и исключение для Джорджины. У Роналду в Саудовской Аравии королевские условия

Из еще одной спальни открывается шикарный вид на город.

17 комнат и исключение для Джорджины. У Роналду в Саудовской Аравии королевские условия

В номере топовая ванная комната, в которой можно расслабиться после трудового дня.

17 комнат и исключение для Джорджины. У Роналду в Саудовской Аравии королевские условия

Цена апартаментов не указана, но в отеле есть «президентский люкс», который немного меньше. Переночевать в нем стоит 3300 фунтов.

17 комнат и исключение для Джорджины. У Роналду в Саудовской Аравии королевские условия

А кухня выглядит следующим образом. Джорджине должно понравиться. Любопытно, что Роналду сможет жить вместе со своей возлюбленной в Саудовской Аравии, хотя законы запрещают это парам, не оформившим брак. Дело в том, что местная полиция просто закрывает глаза на такие случаи, если они касаются иностранцев, но девушке, вероятно, придется оформить туристическую визу, чтобы быть вместе с Криштиану.

17 комнат и исключение для Джорджины. У Роналду в Саудовской Аравии королевские условия

Впрочем, Джорджина вряд ли будет готовить сама — пятизвездочный отель предложит Роналду «лучшие блюда из Китая, Японии, Индии и Ближнего Востока, приготовленные из самых свежих ингредиентов на заказ». Шеф-повара отеля предоставляют ему эксклюзивную услугу доставки еды и напитков в номер.

Сотрудников отеля якобы попросили не делать селфи с Роналду, хотя он был любезен с фанатами. Что касается спутницы Криштиану, то она, как говорят, в восторге от нового места жительства, ведь отель расположен в торговом центре с роскошными магазинами, такими как Louis Vuitton. Также на территории есть теннисные корты, массажные кабинеты и спа-центр с сауной и паровой баней.

В завершение приведем зарплату Криштиану в деталях — 16,6 млн евро в месяц, 3,8 миллиона евро в неделю, 550 000 евро в день, 23 000 евро в час, 385 евро в минуту, 6,4 евро в секунду.

Накануне появилась информация, что Роналду получит еще 200 млн евро — станет послом совместной заявки Саудовской Аравии, Греции и Египта на проведение ЧМ-30. Золотое завершение великой карьеры.

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Все комментарии
Elliada
Elliada
сегодня в 09:06, ред.
Вот где зло проживает. Темный Властелин находится на самом верху башни, его охраняют орки, а вокруг пустыня
Кьянти
Кьянти ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 08:57
Самое забавное, что вся эта роскошь очень быстро становится обыденностью. В какой-то момент теряет свой блеск и сияние. А ты уже не получаешь от неё удовольствия, в том смысле, что она гоеет душу.
qasvtbm2rsjt
qasvtbm2rsjt
сегодня в 07:58
Перед пенсией хоть поживет, а то все в недостатке жил))))
fy7np552jfsy
fy7np552jfsy
сегодня в 07:56
Роналду наверное нигде не жаловался на условия!)))
112910415
112910415
сегодня в 06:22
детям понравится
в прятки играть хорошо
Gelious
Gelious
сегодня в 02:07, ред.
Ну они с Месси заслужили купаться в деньгах. Столько лет столько забивали.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:59
У меня аж в глазах "замельтешило" от такой роскоши.
Гость
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